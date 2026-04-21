قراران بفقد الجنسية الكويتية من 172 شخصا
أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ فهد اليوسف قرارين بفقد الجنسية من 172 شخصاً. وذلك وفقاً لما نشر في ملحق عدد جريدة "الكويت اليوم" رقم 1787، بتاريخ 21 أبريل 2026.
وجاء في القرار رقم (5/32) لسنة 2026 بشأن فقدان الجنسية الكويتية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المادة (10) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له، وبعد موافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، تفقد الجنسية من 6 أشخاص.
بينما نص القرار رقم (5/33) لسنة 2026، على أنه بناء على الدستور وعلى المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والمواد المعدلة له: تفقد الجنسية الكويتية من 166 شخصاً.
ونصت المادة الثانية من القرارين أن على الجهات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
