رويترز : ترمب قد يحضر محادثات أميركية إيرانية حال التوصل لاتفاق

رويترز : ترمب قد يحضر محادثات أميركية إيرانية حال التوصل لاتفاق

2026-04-21 03:02:47
خبرني - نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر باكستاني، أن هناك زخماً لانطلاق جولة ثانية من المحادثات الأمريكية الإيرانية غداً.

وأضاف المصدر أن الأمور تسير بشكل جيد، وأن المحادثات تمضي وفق الجدول الزمني المحدد.

وأشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد يحضر شخصياً أو عبر الإنترنت في حال التوصل إلى اتفاق.

