تصميم أنظف: Sanisure تقدم زجاجات وعبوات PETG Pharmatainertm Ultra-Clean

تصميم أنظف: Sanisure تقدم زجاجات وعبوات PETG Pharmatainertm Ultra-Clean
(BUSINESS WIRE )-- أعلنت ®SaniSure اليوم عن إطلاق PETG PharmaTainerTM، وهي خط جديد من زجاجات وعبوات المعالجة الحيوية التي تجمع بين راتنج Eastman Eastar® PETG 6763 الطبي المقبول على نطاق واسع (DMF#9987) وبين عملية SaniSure الحصرية والأتمتة المتقدمة. يوسع هذا الإطلاق منصة ®PharmaTainer الراسخة من SaniSure، مما يمد سمات النظافة والمتانة والأداء المثبتة لتشمل مادة PETG القياسية في الصناعة، إلى جانب عروضها الحالية من مواد PET وPC.
تتوفر عبوات PETG PharmaTainer بأحجام تتراوح من 10 مل من قوارير الاستقرار إلى 10 لترات من الزجاجات الكبيرة - في تكوينات معقمة (معقمة بأشعة جاما) وغير معقمة - وهي تدعم سير العمل الكامل للمعالجة الحيوية. كما تتوفر مجموعات التجميع القياسية والمخصصة بالكامل مع أغطية ®Cap2V8 وأنابيب CellgynTM TPE لكل من العمليات المفتوحة والمغلقة. ابدأ بـ PharmaTainer في المراحل الأولى من البحث والتطوير، واعتمد المنصة نفسها خلال المراحل السريرية والتجارية، مما يلغي الحاجة إلى إعادة التأهيل عند التوسع.
للحصول على أرقام القطع ومعلومات الطلب والمواصفات الفنية، تفضل بزيارة sanisure/petg أو اتصل بممثل SaniSure الخاص بك.
"مع PETG PharmaTainerTM، نقوم بتحويل النظافة من خطوةٍ تلي المعالجة إلى معيارٍ مدمجٍ ومؤتمتٍ بالكامل، مما يُمكِّننا من تقديم أنظف حاويات المعالجة الحيوية في السوق بثقةٍ لتطبيقات عملائنا الأكثر أهمية. توفر زجاجاتنا أقل مستوياتٍ ممكنةٍ من الجسيمات والسموم الداخلية وإنزيمات RNase/DNase -حسب التصميم- مع تقليل الجداول الزمنية للاعتماد".
- Steven Chevillotte ، الرئيس التنفيذي لشركة ® SaniSure
تصميم أنظف: ما الذي يميز PETG PharmaTainerTM
تقدم PETG PharmaTainer مجموعةً معتمدةً من سمات النظافة والامتثال المتوافقة مع تلك الخاصة بزجاجاتنا المصنوعة من PET وPC:
مستويات الجسيمات فائقة الانخفاض: معتمدةٌ بأقل من 5% من حدود معيار USP للجسيمات غير المرئية، مع اختبارها عند إصدار كل دفعة - لا حاجة لغسلها بعد الاستلام.
تحكمٌ استثنائيٌ في السموم الداخلية: نتائج أقل باستمرار من حد الكشف 0.001 وحدة دولية/مل لكل USP - تم تحقيق ذلك عن طريق التصميم، وليس عن طريق الغسل.
شهادةُ خلوٍ من إنزيمات RNase/DNase : معتمدةٌ للعلاجات القائمة على الأحماض النووية، بما في ذلك mRNA، والأليغونوكليوتيدات، وتطبيقات العلاج الجيني التي تتطلب حاوياتٍ بالغة الأهمية من حيث التلوث.
جاهز للاستخدام - معقم: معقم بأشعة جاما إلى مستوى تعقيم 10−6، مما يقلل من خطوات الغسيل وإزالة البيروجينات والتعقيم التي تستغرق عادةً من يومين إلى ثلاثة أيام والتي تتطلبها المنتجات المنافسة، مما يقلل من مخاطر العمالة والتلوث.
تم التحقق من قدرة المنتج على تحمل دورات التجميد والذوبان حتى درجة حرارة -80 درجة مئوية: مناسب لسلسلة التبريد للمواد الدوائية السائبة، ودراسات الاستقرار، والوسائط المجمدة عبر نطاق درجة الحرارة الكامل.
استبدال PETG المباشر: توافق تام من حيث الحجم والشكل مع زجاجات المعالجة الحيوية القديمة المصنوعة من PETG؛ يتضمن دليل مقارنة ودعم فني مخصص لتقليل عبء التحكم في التغيير.
حول ® SaniSure
بصفتها خبيرة موثوقة في تقنيات الاستخدام الفردي (SUT)، تقدم SaniSure خبرة عميقة في مسارات التدفق المعقدة وتصميم الأنظمة المغلقة - مما يدعم عمليات المعالجة الحيوية الأكثر تطلبًا وسير العمل العلاجي المتقدم. بالإضافة إلى PETG PharmaTainer، توفر SaniSure مجموعة واسعة من المكونات عالية الجودة والتجميعات المخصصة وحلول SUT.
في حين تفتقر المؤسسات الكبيرة في كثير من الأحيان إلى المرونة ويفتقر مقدمو الخدمات الأصغر إلى الحجم، تقدم SaniSure أفضل ما في كليهما - حيث تجمع بين المرونة والقدرات الشاملة والتكامل الرأسي العميق لمساعدة العملاء على تقليل المخاطر والتوسع والابتكار.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
