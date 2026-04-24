إصابة عسكري إسرائيلي جراء هجوم بمسيّرة جنوب لبنان

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN- قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إن عسكريا أصيب بجنوب لبنان، إثر هجوم بمسيرة مفخخة.

وأوضحت الإذاعة أن الإصابة وقعت الخميس، بعد إطلاق مسيرة مفخخة باتجاه قوات إسرائيلية في المنطقة.

ولم تقدم إذاعة الجيش تفاصيل إضافية عن حالة العسكري أو ظروف الحادث.

كما لم يصدر الجيش بيانا رسميا حول الواقعة.

وبحسب معطيات منشورة على الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي، بلغ عدد العسكريين المصابين 735، منذ بدء العدوان على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وانخراط“حزب الله” في الحرب ردا على اعتداءات تل أبيب في 2 مارس/ آذار.