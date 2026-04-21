استشهاد فتى دهسا بمركبة موكب إيتمار بن غفير شمال الخليل

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل /PNN- استشهد الفتى محمد مجدي الجعبري (16 عاما)، صباح اليوم الثلاثاء، إثر تعرضه للدهس من قبل مستوطن كان يقود مركبة أمنية إسرائيلية، على الشارع السريع بالقرب من بلدة بيت عينون شمال مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت تقارير فلسطينية وإفادات شهود عيان من مكان الحادث أن الفتى محمد مجدي الجعبري استشهد إثر تعرضه للدهس خلال موكبٍ لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي يقطن في مستوطنة كريات أربع، حيث كان الموكب يرافق بن غفير إلى القدس المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مركبة تابعة لوحدة "مغين" المسؤولة عن تأمين الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، دهست صباح اليوم فتى فلسطينيا على الطريق السريع 60 المؤدي إلى مستوطنة كريات أربع عند مفترق بيت عينون قرب الخليل، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وأوضحت التقارير أن الفتى كان يقود دراجة هوائية، وأصيب بجروح حرجة جراء الحادث، قبل أن يعلن عن وفاته لاحقا.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن المركبة تعود لطاقم الحماية الخاص بأحد الوزراء المقيمين في مستوطنة في منطقة الخليل.

وأفادت المعطيات الأولية بإصابة سائق المركبة بجروح طفيفة، فيما أظهرت لقطات من موقع الحادث تحطم الدراجة في وسط الطريق، واصطدام سيارة أخرى بعمود لإشارة مرور.

وبحسب الموقع الإلكتروني "واي نت"، فإن المركبة التي اصطدمت بالفتى الفلسطيني تتبع إلى وحدة "مغين" الأمنية التابعة لمكتب رئيس الحكومة، وكانت في مهمة لنقل شخصية محمية وقت وقوع الحادث.

وتلقى مركز الإسعاف“نجمة داود الحمراء” بلاغًا عن الحادث عند الساعة 6:07 صباحا عبر خط الطوارئ 101 في منطقة القدس، حيث هرعت الطواقم الطبية إلى المكان، وأعلنت وفاة الفتى متأثرا بإصابات متعددة، بينما فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث.

وأوضح طاقم الإسعاف الذي وصل إلى المكان أن الفتى عثر عليه ملقى على مسافة من دراجته الكهربائية في منتصف الطريق، وكان فاقدا للوعي دون نبض أو تنفس، ويعاني من إصابات خطيرة في أنحاء جسده جراء اصطدامه بمركبة. وأضاف أنه رغم إجراء الفحوصات الطبية، فإن شدة الإصابات حالت دون إنقاذه، ليعلن عن وفاته في المكان.