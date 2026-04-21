مؤسسة الغذاء والدواء ونقابة أصحاب المعاصر تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

مؤسسة الغذاء والدواء ونقابة أصحاب المعاصر تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- التقت مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتورة رنا عبيدات وفدًا من النقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية، ضم نائب النقيب السيد عبدالله الخوالدة وأعضاء مجلس النقابة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.
وأكد الجانبان خلال اللقاء، على السمعة المتميزة والجودة التي يتمتع بها منتج زيت الزيتون وفق أعلى المواصفات، باعتباره مكونًا أساسيًا على المائدة الأردنية.
كما استعرض اللقاء مستوى الشراكة القائمة بين المؤسسة والنقابة، وما تشهده من تنسيق مستمر وتواصل فعّال يخدم القطاع.
من جهتهم، ثمّن أعضاء مجلس النقابة جهود كوادر المؤسسة في تنفيذ الحملات الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية، وإجراء الفحوصات المخبرية، وتنفيذ البرامج التوعوية والتثقيفية، إلى جانب الإجراءات المتخذة لضمان جودة المنتج وتعزيز ثقة المستهلك.
