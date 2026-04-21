التربية: تدمير مدرسة المالح في الأغوار جريمة جديدة تستهدف الحق في التعليم

2026-04-21 03:04:01
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN- أكدت وزارة التربية والتعليم العالي أن ما أقدمت عليه قوات الاحتلال والمستعمرون، اليوم الثلاثاء، من تدمير وتجريف مدرسة المالح الأساسية في الأغوار الشمالية التابعة لمديرية تربية طوباس، والاستيلاء على مبناها القديم ورفع أعلام الاحتلال فوقه، يشكل جريمة جديدة بحق الطلبة في الوصول الآمن إلى التعليم.

وأوضحت الوزارة أن هذه الممارسات تأتي في سياق تحديات متزايدة تواجه قطاع التعليم في المناطق المهددة، لا سيما في الأغوار الشمالية، حيث تتأثر البيئة التعليمية سلباً نتيجة الممارسات التي تعيق استقرار العملية التعليمية واستمراريتها.

وأضافت أن المساس بالمؤسسات التعليمية والبنية التحتية المرتبطة بها يتعارض مع المبادئ والقوانين الدولية التي تضمن حماية الحق في التعليم، داعية إلى ضرورة صون هذا الحق وضمان بيئة تعليمية آمنة ومستقرة للطلبة.

وأكدت الوزارة مواصلة جهودها بالتعاون مع الشركاء كافة لتعزيز صمود المدارس والطلبة، والعمل على توفير البدائل التي تضمن استمرار العملية التعليمية في مختلف الظروف.

ويُشار إلى أن المدرسة كانت تخدم 70 طالباً من مرحلة التمهيدي حتى الصف الرابع، وتعرضت لسلسلة اعتداءات متواصلة.

