  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
انخفاض أسعار الذهب عالميا الاثنين

انخفاض أسعار الذهب عالميا الاثنين

2026-04-20 12:03:27
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% الاثنين مع ارتفاع الدولار، في حين دفعت حالة الضبابية بشأن محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران أسعار النفط إلى الارتفاع وأثارت مجددا المخاوف من التضخم.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 4762.09 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0055 بتوقيت غرينتش، بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى منذ 13 نيسان في وقت سابق من الجلسة.
كما انخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم حزيران 2% إلى 4781.90 دولارا.
وصعد مؤشر الدولار، مما زاد من تكلفة الذهب المسعّر بالعملة الأميركية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث