الصحة: ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال على غزة إلى 72,560 و172,317 إصابة

2026-04-21 04:04:39
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة /PNN- أفادت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 7 شهداء جدد و21 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وأشارت المصادر إلى أن عدداً من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل صعوبة وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم حتى اللحظة.

وأضافت أن إجمالي حصيلة ما بعد وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر بلغ 784 شهيداً و2,214 إصابة، إلى جانب 761 حالة انتشال.

وبيّنت الإحصائية التراكمية منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 أن عدد الشهداء ارتفع إلى 72,560 شهيداً، فيما بلغ عدد الإصابات 172,317 إصابة.

