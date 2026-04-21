رئيس البرلمان العربي يدين ويستنكر المخطط الإرهابي الذي استهدف أمن واستقرار الإمارات

رئيس البرلمان العربي يدين ويستنكر المخطط الإرهابي الذي استهدف أمن واستقرار الإمارات
وشدد اليماحي، في بيان له اليوم، على تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، مؤكدًا دعمها في مواجهة أي تهديدات تمس سيادتها وسلامة أراضيها وشعبها والمقيمين على أراضيها.
وأكد الموقف الثابت للبرلمان العربي في رفض كافة أشكال التطرف والإرهاب خاصة التي تستهدف أمن واستقرار الدول العربية، مشددًا على ضرورة توحيد الجهود العربية والدولية في التصدي لتلك الظاهرة.
