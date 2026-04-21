الصحة: ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال على غزة إلى 72,560 و172,317 إصابة

الصحة: ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال على غزة إلى 72,560 و172,317 إصابة
وأشارت المصادر إلى أن عدداً من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل صعوبة وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم حتى اللحظة.
وأضافت أن إجمالي حصيلة ما بعد وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر بلغ 784 شهيداً و2,214 إصابة، إلى جانب 761 حالة انتشال.
وبيّنت الإحصائية التراكمية منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 أن عدد الشهداء ارتفع إلى 72,560 شهيداً، فيما بلغ عدد الإصابات 172,317 إصابة.
