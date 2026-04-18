شركة Chemelex تستثمر في شركة Algo8 بحصة أقلية لتعزيز التصنيع المدعوم بالذكاء الاصطناعي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Chemelex، الرائدة عالميًا في مجال حلول التسخين الكهربائي وتقنيات الاستشعار، عن استثمارها بحصة أقلية في شركة Algo8، المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي الصناعي، وذلك لتسريع وتيرة استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع التصنيع.

سيدعم هذا الاستثمار مهمة مواصلة تطوير تكنولوجيا شركة Algo8، كما سيمكن شركة Chemelex من تعزيز عمليات التصنيع لديها وتحسين مستوى الإنتاجية، وذلك في ظل الاستمرار في تقديم منتجات عالية الجودة للعملاء.

سينضم David Prystash، المدير التنفيذي لشركة Chemelex، إلى مجلس المستشارين في شركة Algo8.

تستند هذه الشراكة إلى تعاون تجاري فاعل قائم بالفعل، وتؤكد تركيز شركة Chemelex على تطبيق التقنيات المتقدمة بغية تعزيز الأداء التشغيلي وموثوقية آليات التوريد عبر شبكتها التصنيعية العالمية.

ينصب تركيز شركة Algo8 على تطوير Plantbrain، وهو برنامج ذكاء اصطناعي مملوك لها يدمج البيانات عبر الأنظمة الصناعية المختلفة لإنتاج رؤى تنبؤية وتوجيهية، ما يساعد المصنعين على تحسين مستوى العمليات، وتقليل فترات التوقف، وتعزيز آليات اتخاذ القرار.

كما تعمد شركة Chemelex إلى نشر تقنيات Algo8 عبر عملياتها لتحسين مستوى اتساق العمليات، وزيادة كفاءة التصنيع، وتيسير سبل اتخاذ قرارات أسرع قائمة على البيانات، وتعزيز مستوى موثوقية آليات التوريد خدمة لصالح العملاء.

أما بالنسبة إلى شركة Algo8، فإنَّ هذا الاستثمار يوفر رأس المال اللازم لتسريع وتيرة تطوير المنتجات، إلى جانب إتاحة الوصول إلى القاعدة التصنيعية العالمية لشركة Chemelex، الأمر الذي يدعم بدوره تعزيز نشر منصتها في البيئات الصناعية.

صرح David Prystash، المدير التنفيذي لشركة Chemelex، قائلاً: "يُعدّ الاستثمار في التقنيات المتقدمة عنصرًا أساسيًا في إستراتيجيتنا الهادفة إلى مواصلة تعزيز ريادتنا على صعيد التميز التصنيعي". "يتماشى منهج شركة Algo8 في مجال الذكاء الاصطناعي الصناعي مع التزامنا بتقديم منتجات عالية الجودة وموثوقة. ثم إنَّ دمج هذه القدرات في عملياتنا سيعزز مستوى الإنتاجية، ويحسن مستوى الاتساق، ويدعم قدرتنا على تلبية طلبات العملاء."

صرح Nandan Mishra، المدير التنفيذي لشركة Algo8 وأحد مؤسسيها، قائلاً: "إنَّ الشراكة مع شركة Chemelex تتيح لنا تسريع وتيرة تطوير منصتنا وتوسيع نطاق نشرها عبر بيئات التصنيع العالمية. وبالتكاتف معًا، فإننا نهدف إلى تحقيق تحسينات ملموسة في الأداء بالاعتماد على حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي."

نبذة عن Chemelex

تُعدّ Chemelex شركة رائدة عالميًا في مجال حلول التسخين الكهربائي وتقنيات الاستشعار، إذ تتمثل مهمتها في حماية العمليات والمواقع والأشخاص الأكثر حيوية في مختلف أنحاء العالم، وبفضل خبرة تمتد لأكثر من 50 عامًا كتبنا سطورها عن طريق تعزيز آليات الابتكار والالتزام بالتميّز، فإننا نطوّر حلولاً تضمن السلامة والموثوقية والكفاءة في بيئات متنوعة، بدءًا من المصانع الصناعية ومراكز البيانات وصولاً إلى المنازل.

تشمل العلامات التجارية الموثوقة لشركة Chemelex كلاً من Raychem وTracer وPyrotenax وNuheat، التي تسهم كلها في تمكين العالم من المضي قدمًا بكل ثقة.

نبذة عن Algo8

تُعدّ Algo8 شركة متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي الصناعي، ينصب تركيزها على تطوير منصات برمجية موجهة لقطاع التصنيع والبيئات الصناعية، إذ تعمل تقنياتها على دمج البيانات عبر مختلف الأنظمة لتقديم رؤى تنبؤية وتوجيهية تسهم في تحسين مستوى الكفاءة والإنتاجية والأداء التشغيلي.

هذا، وتنتشر أعمال الشركة في مناطق أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

