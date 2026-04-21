مؤسسة الغذاء والدواء ونقابة أصحاب المعاصر تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

2026-04-21 03:04:17
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- التقت مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتورة رنا عبيدات وفدًا من النقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية، ضم نائب النقيب السيد عبدالله الخوالدة وأعضاء مجلس النقابة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.
وأكد الجانبان خلال اللقاء، على السمعة المتميزة والجودة التي يتمتع بها منتج زيت الزيتون وفق أعلى المواصفات، باعتباره مكونًا أساسيًا على المائدة الأردنية.
كما استعرض اللقاء مستوى الشراكة القائمة بين المؤسسة والنقابة، وما تشهده من تنسيق مستمر وتواصل فعّال يخدم القطاع.
من جهتهم، ثمّن أعضاء مجلس النقابة جهود كوادر المؤسسة في تنفيذ الحملات الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية، وإجراء الفحوصات المخبرية، وتنفيذ البرامج التوعوية والتثقيفية، إلى جانب الإجراءات المتخذة لضمان جودة المنتج وتعزيز ثقة المستهلك.


MENAFN21042026000208011052ID1111008834

