استشهاد فتى دهسا بمركبة موكب إيتمار بن غفير شمال الخليل

استشهاد فتى دهسا بمركبة موكب إيتمار بن غفير شمال الخليل
وذكرت تقارير فلسطينية وإفادات شهود عيان من مكان الحادث أن الفتى محمد مجدي الجعبري استشهد إثر تعرضه للدهس خلال موكبٍ لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي يقطن في مستوطنة كريات أربع، حيث كان الموكب يرافق بن غفير إلى القدس المحتلة.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مركبة تابعة لوحدة "مغين" المسؤولة عن تأمين الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، دهست صباح اليوم فتى فلسطينيا على الطريق السريع 60 المؤدي إلى مستوطنة كريات أربع عند مفترق بيت عينون قرب الخليل، ما أدى إلى مقتله على الفور.
وأوضحت التقارير أن الفتى كان يقود دراجة هوائية، وأصيب بجروح حرجة جراء الحادث، قبل أن يعلن عن وفاته لاحقا.
وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن المركبة تعود لطاقم الحماية الخاص بأحد الوزراء المقيمين في مستوطنة في منطقة الخليل.
وأفادت المعطيات الأولية بإصابة سائق المركبة بجروح طفيفة، فيما أظهرت لقطات من موقع الحادث تحطم الدراجة في وسط الطريق، واصطدام سيارة أخرى بعمود لإشارة مرور.
وبحسب الموقع الإلكتروني "واي نت"، فإن المركبة التي اصطدمت بالفتى الفلسطيني تتبع إلى وحدة "مغين" الأمنية التابعة لمكتب رئيس الحكومة، وكانت في مهمة لنقل شخصية محمية وقت وقوع الحادث.
وتلقى مركز الإسعاف“نجمة داود الحمراء” بلاغًا عن الحادث عند الساعة 6:07 صباحا عبر خط الطوارئ 101 في منطقة القدس، حيث هرعت الطواقم الطبية إلى المكان، وأعلنت وفاة الفتى متأثرا بإصابات متعددة، بينما فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث.
وأوضح طاقم الإسعاف الذي وصل إلى المكان أن الفتى عثر عليه ملقى على مسافة من دراجته الكهربائية في منتصف الطريق، وكان فاقدا للوعي دون نبض أو تنفس، ويعاني من إصابات خطيرة في أنحاء جسده جراء اصطدامه بمركبة. وأضاف أنه رغم إجراء الفحوصات الطبية، فإن شدة الإصابات حالت دون إنقاذه، ليعلن عن وفاته في المكان.
