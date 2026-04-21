رحيل الفنانة حياة الفهد إثر أزمة صحية

رحيل الفنانة حياة الفهد إثر أزمة صحية
(MENAFN- Al Watan) أُعلن اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026 وفاة الفنانة الكويتية حياة الفهد، بعد معاناة مع المرض، وفق ما نُشر عبر حسابها الرسمي الموثق في منصة ((إنستغرام)).
وتُعد الراحلة من أبرز رموز الدراما الخليجية، إذ قدّمت على مدى عقود أعمالًا شكلت حضورًا لافتًا في المشهد الفني، وأسهمت في ترسيخ مكانة الدراما الكويتية والخليجية عربيًا.
وخلفت حياة الفهد إرثًا فنيًا متنوعًا بين التلفزيون والمسرح، نال متابعة واسعة على مستوى الخليج والعالم العربي، فيما نعاه عدد من الفنانين والمتابعين، مستذكرين مسيرتها وتأثيرها الممتد.
ولم تُعلن حتى الآن تفاصيل موعد الصلاة أو الدفن.
حياة الفهد
. الميلاد: 18 أبريل 1948 – الكويت
. الجنسية: كويتية
. المهنة: ممثلة، كاتبة، منتجة
. بدأت نشاطها الفني في ستينيات القرن العشرين عبر المسرح الكويتي
. انتقلت إلى الدراما التلفزيونية
. شاركت في أعمال خليجية متعددة
أبرز الأعمال:
. خالتي قماشة
. رقية وسبيكة
. سوق المقاصيص
. أم هارون
. مع حصة قلم
. الجدة لولوة
