أجواء باردة اليوم وارتفاع تدريجي على الحرارة الثلاثاء والأربعاء

أجواء باردة اليوم وارتفاع تدريجي على الحرارة الثلاثاء والأربعاء
عمان 20 نيسان (بترا) - تنخفض درجات الحرارة قليلا، اليوم الاثنين، لتسجل اقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 6-5 درجات مئوية؛ ويكون الطقس باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ودافئا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال لهطول أمطار خفيفة في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار لا سيما في مناطق البادية.
وتحذر الأرصاد الجوية في تقريرها، من تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب في المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خصوصا في مناطق البادية، ومن الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولًا مطريًا.
اما يوم غدٍ الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئا نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.
كما يطرأ الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول في ساعات المساء الى شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الخميس، ويكون الطقس ربيعيًا لطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئًا في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 19- 9 درجات مئوية، وفي غرب عمان 17- 7، وفي المرتفعات الشمالية 14- 4 ، وفي مرتفعات الشراة 16- 5 ، وفي مناطق البادية 22- 10، وفي مناطق السهول 19- 9، وفي الأغوار الشمالية 27- 13 ، وفي الأغوار الجنوبية 31 - 17، وفي البحر الميت 29 - 16 ، وفي خليج العقبة 30- 17 درجة مئوية.
– (بترا)
م ح/اص/ب ط
20/04/2026 06:23:11
-
دليل ال
مركز تدريب
روابط م
-
حدث في مثل ه
المقالات المخ
صورة و
ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية
6845 عمان 11118
5609700 (6) 962+
5682493 (6) 962+
...
جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment