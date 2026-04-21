التربية: تدمير مدرسة المالح في الأغوار جريمة جديدة تستهدف الحق في التعليم

التربية: تدمير مدرسة المالح في الأغوار جريمة جديدة تستهدف الحق في التعليم
وأوضحت الوزارة أن هذه الممارسات تأتي في سياق تحديات متزايدة تواجه قطاع التعليم في المناطق المهددة، لا سيما في الأغوار الشمالية، حيث تتأثر البيئة التعليمية سلباً نتيجة الممارسات التي تعيق استقرار العملية التعليمية واستمراريتها.
وأضافت أن المساس بالمؤسسات التعليمية والبنية التحتية المرتبطة بها يتعارض مع المبادئ والقوانين الدولية التي تضمن حماية الحق في التعليم، داعية إلى ضرورة صون هذا الحق وضمان بيئة تعليمية آمنة ومستقرة للطلبة.
وأكدت الوزارة مواصلة جهودها بالتعاون مع الشركاء كافة لتعزيز صمود المدارس والطلبة، والعمل على توفير البدائل التي تضمن استمرار العملية التعليمية في مختلف الظروف.
ويُشار إلى أن المدرسة كانت تخدم 70 طالباً من مرحلة التمهيدي حتى الصف الرابع، وتعرضت لسلسلة اعتداءات متواصلة.
