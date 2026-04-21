Inspirit Capital تستعد للاستحواذ على Kaplan Languages Group
(BUSINESS WIRE )-- يسرُّ شركة Inspirit Capital، وهي مستثمر متخصص في عمليات فصل الوحدات المؤسسية، أن تعلن عن خططها للاستحواذ على KLG Kaplan Languages Group (اختصارًا "KLG")، وهي منصّة رائدة عالميًا في تعليم اللغات، وذلك من شركة Kaplan. تم استيفاء جميع شروط عملية البيع، ومن المقرر إتمام الصفقة في 1 مايو.
تتألف KLG من Kaplan International Languages، وAlpadia Language Schools، وAzurlingua، وESL Education. منذ عام 2006، قدّمت KLG تعليمًا لغويًا عالي الجودة، وساهمت في دعم الطلاب لتحقيق أهدافهم اللغوية من خلال التميُّز الأكاديمي، والانغماس الثقافي، وتوفير تجارب تُغيّر الحياة.
ستدعم شركة Inspirit Capital مجموعة KLG في تنفيذ خططها الطموحة للنمو، مع مواصلة رسالتها الأساسية المتمثلة في إحداث تحول في حياة الأفراد من خلال تعليم اللغات. ستشهد هذه المرحلة الجديدة من الملكية أيضًا تطوير هوية علامة تجارية مستقلة ومُجدّدة لمجموعة KLG، على أن يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل بهذا الشأن في الوقت المناسب.
صرَّح Paul Youens، مدير الاستثمارات في Inspirit Capital قائلاً:
"نجحت مجموعة KLG على مدار أكثر من 20 عامًا في بناء مجموعة قوية من العلامات التجارية الموثوقة، وأسهمت في مساعدة الطلاب على تغيير حياتهم من خلال تعلم اللغات والانغماس الثقافي. نركِّز على منح الشركة الدعم والاستقلالية التي تحتاجها للبناء على هذا الأساس المتين. يمكن للطلاب والأسر والوكلاء أن يتوقعوا الاستمرارية والاتساق - مع الحفاظ على نفس جودة المدارس العالية، والفرق ذات الخبرة، ومعايير قوية في التعليم والسلامة ورعاية الطلاب - إلى جانب استمرار تقديم البرامج والخدمات الداعمة الراسخة".
وقال David Jones، الرئيس التنفيذي لشركة Kaplan International:
"على مدى عقود، رحّبت مدارسنا بالطلاب من مختلف أنحاء العالم. وخلال هذه الفترة، رسّخت سمعة متميزة في المعايير الأكاديمية رفيعة المستوى والتميُّز في الرعاية الطلابية. إن فريق الإدارة لدينا، بما يتمتع به من خبرة واسعة، سيواصل بلا شك هذا النهج، وأتمنى لهم كل التوفيق والنجاح في المستقبل".
نبذة عن Kaplan Languages Group
منذ عام 2006، قدّمت KLG أعلى مستويات جودة تعليم اللغات، إلى جانب تجارب الانغماس الثقافي. تدير كل من Kaplan International Languages، وAlpadia Language Schools، وAzurlingua أكثر من 20 مدرسة للغات في ثمانية بلدان، حيث تقدم برامج احترافية وأكاديمية وبرامج سفر لغوي لتعلّم اللغات، بما في ذلك الإنجليزية والفرنسية والألمانية. كما تدير ESL Education، وهي وكالة متخصصة في السفر التعليمي، محفظة تضم أكثر من 200 وجهة شريكة حول العالم لتعلّم 17 لغة. وتشمل قاعدة طلاب KLG فئات عمرية متنوعة تبدأ من اليافعين وصولاً إلى البالغين من سن 50 عامًا فما فوق، وينحدرون من 140 دولة مختلفة حول العالم. لمزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة KLG هنا.
نبذة عن Kaplan
تُعد.Kaplan, Inc شركة تعليمية عالمية تساعد الأفراد والمؤسسات على تحقيق أهدافهم في عالم يشهد تغيّرات مستمرة. تقدّم مجموعة واسعة من الحلول التي تدعم الطلاب والمهنيين في تطوير تعليمهم ومساراتهم المهنية، كما تساعد الجامعات والمؤسسات التعليمية على جذب الطلاب ودعمهم، وتمكّن الشركات من تحسين عمليات التوظيف والاحتفاظ بالموظفين وتطويرهم. تأسست الشركة عام 1938 على يد Stanley Kaplan، الذي وضع هدفًا يتمثل في توسيع فرص التعليم أمام الطلاب من مختلف الخلفيات. واليوم، توظف Kaplan آلاف الموظفين في 40 دولة ومنطقة، وتواصل رسالتها التي أسسها Stanley، حيث تخدم نحو 1.2 مليون طالب ومهني، و16,000 عميل من الشركات، و2,700 مدرسة ومنطقة تعليمية مدرسية وكلية وجامعة حول العالم. وتُعدّ Kaplan شركة تابعة لمجموعة Graham Holdings Company (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: GHC). تعرَّف على المزيد من المعلومات على kaplan.
نبذة عن Inspirit Capital
تُعد Inspirit Capital شركة استثمارية مقرها لندن، متخصصة في عمليات فصل الوحدات المؤسسية، حيث تستحوذ على الشركات التي لم تعد جزءًا أساسيًا من الأهداف الاستراتيجية لشركاتها الأم، والتي قد تستفيد من هيكل ملكية مختلف يتيح لها فرص نمو وتطوير أكبر.
