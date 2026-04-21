Inspirit Capital تستعد للاستحواذ على Kaplan Languages Group

(BUSINESS WIRE )-- يسرُّ شركة Inspirit Capital، وهي مستثمر متخصص في عمليات فصل الوحدات المؤسسية، أن تعلن عن خططها للاستحواذ على KLG Kaplan Languages Group (اختصارًا "KLG")، وهي منصّة رائدة عالميًا في تعليم اللغات، وذلك من شركة Kaplan. تم استيفاء جميع شروط عملية البيع، ومن المقرر إتمام الصفقة في 1 مايو.

تتألف KLG من Kaplan International Languages، وAlpadia Language Schools، وAzurlingua، وESL Education. منذ عام 2006، قدّمت KLG تعليمًا لغويًا عالي الجودة، وساهمت في دعم الطلاب لتحقيق أهدافهم اللغوية من خلال التميُّز الأكاديمي، والانغماس الثقافي، وتوفير تجارب تُغيّر الحياة.

ستدعم شركة Inspirit Capital مجموعة KLG في تنفيذ خططها الطموحة للنمو، مع مواصلة رسالتها الأساسية المتمثلة في إحداث تحول في حياة الأفراد من خلال تعليم اللغات. ستشهد هذه المرحلة الجديدة من الملكية أيضًا تطوير هوية علامة تجارية مستقلة ومُجدّدة لمجموعة KLG، على أن يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل بهذا الشأن في الوقت المناسب.

صرَّح Paul Youens، مدير الاستثمارات في Inspirit Capital قائلاً:

"نجحت مجموعة KLG على مدار أكثر من 20 عامًا في بناء مجموعة قوية من العلامات التجارية الموثوقة، وأسهمت في مساعدة الطلاب على تغيير حياتهم من خلال تعلم اللغات والانغماس الثقافي. نركِّز على منح الشركة الدعم والاستقلالية التي تحتاجها للبناء على هذا الأساس المتين. يمكن للطلاب والأسر والوكلاء أن يتوقعوا الاستمرارية والاتساق - مع الحفاظ على نفس جودة المدارس العالية، والفرق ذات الخبرة، ومعايير قوية في التعليم والسلامة ورعاية الطلاب - إلى جانب استمرار تقديم البرامج والخدمات الداعمة الراسخة".

وقال David Jones، الرئيس التنفيذي لشركة Kaplan International:

"على مدى عقود، رحّبت مدارسنا بالطلاب من مختلف أنحاء العالم. وخلال هذه الفترة، رسّخت سمعة متميزة في المعايير الأكاديمية رفيعة المستوى والتميُّز في الرعاية الطلابية. إن فريق الإدارة لدينا، بما يتمتع به من خبرة واسعة، سيواصل بلا شك هذا النهج، وأتمنى لهم كل التوفيق والنجاح في المستقبل".

نبذة عن Kaplan Languages Group

منذ عام 2006، قدّمت KLG أعلى مستويات جودة تعليم اللغات، إلى جانب تجارب الانغماس الثقافي. تدير كل من Kaplan International Languages، وAlpadia Language Schools، وAzurlingua أكثر من 20 مدرسة للغات في ثمانية بلدان، حيث تقدم برامج احترافية وأكاديمية وبرامج سفر لغوي لتعلّم اللغات، بما في ذلك الإنجليزية والفرنسية والألمانية. كما تدير ESL Education، وهي وكالة متخصصة في السفر التعليمي، محفظة تضم أكثر من 200 وجهة شريكة حول العالم لتعلّم 17 لغة. وتشمل قاعدة طلاب KLG فئات عمرية متنوعة تبدأ من اليافعين وصولاً إلى البالغين من سن 50 عامًا فما فوق، وينحدرون من 140 دولة مختلفة حول العالم. لمزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة KLG هنا.

نبذة عن Kaplan

تُعد.Kaplan, Inc شركة تعليمية عالمية تساعد الأفراد والمؤسسات على تحقيق أهدافهم في عالم يشهد تغيّرات مستمرة. تقدّم مجموعة واسعة من الحلول التي تدعم الطلاب والمهنيين في تطوير تعليمهم ومساراتهم المهنية، كما تساعد الجامعات والمؤسسات التعليمية على جذب الطلاب ودعمهم، وتمكّن الشركات من تحسين عمليات التوظيف والاحتفاظ بالموظفين وتطويرهم. تأسست الشركة عام 1938 على يد Stanley Kaplan، الذي وضع هدفًا يتمثل في توسيع فرص التعليم أمام الطلاب من مختلف الخلفيات. واليوم، توظف Kaplan آلاف الموظفين في 40 دولة ومنطقة، وتواصل رسالتها التي أسسها Stanley، حيث تخدم نحو 1.2 مليون طالب ومهني، و16,000 عميل من الشركات، و2,700 مدرسة ومنطقة تعليمية مدرسية وكلية وجامعة حول العالم. وتُعدّ Kaplan شركة تابعة لمجموعة Graham Holdings Company (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: GHC). تعرَّف على المزيد من المعلومات على kaplan.

نبذة عن Inspirit Capital

تُعد Inspirit Capital شركة استثمارية مقرها لندن، متخصصة في عمليات فصل الوحدات المؤسسية، حيث تستحوذ على الشركات التي لم تعد جزءًا أساسيًا من الأهداف الاستراتيجية لشركاتها الأم، والتي قد تستفيد من هيكل ملكية مختلف يتيح لها فرص نمو وتطوير أكبر.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.