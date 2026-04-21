استشهاد فلسطينية متأثرة بإصابتها خلال اقتحام مخيم جنين قبل عامين

2026-04-21 03:04:15
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استُشهدت، الثلاثاء، سيدة من مخيم جنين، متأثرة بإصابتها التي تعرضت لها قبل نحو عامين ونصف العام.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن السيدة رجاء عويس (45 عاماً) استُشهدت في مستشفى ابن سينا، متأثرة بإصابتها بشظايا في الدماغ.
وكانت عويس قد أُصيبت عام 2023 خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين، عقب تفجير جنود الاحتلال باب منزلها في أثناء دهمه، ما أدى إلى إصابتها بشظايا في الرأس، وتضرر خلايا الدماغ، ودخولها في غيبوبة منذ ذلك الحين، إلى أن أُعلن عن استشهادها صباح اليوم.


