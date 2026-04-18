شركة Netapp تتعاون مع Google Cloud لتعزيز بنية البيانات التحتية لبيئات الحوسبة السحابية الموزّعة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة NetApp®‎ (بورصة ناسداك: NTAP)، المتخصصة في مجال البنى التحتية الذكية للبيانات، عن تعزيز تعاونها مع Google Cloud بإبرامها اتفاقية مؤسسية تمتد لأربع سنوات، وذلك بهدف تسريع وتيرة نشر حلول التخزين الخاصة بشركة NetApp ضمن منصة Google Distributed Cloud المعزولة (GDC)، وهي منصة السحابة السيادية من Google، والمقدمة بالتعاون مع شركة World Wide Technology (WWT). تقدّم منصة بيانات NetApp المدرجة في هذا الحل السحابي الخاص المتكامل والمعزول، ميزة الأمان المدمج التي تحتاج إليها المؤسسات للتعامل مع المعلومات الحيوية وتلبية متطلبات سيادة البيانات.

صرح Cesar Cernuda، رئيس شركة NetApp، قائلاً: "بالنسبة إلى الهيئات الحكومية ومنظمات الدفاع، لا يمكن للبيانات الحيوية والمصنّفة أن تغادر البيئات الخاضعة للرقابة، ولكن هذه البيانات تُعدّ أيضًا عنصرًا بالغ الأهمية في عملية اتخاذ القرار المدعومة بالذكاء الاصطناعي". "عن طريق دمج أنظمة التخزين الخاصة بشركة NetApp والمصممة وفق مبدأ ترسيخ الأمان داخل منصة Google Distributed Cloud، فإننا نتيح للعملاء بناء بنية تحتية ذكية للبيانات توفّر الأساس اللازم لدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي المعتمدة والمخصصة للمؤسسات مباشرة داخل البيئات السيادية والمعزولة. والآن، بات بإمكان عملاء القطاع العام تحديث عملياتهم، وتسريع وتيرة استخلاص الرؤى، والابتكار بمسؤولية، من دون المساس بالأمن أو الامتثال أو السيادة الوطنية."

تعمل Google Distributed Cloud على توسيع البنية التحتية والخدمات السحابية للعملاء لتصل إلى المواقع المرادة، بما في ذلك مراكز البيانات داخل مقارهم وحواف الشبكة. كما تُتيح حلول NetApp AFF وStorageGRID وTrident بنية تحتية ذكية للبيانات، التي بفضل حل GDC المتكامل، توفّر سحابة خاصة بمستوى أمان قائم على نموذج "الثقة الصفرية"، مع القدرة على تخزين البيانات محليًا، وإدارة مفاتيح التشفير، والحفاظ على التحكم الكامل. إضافة إلى ذلك، يتيح توظيف هذه الأنظمة ضمن GDC للعملاء نشر تقنيات وتطبيقات سحابية، بما في ذلك قدرات الذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على قدر أكبر من التحكم في بيئات تكنولوجيا المعلومات لديهم، وذلك عن طريق تقريب السحابة من أماكن إنتاج البيانات أو إنشاء بيئات معزولة تحدّ أو تلغي الاتصالات الخارجية.

صرح Muninder Sambi، نائب رئيس قسم إدارة المنتجات وسلسلة التوريد في Google Distributed Cloud لدى Google Cloud، قائلاً: " تُطالَب الهيئات، عبر كل مختلف مفاصل القطاع العام، بإنجاز المزيد من المهام باستخدام البيانات، في ظل العمل تحت وطأة ضوابط صارمة ومتزايدة تتعلق بالسيادة والأمن والامتثال". "تم تصميم Google Distributed Cloud خصوصًا لتلبية متطلبات هذه البيئات، بما يتيح للعملاء نقل الخدمات السحابية الحديثة وقدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى بيئات سيادية ومعزولة أو غير متصلة بالشبكة. وعن طريق التعاون مع NetApp، فإننا نساعد الحكومات والمؤسسات الخاضعة للوائح التنظيمية على الابتكار في أماكن وجود بياناتها، ما يسهم في دعم أعباء العمل الحيوية بأعلى مستويات الأمان والامتثال والنزاهة التشغيلية، ومن دون إبطاء وتيرة مسيرة التحول."

على مدار العام الماضي، عمدت Google Cloud إلى توسيع قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي لتشمل حالات الاستخدام الخاضعة للوائح التنظيمية، إذ تتوفر قدرات الاستدلال المتقدمة والتوليد المتطورة عبر Gemini على منصة GDC، وذلك لإطلاق قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي الرئيسية، مثل الأتمتة، وإنشاء المحتوى، والاكتشاف، والتلخيص داخل البيئات المحلية. وتجدر هنا الإشارة إلى أنَّ العملاء يمكنهم متابعة كافة أعمالهم من دون اتصال بالشبكة، مع الاستمرار في الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي من Google، بما يتيح لهم الابتكار مع الالتزام بمتطلبات الأمن والامتثال الصارمة.

صرح Joe Koenig، رئيس شركة WWT، قائلاً: "يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على إحداث تحول في منهجية عمل المؤسسات، حتى تلك التي تواجه أشد الضوابط الصارمة لتلبية متطلبات الأمن القومي وسيادة البيانات". "إنَّ الاستفادة من الرؤى المستندة إلى البيانات لدعم أعمالك تتطلب مزيجًا من قدرات الذكاء الاصطناعي المبتكرة والبنية التحتية القوية."

موارد إضافية

شركة NetApp تعزز سبل التعاون مع Google Cloud لتوفير حلول تخزين البيانات لبنية الحوسبة السحابية الموزّعة التحتي حلول NetApp وGoogle Clou

نبذة عن NetApp

ساعدت شركة NetApp، على مدار أكثر من ثلاثة عقود، المؤسسات الرائدة عالميًا على التكيف مع مجريات التغيير، بدءًا من ظهور حلول التخزين المؤسسية ووصولاً إلى عصر الذكاء الذي تصوغه البيانات والذكاء الاصطناعي. واليوم، باتت NetApp هي الشركة الرائدة المتخصصة في مجال البنى التحتية الذكية للبيانات التي تساعد العملاء على تحويل البيانات إلى محفز لدفع عجلة الابتكار وتعزيز عنصر المرونة وتحقيق نمو مستدام.

تُعدّ منصة بيانات NetApp الذكية القلب النابض لتلك البنية التحتية، إذ تلعب دورًا محوريًا على صعيد توحيد وربط وحماية وتفعيل البيانات عبر كل السحابات والمهام والبيئات. إضافةً إلى ذلك، تعزز المنصة عناصر القدرة على الرصد والمرونة، هذا إلى جانب تفعيلها للتقنيات الذكية، وذلك بالاعتماد على القدرات المذهلة لبرنامج NetApp ONTAP، وهو برنامج إدارة البيانات ونظام التشغيل الرائد لدينا، إلى جانب الاستفادة من آليات الأتمتة عبر AI Data Engine وAFX.

تم تصميم منصة بيانات NetApp بطريقة تفصل بين آليات التخزين والخدمات وآليات التحكم، ما يتيح للمؤسسات تحديث بنيتها بسرعة أكبر وتطويرها بكفاءة ودفع عجلة الابتكار من دون التقيد بمنصات محددة. وباعتبارها منصة التخزين المؤسسية الوحيدة المدمجة أصليًا في أكبر السحابات العالمية، تمنح المنصة المؤسسات الحرية لإدارة الأعمال في أي مكان مع ضمان تحقيق أعلى مستوى من الأداء وتطبيق ضوابط حوكمة فاعلة وحماية متكاملة للبيانات.

تتمثل مهمة NetApp في ضمان توفر البيانات باستمرار، بغية التصدي للتهديدات وتمكين الذكاء الاصطناعي ودفع عجلة الابتكارات المستقبلية. لهذا السبب تثق أكثر المؤسسات تقدمًا في العالم بشركة NetApp لتحويل الذكاء إلى ميزة تنافسية.

تعرَّف على المزيد على أو تابعنا على X ، وLinkedIn ، وFacebook ، وInstagram.

إن NETAPP وشعار NETAPP والعلامات المدرجة في هي علامات تجارية لشركة NetApp, Inc.‎، وقد تكون أسماء الشركات والمنتجات الأخرى علامات تجارية تخص مالكيها المعنيين.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.