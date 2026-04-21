طبيبة نفسية: التنمر يبدأ من التنشئة المبكرة ويحتاج لتدخل أسري وتوعوي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت استشارية الطب النفسي وطب نفس الأطفال والمراهقين وعضو الجمعية الأمريكية للطب النفسي، الدكتورة شذى أبو حمده، إن التنمر غالباً ما يرتبط بخلل في التنشئة المبكرة، حيث يتعلم الطفل من البيئة المحيطة به ويكتسب سلوكياته تدريجياً.وأوضحت لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن التركيز غالباً يكون على تعليم الأطفال كيفية تجنب التعرض للتنمر، في حين يتم إغفال توعيتهم بعدم ممارسته تجاه الآخرين، مشددة على أهمية غرس قيم الصداقة والاحترام والسلوك المتوازن بين الطرفين.وأضافت أن بعض الأسر قد تُسهم، دون قصد، في ترسيخ سلوكيات العنف أو التنمر، معتبرة أن ذلك قد يتحول إلى أسلوب حياة لدى الطفل، كما أن بعض الألعاب التي تحتوي على مشاهد عنف قد تعزز هذه السلوكيات.وبيّنت أن التنمر قد يكون أحياناً وسيلة لجذب انتباه الأهل أو نتيجة للغيرة، مؤكدة ضرورة توجيه الأطفال وتعليمهم عدم التنمر وعدم تقبل هذا السلوك.وشددت على أهمية عرض الطفل المتنمر على مختصين نفسيين، وفتح حوار بين الأهل والطفل لفهم أسباب السلوك وطمأنته، إلى جانب تعليمه التعاطف من خلال وضع نفسه مكان الآخرين.وأكدت أن الطفل لا يزال في مرحلة التكوين، ويمكن تعديل سلوكه وتصحيح مفاهيمه من خلال التوجيه السليم، مشيرة إلى أن التعامل مع هذه الحالات يجب أن يتم بوعي، باعتبارهم أطفالاً بحاجة للإرشاد.

وكان قد ورد إلى "برنامج الوكيل" اتصال أفاد بأن الطفلة نتالي (13 عاماً)، والتي كانت تعاني من مرض في القلب، تعرضت للتنمر بشكل متكرر داخل مدرستها، قبل أن تفارق الحياة، حيث كانت توثق معاناتها بصمت في دفتر مذكراتها، وتدوّن ما تتعرض له من عبارات مؤذية ومشاعر ألم، دون أن تفصح عنها لعائلتها.