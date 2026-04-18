شركة Netapp تتعاون مع Google Cloud لتعزيز بنية البيانات التحتية لبيئات الحوسبة السحابية الموزّعة

شركة Netapp تتعاون مع Google Cloud لتعزيز بنية البيانات التحتية لبيئات الحوسبة السحابية الموزّعة
صرح Cesar Cernuda، رئيس شركة NetApp، قائلاً: "بالنسبة إلى الهيئات الحكومية ومنظمات الدفاع، لا يمكن للبيانات الحيوية والمصنّفة أن تغادر البيئات الخاضعة للرقابة، ولكن هذه البيانات تُعدّ أيضًا عنصرًا بالغ الأهمية في عملية اتخاذ القرار المدعومة بالذكاء الاصطناعي". "عن طريق دمج أنظمة التخزين الخاصة بشركة NetApp والمصممة وفق مبدأ ترسيخ الأمان داخل منصة Google Distributed Cloud، فإننا نتيح للعملاء بناء بنية تحتية ذكية للبيانات توفّر الأساس اللازم لدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي المعتمدة والمخصصة للمؤسسات مباشرة داخل البيئات السيادية والمعزولة. والآن، بات بإمكان عملاء القطاع العام تحديث عملياتهم، وتسريع وتيرة استخلاص الرؤى، والابتكار بمسؤولية، من دون المساس بالأمن أو الامتثال أو السيادة الوطنية."
تعمل Google Distributed Cloud على توسيع البنية التحتية والخدمات السحابية للعملاء لتصل إلى المواقع المرادة، بما في ذلك مراكز البيانات داخل مقارهم وحواف الشبكة. كما تُتيح حلول NetApp AFF وStorageGRID وTrident بنية تحتية ذكية للبيانات، التي بفضل حل GDC المتكامل، توفّر سحابة خاصة بمستوى أمان قائم على نموذج "الثقة الصفرية"، مع القدرة على تخزين البيانات محليًا، وإدارة مفاتيح التشفير، والحفاظ على التحكم الكامل. إضافة إلى ذلك، يتيح توظيف هذه الأنظمة ضمن GDC للعملاء نشر تقنيات وتطبيقات سحابية، بما في ذلك قدرات الذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على قدر أكبر من التحكم في بيئات تكنولوجيا المعلومات لديهم، وذلك عن طريق تقريب السحابة من أماكن إنتاج البيانات أو إنشاء بيئات معزولة تحدّ أو تلغي الاتصالات الخارجية.
صرح Muninder Sambi، نائب رئيس قسم إدارة المنتجات وسلسلة التوريد في Google Distributed Cloud لدى Google Cloud، قائلاً: " تُطالَب الهيئات، عبر كل مختلف مفاصل القطاع العام، بإنجاز المزيد من المهام باستخدام البيانات، في ظل العمل تحت وطأة ضوابط صارمة ومتزايدة تتعلق بالسيادة والأمن والامتثال". "تم تصميم Google Distributed Cloud خصوصًا لتلبية متطلبات هذه البيئات، بما يتيح للعملاء نقل الخدمات السحابية الحديثة وقدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى بيئات سيادية ومعزولة أو غير متصلة بالشبكة. وعن طريق التعاون مع NetApp، فإننا نساعد الحكومات والمؤسسات الخاضعة للوائح التنظيمية على الابتكار في أماكن وجود بياناتها، ما يسهم في دعم أعباء العمل الحيوية بأعلى مستويات الأمان والامتثال والنزاهة التشغيلية، ومن دون إبطاء وتيرة مسيرة التحول."
على مدار العام الماضي، عمدت Google Cloud إلى توسيع قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي لتشمل حالات الاستخدام الخاضعة للوائح التنظيمية، إذ تتوفر قدرات الاستدلال المتقدمة والتوليد المتطورة عبر Gemini على منصة GDC، وذلك لإطلاق قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي الرئيسية، مثل الأتمتة، وإنشاء المحتوى، والاكتشاف، والتلخيص داخل البيئات المحلية. وتجدر هنا الإشارة إلى أنَّ العملاء يمكنهم متابعة كافة أعمالهم من دون اتصال بالشبكة، مع الاستمرار في الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي من Google، بما يتيح لهم الابتكار مع الالتزام بمتطلبات الأمن والامتثال الصارمة.
صرح Joe Koenig، رئيس شركة WWT، قائلاً: "يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على إحداث تحول في منهجية عمل المؤسسات، حتى تلك التي تواجه أشد الضوابط الصارمة لتلبية متطلبات الأمن القومي وسيادة البيانات". "إنَّ الاستفادة من الرؤى المستندة إلى البيانات لدعم أعمالك تتطلب مزيجًا من قدرات الذكاء الاصطناعي المبتكرة والبنية التحتية القوية."
نبذة عن NetApp
ساعدت شركة NetApp، على مدار أكثر من ثلاثة عقود، المؤسسات الرائدة عالميًا على التكيف مع مجريات التغيير، بدءًا من ظهور حلول التخزين المؤسسية ووصولاً إلى عصر الذكاء الذي تصوغه البيانات والذكاء الاصطناعي. واليوم، باتت NetApp هي الشركة الرائدة المتخصصة في مجال البنى التحتية الذكية للبيانات التي تساعد العملاء على تحويل البيانات إلى محفز لدفع عجلة الابتكار وتعزيز عنصر المرونة وتحقيق نمو مستدام.
تُعدّ منصة بيانات NetApp الذكية القلب النابض لتلك البنية التحتية، إذ تلعب دورًا محوريًا على صعيد توحيد وربط وحماية وتفعيل البيانات عبر كل السحابات والمهام والبيئات. إضافةً إلى ذلك، تعزز المنصة عناصر القدرة على الرصد والمرونة، هذا إلى جانب تفعيلها للتقنيات الذكية، وذلك بالاعتماد على القدرات المذهلة لبرنامج NetApp ONTAP، وهو برنامج إدارة البيانات ونظام التشغيل الرائد لدينا، إلى جانب الاستفادة من آليات الأتمتة عبر AI Data Engine وAFX.
تم تصميم منصة بيانات NetApp بطريقة تفصل بين آليات التخزين والخدمات وآليات التحكم، ما يتيح للمؤسسات تحديث بنيتها بسرعة أكبر وتطويرها بكفاءة ودفع عجلة الابتكار من دون التقيد بمنصات محددة. وباعتبارها منصة التخزين المؤسسية الوحيدة المدمجة أصليًا في أكبر السحابات العالمية، تمنح المنصة المؤسسات الحرية لإدارة الأعمال في أي مكان مع ضمان تحقيق أعلى مستوى من الأداء وتطبيق ضوابط حوكمة فاعلة وحماية متكاملة للبيانات.
تتمثل مهمة NetApp في ضمان توفر البيانات باستمرار، بغية التصدي للتهديدات وتمكين الذكاء الاصطناعي ودفع عجلة الابتكارات المستقبلية. لهذا السبب تثق أكثر المؤسسات تقدمًا في العالم بشركة NetApp لتحويل الذكاء إلى ميزة تنافسية.
