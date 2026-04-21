SBC Medicalتعلن عن تسعير الاكتتاب العام الثانوي لـ 3.1 مليون سهم من أسهمها العادية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--تسعير الاكتتاب العام الثانوي المضمون لـ 3,100,000 سهم من أسهم الشركة العادية من قبل الدكتور Yoshiyuki Aikawa (يشار إليه هنا باسم "المساهم البائع") بسعر الاكتتاب العام البالغ 3.25 دولارًا للسهم. كما منح المساهم البائع متعهدي الاكتتاب خيارًا لمدة 45 يومًا لشراء ما يصل إلى 465,000 سهم إضافي من أسهم الشركة العادية. ومن المتوقع إتمام الاكتتاب في 21 أبريل 2026 تقريبًا، رهنًا باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

ولا تبيع الشركة أي أسهم من أسهمها العادية في هذا الاكتتاب. وسيحصل المساهم البائع على كامل عائدات الاكتتاب.

وتتولى شركة Maxim Group LLC إدارة الاكتتاب، بينما تشارك شركة Roth Capital Partners في إدارته.

يتم تقديم هذا العرض وفقًا لبيان التسجيل المسبق الفعال للشركة على النموذج S-3، بما في ذلك نشرة الاكتتاب الأساسية، المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). وسيتم طرح الأسهم فقط من خلال ملحق نشرة الاكتتاب المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات ونشرة الاكتتاب المصاحبة له. وقد تم تقديم ملحق نشرة الاكتتاب الأولي ونشرة الاكتتاب المصاحبة المتعلقة بالطرح إلى الهيئة. قبل الاستثمار، يُرجى قراءة ملحق نشرة الاكتتاب الأولي ونشرة الاكتتاب المرفقة بالكامل، بالإضافة إلى المستندات الأخرى التي قدمتها الشركة إلى الهيئة، للحصول على معلومات أكثر شمولاً حول الشركة والطرح. يحتوي ملحق نشرة الاكتتاب الأولي ونشرة الاكتتاب المرفقة على معلومات هامة ومفصلة حول الشركة والطرح. كما يُمكنكم الحصول على هذه المستندات والمستندات الأخرى المشار إليها أعلاه، وملحق نشرة الاكتتاب النهائي عند توفره، مجانًا من خلال زيارة موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على الإنترنت . كما يمكنكم الحصول على نسخ من ملحق نشرة الاكتتاب الأولي ونشرة الاكتتاب المُرفقة، وملحق نشرة الاكتتاب النهائي عند توفره، عن طريق التواصل مع: Maxim Group LLC‏، وعنوانها في 300 Park Avenue،16th Floor, New York, New York 10022، عناية: قسم النقابات، أو عبر الهاتف على الرقم ‎(212) 895-3745 أو عبر البريد الإلكتروني على ....

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء، ولن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو منطقة قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي من هذه الولايات أو المناطق القضائية.

حول SBC Medical

شركة SBC Medical Group Holdings Incorporated هي منظمة خدمات إدارية تدير مجموعة واسعة من أعمال الامتياز في مختلف المجالات الطبية، بما في ذلك الرعاية الصحية التجميلية المتقدمة، والأمراض الجلدية، وجراحة العظام، وعلاج الخصوبة، وأمراض النساء، وطب الأسنان، وعلاج داء الثعلبة (AGA)، وطب العيون. تدير الشركة مجموعة متنوعة من العلامات التجارية للعيادات وتعمل بنشاط على توسيع وجودها العالمي، لا سيما في الولايات المتحدة وآسيا، من خلال كل من العمليات المباشرة ومبادرات السياحة العلاجية. في سبتمبر 2024، تم إدراج الشركة في بورصة ناسداك، وفي يونيو 2025، تم اختيارها لإدراجها في مؤشر Russell 3000® Index، وهو معيار واسع لسوق الأسهم الأمريكية. تسترشد SBC Medical Group Holdings Incorporated بهدف مجموعتها "المساهمة في رفاهية الناس في جميع أنحاء العالم من خلال الابتكار الطبي"، وتواصل تقديم خدمات طبية آمنة وموثوقة وعالية الجودة مع زيادة تعزيز سمعتها الدولية للجودة والثقة في الرعاية الطبية.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية. لا تعتبر البيانات التطلعية حقائق تاريخية أو بيانات عن الظروف الحالية، بل تمثل فقط معتقدات الشركة فيما يتعلق بالأحداث والأداء المستقبلي، وكثير منها بطبيعته غير مؤكد بطبيعته وخارج سيطرة الشركة. في بعض الحالات، يمكن التعرف على البيانات التطلعية من خلال استخدام كلمات مثل "قد"، "ينبغي"، "يتوقع"، "يتوقع"، "يتأمل"، "يقدر"، "يعتقد"، "يخطط"، "متوقع"، "يتنبأ"، "محتمل"، "أهداف" أو "آمال"، "نوايا" أو عكس هذه المصطلحات أو المصطلحات المماثلة. تحذر الشركة القراء من الاعتماد بشكل مفرط على أي بيانات تطلعية، والتي تكون سارية فقط اعتبارًا من تاريخ هذا الإصدار وتخضع لمخاطر مختلفة أو عدم يقين أو افتراضات أو تغييرات في الظروف يصعب التنبؤ بها أو تحديدها كميًا. وتستند البيانات التطلعية إلى توقعات الإدارة الحالية ولا تشكل ضمانات للأداء المستقبلي. لا تتعهد الشركة أو تقبل أي التزام بإصدار أي تحديثات أو مراجعات علنية لأي بيانات تطلعية تعكس أي تغيير في توقعاتها أو أي تغيير في الأحداث أو الظروف أو الظروف التي يستند إليها أي بيان من هذا القبيل، باستثناء ما يقتضيه القانون. قد تظهر من وقت لآخر عوامل قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية بشكل كبير عن التوقعات الحالية، وليس من الممكن للشركة التنبؤ بجميعها؛ وتشمل هذه العوامل، من بين أمور أخرى، التغيرات في الظروف الاقتصادية والتجارية والتنافسية والسوقية والتنظيمية العالمية أو الإقليمية أو المحلية، وتلك المدرجة تحت عنوان "عوامل الخطر" وفي أماكن أخرى في ملفات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC")، والتي يمكن الوصول إليها على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات على.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.