أجواء باردة اليوم وارتفاع تدريجي على الحرارة الثلاثاء والأربعاء

عمان 20 نيسان (بترا) - تنخفض درجات الحرارة قليلا، اليوم الاثنين، لتسجل اقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 6-5 درجات مئوية؛ ويكون الطقس باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ودافئا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال لهطول أمطار خفيفة في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار لا سيما في مناطق البادية.

وتحذر الأرصاد الجوية في تقريرها، من تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب في المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خصوصا في مناطق البادية، ومن الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولًا مطريًا.

اما يوم غدٍ الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئا نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

كما يطرأ الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول في ساعات المساء الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الخميس، ويكون الطقس ربيعيًا لطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئًا في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 19- 9 درجات مئوية، وفي غرب عمان 17- 7، وفي المرتفعات الشمالية 14- 4 ، وفي مرتفعات الشراة 16- 5 ، وفي مناطق البادية 22- 10، وفي مناطق السهول 19- 9، وفي الأغوار الشمالية 27- 13 ، وفي الأغوار الجنوبية 31 - 17، وفي البحر الميت 29 - 16 ، وفي خليج العقبة 30- 17 درجة مئوية.

20/04/2026 06:23:11



