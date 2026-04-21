SBC Medicalتعلن عن تسعير الاكتتاب العام الثانوي لـ 3.1 مليون سهم من أسهمها العادية

SBC Medicalتعلن عن تسعير الاكتتاب العام الثانوي لـ 3.1 مليون سهم من أسهمها العادية
ولا تبيع الشركة أي أسهم من أسهمها العادية في هذا الاكتتاب. وسيحصل المساهم البائع على كامل عائدات الاكتتاب.
وتتولى شركة Maxim Group LLC إدارة الاكتتاب، بينما تشارك شركة Roth Capital Partners في إدارته.
يتم تقديم هذا العرض وفقًا لبيان التسجيل المسبق الفعال للشركة على النموذج S-3، بما في ذلك نشرة الاكتتاب الأساسية، المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). وسيتم طرح الأسهم فقط من خلال ملحق نشرة الاكتتاب المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات ونشرة الاكتتاب المصاحبة له. وقد تم تقديم ملحق نشرة الاكتتاب الأولي ونشرة الاكتتاب المصاحبة المتعلقة بالطرح إلى الهيئة. قبل الاستثمار، يُرجى قراءة ملحق نشرة الاكتتاب الأولي ونشرة الاكتتاب المرفقة بالكامل، بالإضافة إلى المستندات الأخرى التي قدمتها الشركة إلى الهيئة، للحصول على معلومات أكثر شمولاً حول الشركة والطرح. يحتوي ملحق نشرة الاكتتاب الأولي ونشرة الاكتتاب المرفقة على معلومات هامة ومفصلة حول الشركة والطرح. كما يُمكنكم الحصول على هذه المستندات والمستندات الأخرى المشار إليها أعلاه، وملحق نشرة الاكتتاب النهائي عند توفره، مجانًا من خلال زيارة موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على الإنترنت . كما يمكنكم الحصول على نسخ من ملحق نشرة الاكتتاب الأولي ونشرة الاكتتاب المُرفقة، وملحق نشرة الاكتتاب النهائي عند توفره، عن طريق التواصل مع: Maxim Group LLC، وعنوانها في 300 Park Avenue،16th Floor, New York, New York 10022، عناية: قسم النقابات، أو عبر الهاتف على الرقم (212) 895-3745 أو عبر البريد الإلكتروني على ....
لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء، ولن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو منطقة قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي من هذه الولايات أو المناطق القضائية.
حول SBC Medical
شركة SBC Medical Group Holdings Incorporated هي منظمة خدمات إدارية تدير مجموعة واسعة من أعمال الامتياز في مختلف المجالات الطبية، بما في ذلك الرعاية الصحية التجميلية المتقدمة، والأمراض الجلدية، وجراحة العظام، وعلاج الخصوبة، وأمراض النساء، وطب الأسنان، وعلاج داء الثعلبة (AGA)، وطب العيون. تدير الشركة مجموعة متنوعة من العلامات التجارية للعيادات وتعمل بنشاط على توسيع وجودها العالمي، لا سيما في الولايات المتحدة وآسيا، من خلال كل من العمليات المباشرة ومبادرات السياحة العلاجية. في سبتمبر 2024، تم إدراج الشركة في بورصة ناسداك، وفي يونيو 2025، تم اختيارها لإدراجها في مؤشر Russell 3000® Index، وهو معيار واسع لسوق الأسهم الأمريكية. تسترشد SBC Medical Group Holdings Incorporated بهدف مجموعتها "المساهمة في رفاهية الناس في جميع أنحاء العالم من خلال الابتكار الطبي"، وتواصل تقديم خدمات طبية آمنة وموثوقة وعالية الجودة مع زيادة تعزيز سمعتها الدولية للجودة والثقة في الرعاية الطبية.
البيانات التطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية. لا تعتبر البيانات التطلعية حقائق تاريخية أو بيانات عن الظروف الحالية، بل تمثل فقط معتقدات الشركة فيما يتعلق بالأحداث والأداء المستقبلي، وكثير منها بطبيعته غير مؤكد بطبيعته وخارج سيطرة الشركة. في بعض الحالات، يمكن التعرف على البيانات التطلعية من خلال استخدام كلمات مثل "قد"، "ينبغي"، "يتوقع"، "يتوقع"، "يتأمل"، "يقدر"، "يعتقد"، "يخطط"، "متوقع"، "يتنبأ"، "محتمل"، "أهداف" أو "آمال"، "نوايا" أو عكس هذه المصطلحات أو المصطلحات المماثلة. تحذر الشركة القراء من الاعتماد بشكل مفرط على أي بيانات تطلعية، والتي تكون سارية فقط اعتبارًا من تاريخ هذا الإصدار وتخضع لمخاطر مختلفة أو عدم يقين أو افتراضات أو تغييرات في الظروف يصعب التنبؤ بها أو تحديدها كميًا. وتستند البيانات التطلعية إلى توقعات الإدارة الحالية ولا تشكل ضمانات للأداء المستقبلي. لا تتعهد الشركة أو تقبل أي التزام بإصدار أي تحديثات أو مراجعات علنية لأي بيانات تطلعية تعكس أي تغيير في توقعاتها أو أي تغيير في الأحداث أو الظروف أو الظروف التي يستند إليها أي بيان من هذا القبيل، باستثناء ما يقتضيه القانون. قد تظهر من وقت لآخر عوامل قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية بشكل كبير عن التوقعات الحالية، وليس من الممكن للشركة التنبؤ بجميعها؛ وتشمل هذه العوامل، من بين أمور أخرى، التغيرات في الظروف الاقتصادية والتجارية والتنافسية والسوقية والتنظيمية العالمية أو الإقليمية أو المحلية، وتلك المدرجة تحت عنوان "عوامل الخطر" وفي أماكن أخرى في ملفات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC")، والتي يمكن الوصول إليها على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات على.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
