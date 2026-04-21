تصميم أنظف: Sanisure تقدم زجاجات وعبوات PETG Pharmatainertm Ultra-Clean

(BUSINESS WIRE )-- أعلنت ®SaniSure اليوم عن إطلاق PETG PharmaTainerTM، وهي خط جديد من زجاجات وعبوات المعالجة الحيوية التي تجمع بين راتنج Eastman Eastar® PETG 6763 الطبي المقبول على نطاق واسع (DMF#9987) وبين عملية SaniSure الحصرية والأتمتة المتقدمة. يوسع هذا الإطلاق منصة ®PharmaTainer الراسخة من SaniSure، مما يمد سمات النظافة والمتانة والأداء المثبتة لتشمل مادة PETG القياسية في الصناعة، إلى جانب عروضها الحالية من مواد PET وPC.

تتوفر عبوات PETG PharmaTainer بأحجام تتراوح من 10 مل من قوارير الاستقرار إلى 10 لترات من الزجاجات الكبيرة - في تكوينات معقمة (معقمة بأشعة جاما) وغير معقمة - وهي تدعم سير العمل الكامل للمعالجة الحيوية. كما تتوفر مجموعات التجميع القياسية والمخصصة بالكامل مع أغطية ®Cap2V8 وأنابيب CellgynTM TPE لكل من العمليات المفتوحة والمغلقة. ابدأ بـ PharmaTainer في المراحل الأولى من البحث والتطوير، واعتمد المنصة نفسها خلال المراحل السريرية والتجارية، مما يلغي الحاجة إلى إعادة التأهيل عند التوسع.

للحصول على أرقام القطع ومعلومات الطلب والمواصفات الفنية، تفضل بزيارة sanisure/petg أو اتصل بممثل SaniSure الخاص بك.

"مع PETG PharmaTainerTM، نقوم بتحويل النظافة من خطوةٍ تلي المعالجة إلى معيارٍ مدمجٍ ومؤتمتٍ بالكامل، مما يُمكِّننا من تقديم أنظف حاويات المعالجة الحيوية في السوق بثقةٍ لتطبيقات عملائنا الأكثر أهمية. توفر زجاجاتنا أقل مستوياتٍ ممكنةٍ من الجسيمات والسموم الداخلية وإنزيمات RNase/DNase -حسب التصميم- مع تقليل الجداول الزمنية للاعتماد".

- Steven Chevillotte ، الرئيس التنفيذي لشركة ® SaniSure

تصميم أنظف: ما الذي يميز PETG PharmaTainerTM

تقدم PETG PharmaTainer مجموعةً معتمدةً من سمات النظافة والامتثال المتوافقة مع تلك الخاصة بزجاجاتنا المصنوعة من PET وPC:

مستويات الجسيمات فائقة الانخفاض: معتمدةٌ بأقل من 5% من حدود معيار USP للجسيمات غير المرئية، مع اختبارها عند إصدار كل دفعة - لا حاجة لغسلها بعد الاستلام. تحكمٌ استثنائيٌ في السموم الداخلية: نتائج أقل باستمرار من حد الكشف 0.001 وحدة دولية/مل لكل USP‏ - تم تحقيق ذلك عن طريق التصميم، وليس عن طريق الغسل. شهادةُ خلوٍ من إنزيمات RNase/DNase : معتمدةٌ للعلاجات القائمة على الأحماض النووية، بما في ذلك mRNA، والأليغونوكليوتيدات، وتطبيقات العلاج الجيني التي تتطلب حاوياتٍ بالغة الأهمية من حيث التلوث. جاهز للاستخدام - معقم: معقم بأشعة جاما إلى مستوى تعقيم 10−6، مما يقلل من خطوات الغسيل وإزالة البيروجينات والتعقيم التي تستغرق عادةً من يومين إلى ثلاثة أيام والتي تتطلبها المنتجات المنافسة، مما يقلل من مخاطر العمالة والتلوث. تم التحقق من قدرة المنتج على تحمل دورات التجميد والذوبان حتى درجة حرارة -80 درجة مئوية: مناسب لسلسلة التبريد للمواد الدوائية السائبة، ودراسات الاستقرار، والوسائط المجمدة عبر نطاق درجة الحرارة الكامل. استبدال PETG المباشر: توافق تام من حيث الحجم والشكل مع زجاجات المعالجة الحيوية القديمة المصنوعة من PETG؛ يتضمن دليل مقارنة ودعم فني مخصص لتقليل عبء التحكم في التغيير.

حول ® SaniSure

بصفتها خبيرة موثوقة في تقنيات الاستخدام الفردي (SUT)، تقدم SaniSure خبرة عميقة في مسارات التدفق المعقدة وتصميم الأنظمة المغلقة - مما يدعم عمليات المعالجة الحيوية الأكثر تطلبًا وسير العمل العلاجي المتقدم. بالإضافة إلى PETG PharmaTainer، توفر SaniSure مجموعة واسعة من المكونات عالية الجودة والتجميعات المخصصة وحلول SUT.

في حين تفتقر المؤسسات الكبيرة في كثير من الأحيان إلى المرونة ويفتقر مقدمو الخدمات الأصغر إلى الحجم، تقدم SaniSure أفضل ما في كليهما - حيث تجمع بين المرونة والقدرات الشاملة والتكامل الرأسي العميق لمساعدة العملاء على تقليل المخاطر والتوسع والابتكار.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

