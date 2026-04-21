قراران بفقد الجنسية الكويتية من 172 شخصا

2026-04-21 03:02:17
أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ فهد اليوسف قرارين بفقد الجنسية من 172 شخصاً. وذلك وفقاً لما نشر في ملحق عدد جريدة "الكويت اليوم" رقم 1787، بتاريخ 21 أبريل 2026.
وجاء في القرار رقم (5/32) لسنة 2026 بشأن فقدان الجنسية الكويتية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المادة (10) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له، وبعد موافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، تفقد الجنسية من 6 أشخاص.
بينما نص القرار رقم (5/33) لسنة 2026، على أنه بناء على الدستور وعلى المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والمواد المعدلة له: تفقد الجنسية الكويتية من 166 شخصاً.
ونصت المادة الثانية من القرارين أن على الجهات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

