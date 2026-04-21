رويترز : ترمب قد يحضر محادثات أميركية إيرانية حال التوصل لاتفاق

رويترز : ترمب قد يحضر محادثات أميركية إيرانية حال التوصل لاتفاق
خبرني - نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر باكستاني، أن هناك زخماً لانطلاق جولة ثانية من المحادثات الأمريكية الإيرانية غداً.
وأضاف المصدر أن الأمور تسير بشكل جيد، وأن المحادثات تمضي وفق الجدول الزمني المحدد.
وأشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد يحضر شخصياً أو عبر الإنترنت في حال التوصل إلى اتفاق.
