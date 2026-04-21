تصاعد اعتداءات المستعمرين في الضفة الغربية: إصابات واقتحامات وهدم منشآت تعليمية

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات /PNN- تشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية تصاعدًا ملحوظًا في اعتداءات المستعمرين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى وقوع إصابات بين المواطنين وتدمير ممتلكات ومرافق حيوية، وسط حالة من التوتر المتزايد في المنطقة.

ففي بلدة بيتا جنوب نابلس ، أُصيب مواطنان فجر اليوم الثلاثاء بعد أن داهمت قوات الاحتلال منزلهما واعتدت عليهما بالضرب، ما استدعى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي البلدة ذاتها، هاجم مستعمرون منزلًا يعود لعائلة الطيب في منطقة الظهرات، وقاموا بتخريب محتوياته قبل انسحابهم.

وفي بلدة حوارة القريبة، اقتحمت قوات الاحتلال عددًا كبيرًا من المنازل، حيث نفذت عمليات تفتيش واسعة وعبثت بالممتلكات، إلى جانب إخضاع السكان لتحقيقات ميدانية.

وفي الأغوار الشمالية، أقدم مستعمرون الليلة الماضية على هدم مدرسة المالح، التي كانت تُستخدم لتعليم طلبة المرحلة الأساسية. وأفاد مسؤولون محليون أن المدرسة كانت تخدم عشرات الطلبة، قبل أن تتقلص أعدادهم تدريجيًا نتيجة الاعتداءات المتكررة التي أدت إلى تهجير العائلات من المنطقة.

وتُعد هذه الحوادث جزءًا من سلسلة اعتداءات متواصلة تطال القرى والتجمعات الفلسطينية، وتشمل اقتحامات، واعتداءات جسدية، وتخريب ممتلكات، وهدم منشآت، ما يفاقم من معاناة السكان ويهدد استقرارهم اليومي.

وفي رام الله، هاجم مستعمرون وجنود الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، المزارعين، في قرية المغير، شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستعمرين وعدد من جنود الاحتلال هاجموا المزارعين خلال تواجدهم في أراضيهم الزراعية في منطقة "واد إعمر" جنوب المغير، وحاولوا طردهم ومنعهم من استصلاح أراضيهم.