مصادر لـ”سي إن إن”: أمريكا تعد خططا لضرب القوات الإيرانية في مضيق هرمز

MENAFN - Palestine News Network ) واشنظن /PNN- يعمل مسؤولون عسكريون أمريكيون على وضع خطط جديدة لاستهداف القوات الإيرانية في مضيق هرمز في حال انهيار وقف إطلاق النار الحالي مع إيران، وذلك وفقا لما كشفته مصادر لشبكة“سي إن إن”، في وقت مبكر اليوم الجمعة.

وتشمل الخيارات، ضمن عدة أنواع من الأهداف قيد الدراسة، توجيه ضربات مع التركيز بشكل خاص على“الاستهداف الديناميكي” لقدرات إيران حول مضيق هرمز وجنوب الخليج العربي وخليج عمان، بحسب المصادر، التي أشارت إلى هجمات محتملة ضد زوارق هجومية سريعة صغيرة وسفن زرع ألغام وغيرها من الأصول التي ساعدت طهران على إغلاق هذه الممرات المائية الحيوية واستخدامها كورقة ضغط على الولايات المتحدة.

وتسبب هذا الإغلاق في تداعيات هائلة على الاقتصاد العالمي، مهددا بتقويض جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض التضخم في الولايات المتحدة، وذلك على الرغم من وقف إطلاق النار الذي أوقف الضربات الأمريكية والذي بدأ في 7 أبريل/ نيسان.

وتشمل الخطط الجديدة حملة قصف أكثر تركيزا حول الممرات المائية الاستراتيجية.

وسبق أن كشفت مصادر لـ”سي إن إن” أن نسبة كبيرة من صواريخ الدفاع الساحلي الإيرانية لا تزال سليمة، كما تمتلك إيران عددا كبيرا من الزوارق الصغيرة التي يمكن استخدامها كمنصات لشن هجمات على السفن، مما يعقد جهود الولايات المتحدة لفتح المضيق.

وأكدت مصادر متعددة، من بينها وسيط شحن كبير، للشبكة أن الضربات العسكرية حول المضيق، وحدها، من غير المرجح أن تعيد فتح الممر المائي على الفور.

وقال مصدر مطلع على التخطيط العسكري:“ما لم تتمكنوا من إثبات تدمير القدرات العسكرية الإيرانية بالكامل، أو التأكد شبه التام من قدرة الولايات المتحدة على الحد من المخاطر باستخدام قدراتها، فسيتوقف الأمر على مدى استعداد ترامب لتحمل المخاطر وبدء إرسال السفن عبر المضيق”.

وذكرت مصادر لـ”سي إن إن” أن الجيش الأمريكي قد ينفذ تهديد ترامب السابق بضرب أهداف ذات استخدام مزدوج وبنية تحتية، بما في ذلك منشآت الطاقة، في محاولة لإجبار إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وكان ترامب صرح بأن الولايات المتحدة ستستأنف العمليات القتالية ضد إيران حال عدم التوصل إلى حل دبلوماسي.

وحذر بعض المسؤولين الأمريكيين، الحاليين والسابقين، من أن ضرب أهداف البنية التحتية سيمثل تصعيدا مثيرا للجدل في الصراع.