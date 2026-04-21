الاحتلال يغلق حاجز عين سينيا للخارجين من رام الله
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، حاجز عين سينيا، شمال رام الله، للخارجين من المدينة.
وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال أغلقوا البوابة المنصوبة على الحاجز، والتي تستخدم كمخرج للمواطنين من المدينة، ما تسبب في أزمة مرورية خانقة وعودة مئات المركبات بحثاً عن طرق بديلة.
