رئيس البرلمان العربي يدين ويستنكر المخطط الإرهابي الذي استهدف أمن واستقرار الإمارات

MENAFN - Al-Bayan) ">أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي واستنكر بشدة المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف المساس بأمن واستقرار دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيدًا بيقظة وجهود الأجهزة الأمنية بدولة الإمارات والتي أحبطت هذا المخطط وأوقفت العناصر المتورطة فيه.

وشدد اليماحي، في بيان له اليوم، على تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، مؤكدًا دعمها في مواجهة أي تهديدات تمس سيادتها وسلامة أراضيها وشعبها والمقيمين على أراضيها.

وأكد الموقف الثابت للبرلمان العربي في رفض كافة أشكال التطرف والإرهاب خاصة التي تستهدف أمن واستقرار الدول العربية، مشددًا على ضرورة توحيد الجهود العربية والدولية في التصدي لتلك الظاهرة.