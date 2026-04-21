سفارتنا لدى الأوروغواي تشارك في ندوة ليوم الأسير الفلسطيني

سفارتنا لدى الأوروغواي تشارك في ندوة ليوم الأسير الفلسطيني
وعقب الندوة، نُظم تجمع ومسيرة في ساحة "بريميرو دي مايو"، حيث رفع المشاركون شعارات منددة بظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين، بما يشمل سياسات الاعتقال الإداري والتعسفي والتعذيب، مطالبين بالإفراج الفوري عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وشارك في الجلسة الحوارية ممثلون عن سفارة دولة فلسطين، إلى جانب رئيس الاتحاد الوطني الأوروغواني للعمال، فيما قدّم رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الوزير رائد أبو الحمص، مداخلة عبر تقنية الاتصال المرئي، استعرض خلالها واقع الأسرى الفلسطينيين، مسلطاً الضوء على التدهور الخطير في ظروف اعتقالهم، وارتفاع أعدادهم، وتصاعد حملات الاعتقال التعسفية منذ بدء الحرب على قطاع غزة.
ودعا أبو الحمص إلى تكثيف الجهود الدولية لوقف الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأسرى داخل سجون الاحتلال، والعمل على الإفراج الفوري عنهم.
من جانبها، شددت سفارة دولة فلسطين خلال مداخلتها على ضرورة رفض مشاريع القوانين التي تستهدف الأسرى، بما في ذلك قانون إعدام الأسرى، مؤكدة أهمية تحرك المجتمع الدولي ومؤسساته لوقف الانتهاكات الممنهجة بحق الأسرى الفلسطينيين، ونصرة حقوقهم المشروعة.
