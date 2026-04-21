2531 طنا من الخضار ترد السوق المركزي اليوم

2026-04-21 03:04:16
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 2531 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 419 طنا، والورقيات 168 طنا.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 20 قرشا، البصل الناشف 15- 30 قرشا، البطاطا 15- 40 قرشا، البطيخ 30-50 قرشا، البندورة 10- 30 قرشا، الثوم الأخضر 70-100 قرش، الجزر 25- 35 قرشا، الخس 40-50 قرشا، الخيار 20 - 40 قرشا، الزهرة 15- 35 قرشا، الكوسا 20- 40 قرشا، الليمون 100 - 140 قرشا، الملفوف 13- 18 قرشا، الملوخية 50- 70 قرشا، والموز البلدي 50 - 75 قرشا.

