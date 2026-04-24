مليون و30 ألف مواطن يتوجهون غدًا لانتخاب ممثليهم في 183 هيئة محلية

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN/ يتوجه، صباح غد السبت، الخامس والعشرين من نيسان/أبريل 2026، نحو مليون و30 ألف مواطن، منهم 70,449 ناخبا في دير البلح، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم في 183 هيئة محلية من أصل 420.

توزيع الناخبين

وبحسب اللجنة المركزية للانتخابات، يتوزع الناخبون (1,029,550 ناخب وناخبة) حسب الجنس إلى 494,733 ناخبا في الضفة، يشكلون (51.6%)، و464,368 ناخبة، يشكلن (48.4%). فيما بلغت نسبة الناخبين من الأشخاص ذوي إعاقة في الضفة 31,570 ناخبًا وناخبة (3.3%)، بينهم 14,768 أنثى و16,802 ذكر.

المجالس البلدية والقروية ونسب التنافس

وتُجرى الانتخابات في 90 مجلسًا بلديًا، من بينها دير البلح، تتنافس فيها 321 قائمة انتخابية تضم 3773 مرشحًا، بينهم 2573 ذكرًا و1200 أنثى، وتمثل الهيئات الحزبية منها 12%، بينما يمثل المستقلون 88%. كما تُجرى في 93 مجلسًا قرويًا، يتنافس فيها 1358 مرشحًا، بينهم 1049 ذكرًا و309 إناث، وهناك 8 قوائم تترأسها نساء.

ووفق معطيات لجنة الانتخابات، فإن عدد الهيئات المحلية التي سيتشكل مجلسها بالتزكية بلغ (42) مجلسًا بلديًا و(155) مجلسًا قرويًا.

ترتيبات مراكز الاقتراع والرقابة

وأعدت لجنة الانتخابات 491 مركز اقتراع ستفتتح صباح يوم السبت، منها 12 مركزًا في دير البلح، وتضم 1922 محطة اقتراع، منها 100 محطة في دير البلح.

واعتمدت لجنة الانتخابات المركزية 6463 وكيل قائمة انتخابية ومرشح، و145 ضيفًا ودبلوماسيًا، و2539 مراقبًا معتمدًا من 69 هيئة رقابة معتمدة، من بينهم في مدينة دير البلح 336 مراقبًا من 12 مؤسسة. كما اعتمدت 806 صحفيين من 120 وسيلة إعلامية، من بينها 14 دولية، من بينهم 131 صحفيًا معتمدا في دير البلح.

طواقم إدارة يوم الاقتراع

ويعمل ضمن فريق لجنة الانتخابات المركزية يوم الاقتراع 10677 موظفًا وموظفة، منهم 651 في دير البلح، سيتولون مهام إدارة عملية الاقتراع، وتسهيل مشاركة المواطنين، وتنفيذ الإجراءات وفق الأصول المعتمدة.

يذكر أن الدعاية الانتخابية، التي انطلقت يوم الجمعة العاشر من نيسان/أبريل 2026 ولمدة 14 يومًا، انتهت مساء أمس الخميس، وبذلك تنتهي آخر المحطات قبل يوم الاقتراع.

نظاما الاقتراع: مجالس بلدية وقروية

وتُجرى انتخابات الهيئات المحلية لعام 2026 وفق قانون الانتخابات الجديد، الذي صدر في 19 تشرين الثاني 2025، والذي حدد نظامين انتخابيين: نظام التمثيل النسبي (القائمة المفتوحة) للمجالس البلدية، ونظام الأغلبية (الترشح الفردي) للمجالس القروية.

وبموجب القانون، يتم الترشح في المجالس البلدية بقوائم مفتوحة، ويُدرج في ورقة الاقتراع اسم القائمة الانتخابية وأسماء جميع مرشحيها، على أن يكون عدد مرشحي القائمة مساويًا لعدد المقاعد المخصصة للمجلس البلدي. ويختار الناخب قائمة واحدة وخمسة (5) مرشحين أو أقل من نفس القائمة التي صوّت لها، بغض النظر عن عدد مقاعد المجلس البلدي.

آلية توزيع المقاعد:

تُخصص المقاعد للقوائم التي تحصل على 5% (نسبة الحسم) أو أكثر من الأصوات الصحيحة للمقترعين، وتُوزع بينها وفقا لطريقة "سانت لوجي"، وتُوزع المقاعد على مرشحي القائمة حسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، مع مراعاة تمثيل المرأة والكوتة الإسلامية-المسيحية.

أما في المجالس القروية، فيتم الترشح بشكل فردي (نظام الأغلبية)، وتظهر أسماء المرشحين على ورقة الاقتراع مرتبة حسب أسبقية الترشح. ويختار الناخب خمسة (5) مرشحين أو أقل، وتُوزع المقاعد على المرشحين وفق عدد الأصوات تنازليًا، مع مراعاة تمثيل المرأة والكوتة الإسلامية-المسيحية.

وكان مجلس الوزراء قد دعا لعقد انتخابات الهيئات المحلية في جميع محافظات الوطن، وتبع ذلك قرار بتأجيل الانتخابات في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) باستثناء بلدية دير البلح، كما قرر لاحقا تأجيل الانتخابات في هيئة بيت آمر، ليصبح عدد الهيئات المشمولة بالانتخابات 420 هيئة محلية.