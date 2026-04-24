إصابة عسكري إسرائيلي جراء هجوم بمسيّرة جنوب لبنان

إصابة عسكري إسرائيلي جراء هجوم بمسيّرة جنوب لبنان
وأوضحت الإذاعة أن الإصابة وقعت الخميس، بعد إطلاق مسيرة مفخخة باتجاه قوات إسرائيلية في المنطقة.
ولم تقدم إذاعة الجيش تفاصيل إضافية عن حالة العسكري أو ظروف الحادث.
كما لم يصدر الجيش بيانا رسميا حول الواقعة.
وبحسب معطيات منشورة على الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي، بلغ عدد العسكريين المصابين 735، منذ بدء العدوان على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وانخراط“حزب الله” في الحرب ردا على اعتداءات تل أبيب في 2 مارس/ آذار.
