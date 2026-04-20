الدولار يرتفع مع تجدد التوتر في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز

2026-04-20 12:03:28
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اتجه الدولار نحو أعلى مستوى له خلال أسبوع في مستهل التداولات الآسيوية الاثنين، مع تجدد التوتر في الشرق الأوسط الذي دفع المستثمرين إلى الإقبال على الملاذات الآمنة.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.3% ليصل إلى 98.485، وهو أعلى مستوى منذ 13 نيسان. وعكس هذا الاتجاه بعد أن أدت موجة بيع إلى انخفاض الدولار الجمعة إلى أدنى مستوى منذ بداية الحرب مع تزايد الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام.
وانخفض اليورو 0.3% إلى 1.1731 دولار، كما هبط الجنيه الإسترليني بنفس النسبة إلى 1.3480 دولار.
وأمام العملة اليابانية، ارتفع الدولار 0.2 إلى 158.945 ين، كما صعد أمام العملة الصينية 0.1% إلى 6.8244 يوان في التداول خارج الصين.
وانخفض الدولار الأسترالي 0.6% إلى 0.7122 دولار، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.4% إلى 0.5856 دولار.

