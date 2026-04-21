رحيل الفنانة حياة الفهد إثر أزمة صحية

رحيل الفنانة حياة الفهد إثر أزمة صحية

2026-04-21 04:38:15
(MENAFN- Al Watan) أُعلن اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026 وفاة الفنانة الكويتية حياة الفهد، بعد معاناة مع المرض، وفق ما نُشر عبر حسابها الرسمي الموثق في منصة ((إنستغرام)).
وتُعد الراحلة من أبرز رموز الدراما الخليجية، إذ قدّمت على مدى عقود أعمالًا شكلت حضورًا لافتًا في المشهد الفني، وأسهمت في ترسيخ مكانة الدراما الكويتية والخليجية عربيًا.
وخلفت حياة الفهد إرثًا فنيًا متنوعًا بين التلفزيون والمسرح، نال متابعة واسعة على مستوى الخليج والعالم العربي، فيما نعاه عدد من الفنانين والمتابعين، مستذكرين مسيرتها وتأثيرها الممتد.
ولم تُعلن حتى الآن تفاصيل موعد الصلاة أو الدفن.
حياة الفهد
. الميلاد: 18 أبريل 1948 – الكويت
. الجنسية: كويتية
. المهنة: ممثلة، كاتبة، منتجة
. بدأت نشاطها الفني في ستينيات القرن العشرين عبر المسرح الكويتي
. انتقلت إلى الدراما التلفزيونية
. شاركت في أعمال خليجية متعددة
أبرز الأعمال:
. خالتي قماشة
. رقية وسبيكة
. سوق المقاصيص
. أم هارون
. مع حصة قلم
. الجدة لولوة

