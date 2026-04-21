سفارتنا لدى الأوروغواي تشارك في ندوة ليوم الأسير الفلسطيني

MENAFN - Palestine News Network ) مونتيفيديو /PNN- شاركت دولة فلسطين في ندوة نُظّمت لمناسبة يوم الأسير في الأوروغواي، بتنظيم من رابطة السجناء السابقين وبالتعاون مع سفارة دولة فلسطين، وذلك في القصر التشريعي في العاصمة مونتيفيديو، تحت عنوان: "من أجل حياة وحرية الأسرى الفلسطينيين".

وعقب الندوة، نُظم تجمع ومسيرة في ساحة "بريميرو دي مايو"، حيث رفع المشاركون شعارات منددة بظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين، بما يشمل سياسات الاعتقال الإداري والتعسفي والتعذيب، مطالبين بالإفراج الفوري عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وشارك في الجلسة الحوارية ممثلون عن سفارة دولة فلسطين، إلى جانب رئيس الاتحاد الوطني الأوروغواني للعمال، فيما قدّم رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الوزير رائد أبو الحمص، مداخلة عبر تقنية الاتصال المرئي، استعرض خلالها واقع الأسرى الفلسطينيين، مسلطاً الضوء على التدهور الخطير في ظروف اعتقالهم، وارتفاع أعدادهم، وتصاعد حملات الاعتقال التعسفية منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

ودعا أبو الحمص إلى تكثيف الجهود الدولية لوقف الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأسرى داخل سجون الاحتلال، والعمل على الإفراج الفوري عنهم.

من جانبها، شددت سفارة دولة فلسطين خلال مداخلتها على ضرورة رفض مشاريع القوانين التي تستهدف الأسرى، بما في ذلك قانون إعدام الأسرى، مؤكدة أهمية تحرك المجتمع الدولي ومؤسساته لوقف الانتهاكات الممنهجة بحق الأسرى الفلسطينيين، ونصرة حقوقهم المشروعة.