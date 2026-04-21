تصاعد اعتداءات المستعمرين في الضفة الغربية: إصابات واقتحامات وهدم منشآت تعليمية

تصاعد اعتداءات المستعمرين في الضفة الغربية: إصابات واقتحامات وهدم منشآت تعليمية
ففي بلدة بيتا جنوب نابلس ، أُصيب مواطنان فجر اليوم الثلاثاء بعد أن داهمت قوات الاحتلال منزلهما واعتدت عليهما بالضرب، ما استدعى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي البلدة ذاتها، هاجم مستعمرون منزلًا يعود لعائلة الطيب في منطقة الظهرات، وقاموا بتخريب محتوياته قبل انسحابهم.
وفي بلدة حوارة القريبة، اقتحمت قوات الاحتلال عددًا كبيرًا من المنازل، حيث نفذت عمليات تفتيش واسعة وعبثت بالممتلكات، إلى جانب إخضاع السكان لتحقيقات ميدانية.
وفي الأغوار الشمالية، أقدم مستعمرون الليلة الماضية على هدم مدرسة المالح، التي كانت تُستخدم لتعليم طلبة المرحلة الأساسية. وأفاد مسؤولون محليون أن المدرسة كانت تخدم عشرات الطلبة، قبل أن تتقلص أعدادهم تدريجيًا نتيجة الاعتداءات المتكررة التي أدت إلى تهجير العائلات من المنطقة.
وتُعد هذه الحوادث جزءًا من سلسلة اعتداءات متواصلة تطال القرى والتجمعات الفلسطينية، وتشمل اقتحامات، واعتداءات جسدية، وتخريب ممتلكات، وهدم منشآت، ما يفاقم من معاناة السكان ويهدد استقرارهم اليومي.
وفي رام الله، هاجم مستعمرون وجنود الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، المزارعين، في قرية المغير، شمال شرق رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن مستعمرين وعدد من جنود الاحتلال هاجموا المزارعين خلال تواجدهم في أراضيهم الزراعية في منطقة "واد إعمر" جنوب المغير، وحاولوا طردهم ومنعهم من استصلاح أراضيهم.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment