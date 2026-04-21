باكستان تكثف وساطتها وغموض يحيط بجولة المفاوضات الأميركيةالإيرانية

MENAFN - Palestine News Network ) اسلام اباد /PNN- تواصل باكستان جهودها الدبلوماسية لإقناع طهران بإرسال وفدها إلى جولة المحادثات الثانية مع الولايات المتحدة في العاصمة إسلام آباد، مع اقتراب انتهاء وقف إطلاق النار بين إيران من جهة، وواشنطن وإسرائيل من جهة أخرى، في ظل أجواء سياسية وأمنية متوترة.

وفي هذا السياق، أعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أن الحكومة، رغم رفض إيران المشاركة في المفاوضات مع الولايات المتحدة، مستمرة في مساعيها لحث طهران على الانضمام إلى المحادثات المرتقبة.

وعلى الصعيد الدولي، أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن أمله في التوصل إلى اتفاق وصفه بالعادل مع إيران، محذرا في الوقت نفسه من أن عدم الدخول في التفاوض قد يؤدي إلى "مشكلات غير مسبوقة".

في المقابل، نقلت تقارير إعلامية عن مصادر مطلعة أن فريق التفاوض الإيراني حصل على ضوء أخضر مبدئي من القيادة العليا للدخول في المباحثات.

كما أفاد موقع "أكسيوس" بأن جيه دي فانس، نائب الرئيس الأميركي يتوجه إلى إسلام آباد للمشاركة في محادثات مرتبطة باتفاق محتمل لإنهاء التوتر، في وقت تشير فيه تسريبات إلى وجود ضغوط داخلية على الجانب الإيراني تدفع نحو تشدد في الموقف التفاوضي.

في المقابل، نفت وزارة الخارجية الإيرانية وجود أي خطة حالية لعقد جولة جديدة من المفاوضات مع واشنطن، مؤكدة تحفظها على المسار المطروح. كما حذرت طهران من تداعيات احتجاز القوات الأميركية لسفينة "توسكا"، واعتبرت ذلك "قرصنة بحرية وانتهاكا لوقف إطلاق النار”.

ومن المقرر أن تنتهي الهدنة المؤقتة الممتدة لأسبوعين بين إيران والولايات المتحدة يوم الأربعاء، وسط ترقب لما ستؤول إليه التطورات السياسية والعسكرية خلال الساعات المقبلة.