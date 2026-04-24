  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الدولار يتجه لمكاسب أسبوعية مع جمود محادثات وقف إطلاق

2026-04-24 05:05:47
(MENAFN- Al Wakeel News) >الوكيل الإخباري- يتجه الدولار لتحقيق أول مكاسب أسبوعية له منذ ثلاثة أسابيع الجمعة، إذ أحبط جمود مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران الآمال في تهدئة سريعة لاضطرابات الشرق الأوسط.
ولم يشهد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، تغيرا يذكر ليستقر عند 98.81 في طريقه لمكاسب أسبوعية نسبتها 0.59%. وارتفع اليورو 0.02% إلى 1.1685 دولار، في حين تراجع الجنيه الإسترليني 0.01% إلى 1.3466 دولار.
في غضون ذلك، يتجه الين لتكبد خسائر لليوم الخامس على التوالي أمام الدولار، بتراجعه 0.01% إلى 159.75 للدولار.
وارتفع الدولار الأسترالي 0.04% إلى 0.7131 دولار. وزاد الدولار النيوزيلندي 0.07% إلى 0.5856 دولار.
وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفع سعر بتكوين 0.71% إلى 78474.55 دولارا. وكسبت إيثر 0.41% إلى 2335.99 دولارا.

إخلاء المسؤولية القانونية:
إخلاء المسؤولية القانونية:

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث