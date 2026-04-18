شركة Chemelex تستثمر في شركة Algo8 بحصة أقلية لتعزيز التصنيع المدعوم بالذكاء الاصطناعي

شركة Chemelex تستثمر في شركة Algo8 بحصة أقلية لتعزيز التصنيع المدعوم بالذكاء الاصطناعي
سيدعم هذا الاستثمار مهمة مواصلة تطوير تكنولوجيا شركة Algo8، كما سيمكن شركة Chemelex من تعزيز عمليات التصنيع لديها وتحسين مستوى الإنتاجية، وذلك في ظل الاستمرار في تقديم منتجات عالية الجودة للعملاء.
سينضم David Prystash، المدير التنفيذي لشركة Chemelex، إلى مجلس المستشارين في شركة Algo8.
تستند هذه الشراكة إلى تعاون تجاري فاعل قائم بالفعل، وتؤكد تركيز شركة Chemelex على تطبيق التقنيات المتقدمة بغية تعزيز الأداء التشغيلي وموثوقية آليات التوريد عبر شبكتها التصنيعية العالمية.
ينصب تركيز شركة Algo8 على تطوير Plantbrain، وهو برنامج ذكاء اصطناعي مملوك لها يدمج البيانات عبر الأنظمة الصناعية المختلفة لإنتاج رؤى تنبؤية وتوجيهية، ما يساعد المصنعين على تحسين مستوى العمليات، وتقليل فترات التوقف، وتعزيز آليات اتخاذ القرار.
كما تعمد شركة Chemelex إلى نشر تقنيات Algo8 عبر عملياتها لتحسين مستوى اتساق العمليات، وزيادة كفاءة التصنيع، وتيسير سبل اتخاذ قرارات أسرع قائمة على البيانات، وتعزيز مستوى موثوقية آليات التوريد خدمة لصالح العملاء.
أما بالنسبة إلى شركة Algo8، فإنَّ هذا الاستثمار يوفر رأس المال اللازم لتسريع وتيرة تطوير المنتجات، إلى جانب إتاحة الوصول إلى القاعدة التصنيعية العالمية لشركة Chemelex، الأمر الذي يدعم بدوره تعزيز نشر منصتها في البيئات الصناعية.
صرح David Prystash، المدير التنفيذي لشركة Chemelex، قائلاً: "يُعدّ الاستثمار في التقنيات المتقدمة عنصرًا أساسيًا في إستراتيجيتنا الهادفة إلى مواصلة تعزيز ريادتنا على صعيد التميز التصنيعي". "يتماشى منهج شركة Algo8 في مجال الذكاء الاصطناعي الصناعي مع التزامنا بتقديم منتجات عالية الجودة وموثوقة. ثم إنَّ دمج هذه القدرات في عملياتنا سيعزز مستوى الإنتاجية، ويحسن مستوى الاتساق، ويدعم قدرتنا على تلبية طلبات العملاء."
صرح Nandan Mishra، المدير التنفيذي لشركة Algo8 وأحد مؤسسيها، قائلاً: "إنَّ الشراكة مع شركة Chemelex تتيح لنا تسريع وتيرة تطوير منصتنا وتوسيع نطاق نشرها عبر بيئات التصنيع العالمية. وبالتكاتف معًا، فإننا نهدف إلى تحقيق تحسينات ملموسة في الأداء بالاعتماد على حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي."
نبذة عن Chemelex
تُعدّ Chemelex شركة رائدة عالميًا في مجال حلول التسخين الكهربائي وتقنيات الاستشعار، إذ تتمثل مهمتها في حماية العمليات والمواقع والأشخاص الأكثر حيوية في مختلف أنحاء العالم، وبفضل خبرة تمتد لأكثر من 50 عامًا كتبنا سطورها عن طريق تعزيز آليات الابتكار والالتزام بالتميّز، فإننا نطوّر حلولاً تضمن السلامة والموثوقية والكفاءة في بيئات متنوعة، بدءًا من المصانع الصناعية ومراكز البيانات وصولاً إلى المنازل.
تشمل العلامات التجارية الموثوقة لشركة Chemelex كلاً من Raychem وTracer وPyrotenax وNuheat، التي تسهم كلها في تمكين العالم من المضي قدمًا بكل ثقة.
نبذة عن Algo8
تُعدّ Algo8 شركة متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي الصناعي، ينصب تركيزها على تطوير منصات برمجية موجهة لقطاع التصنيع والبيئات الصناعية، إذ تعمل تقنياتها على دمج البيانات عبر مختلف الأنظمة لتقديم رؤى تنبؤية وتوجيهية تسهم في تحسين مستوى الكفاءة والإنتاجية والأداء التشغيلي.
هذا، وتنتشر أعمال الشركة في مناطق أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا.
