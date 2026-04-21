الاحتلال يغلق حاجز عين سينيا للخارجين من رام الله

2026-04-21 03:04:01
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، حاجز عين سينيا، شمال رام الله، للخارجين من المدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال أغلقوا البوابة المنصوبة على الحاجز، والتي تستخدم كمخرج للمواطنين من المدينة، ما تسبب في أزمة مرورية خانقة وعودة مئات المركبات بحثاً عن طرق بديلة.

