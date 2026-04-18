شركة Amazfit تميط اللثام عن Cheetah 2 Pro، ساعة الجري عالية الأداء المصممة للإعداد لسباقات الماراثون

شركة Amazfit تميط اللثام عن Cheetah 2 Pro، ساعة الجري عالية الأداء المصممة للإعداد لسباقات الماراثون
تجسيدًا لفلسفة Amazfit القائمة على الأداء المصقول وخفة البنية، صُممت ساعة Cheetah 2 Pro خصوصًا للعدائين الذين يدركون أنَّ السرعة لا تقتصر على الأميال المقطوعة وتوقيت الجولات فحسب، بل تمتد لتشمل القوة، والتعافي، والانضباط، وهي الركائز التي تدعم استدامة الأداء بمرور الوقت، وتحت مظلة فلسفة تدريب هجينة، تساعد الساعة العدّائين على تعزيز القدرة على التحمّل إلى جانب القوة والتعافي، بما يدعم عنصري المتانة والاستمرارية المطلوبين في فترات الإعداد الطويلة لسباقات الماراثون.
"يتمحور التدريب للماراثون حول الاستمرارية والانضباط، وأن يكون كل جانب من جوانب الإعداد مدروسًا وهادفًا. وبينما أتدرب استعدادًا لماراثون بوسطن، تساعدني ساعة Cheetah 2 Pro على التركيز على التفاصيل المهمة، بدءًا من ضبط وتيرة الجري وصولاً إلى التعافي، وهي تفعل ذلك بأسلوب يمنحني الشعور بالخفة والراحة، ولا غرو فقد صممت خصوصًا لتلبي متطلبات التدريب الشاق لمسافات طويلة."
كان هذا نص تصريح Rory Linkletter، عدّاء ماراثون محترف وسفير رياضي لعلامة Amazfit
ساعة بسيطة التصميم ذات أداء محسّن
لا بد أن تنبع السرعة من البنية الذكية، لا من زيادة الوزن، فبفضل ميزة خفة البنية، يتم تقليل المواد غير الضرورية مع الحفاظ على عنصري الصلابة والدقة، ما ساعدنا على ابتكار ساعة تدريب للماراثون قوامها الدقة وبعيدة كل البعد عن ثقل الوزن، كما تقدّم ساعة Cheetah 2 Pro أداءً متقدمًا في الجري مع تصميم انسيابي يمنح إحساسًا بالسرعة والراحة والحرية، بدءًا من التدريبات اليومية وحتى يوم السباق.
صُممت ساعة Cheetah 2 Pro لتلبية متطلبات فترات التدريب الطويلة ويوم السباق، حيث تجمع بين هيكل سفلي وإطار وسطي من التيتانيوم من الدرجة الخامسة مع زجاج ياقوتي مقاوم للخدش، لتقدم مستوى عالٍ من المتانة والخفة والثقة من دون أي حجم أو وزن زائد غير ضروري. كما تضمن شاشة AMOLED الساطعة بحجم 1.32 بوصة وضوح البيانات وسهولة القراءة، سواء عند الانطلاق في الصباح الباكر، أو مع تغيّر ضوء النهار، أو خلال الأميال الأخيرة من الجري.
تدريبات مصممة لفترة الإعداد الطويلة
تدعم ساعة Cheetah 2 Pro العدّائين على مختلف المستويات من خلال تمارين جري مدمجة، تركّز على الأسس الأساسية التي تمنحك الأفضلية في المسافات الطويلة. كما تعمل تمارين اللياقة الهوائية الأساسية على تعزيز القدرة على التحمّل، أما جلسات التدريب على عتبة التحمل، فإنها تعزز مستوى الكفاءة، بينما يدعم التدريب الذي يركز على القوة مستوى المتانة، ما يمكّن العدّائين من قطع مسافات أطول بمرونة أكبر.
بفضل Zepp Coach، يحصل العدّاؤون على خطط تدريب ذكية ومخصصة تتناسب مع مسافات تتراوح من 3 كيلومترات إلى الماراثون الكامل، مع إمكانية التكيّف وفقًا للأداء والتقدّم. وبالنسبة إلى الباحثين عن تحكم أعمق، تتكامل الساعة أيضًا مع منصات خارجية متقدمة، مثل TrainingPeaks وRunna وStrava وIntervals.
مقاييس فاعلة لأداء أذكى في الجري والتعافي
تحوّل ساعة Cheetah 2 Pro بيانات التدريب إلى قرارات أكثر وضوحًا، ما يساعد العدائين على معرفة الوقت الأمثل لزيادة الجهد، ووقت التعافي، وكيفية الحفاظ على الاستمرارية خلال فترات التدريب الشاقة، إذ تشمل المقاييس المتقدمة للجري وتيرة الجري، وعتبة اللاكتات، وقوة الجري، وتتبع نمط الحركة، وتوقعات زمن إنهاء السباق، ما يساعد العدّائين على فهم طبيعة تحركهم بشكل أفضل، وقياس التقدم المحرز بمرور الوقت، والتدريب بوعي أكبر لتحقيق هدفهم المنشود.
داخل تطبيق Zepp، تقدّم رؤى التعافي، مثل معدل ضربات القلب، وتباين معدل ضربات القلب (HRV)، والنوم، والإرهاق صورة أكثر شمولاً لكيفية استجابة الجسم لجهد التدريب، إذ تساعد المقاييس التي تشمل الحد الأقصى لاستهلاك الأكسجين، ومستوى الإجهاد، وحالة التدريب، العدائين على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشأن الوقت المناسب لزيادة الجهد ومتى يجب إعطاء الأولوية للتعافي؛ ما يدعم الاستمرارية طوال دورات التدريب الطويلة.
نظام GPS الأكثر تقدمًا في مجموعة Cheetah
توفّر ساعة Cheetah 2 Pro، المزودة بنظام GPS المتقدم الثنائي النطاق مع ميزة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية المتعددة، دقة عالية في تحديد وتيرة الجري وتتبعًا موثوقًا للمسار، حتى عندما تصبح المسارات أكثر تعقيدًا أو عند تراجع التركيز خلال المسافات الطويلة. فسواء كان العدّاؤون يتنقلون في شوارع المدينة أو على مسارات متعرّجة، يمكنهم الاعتماد على بيانات دقيقة عن الموقع للحفاظ على وتيرة الجري والالتزام بالمسار.
قدرة تحمل تتناسب مع المسافة
لا يتوقف التدريب بتوقف البطارية، إذ توفّر ساعة Cheetah 2 Pro ما يصل إلى 29 ساعة من عمر البطارية مع تشغيل نظام GPS، ما يدعم أزمنة الإغلاق في سباقات الماراثون على مستوى العالم، والجهود الممتدة التي تتطلب أداءً موثوقًا من البداية حتى النهاية. أما على صعيد الاستخدام اليومي، توفّر الساعة أيضًا ما يصل إلى 17 يومًا من عمر البطارية، ما يضمن مواكبتها لكلٍ من دورات التدريب والحياة اليومية.
يُضفي المصباح المدمج ثنائي الوضع مزيدًا من الثقة في أثناء جولات الجري في الصباح الباكر وفي وقت متأخر من المساء، مع إعدادات سطوع قابلة للتعديل مصممة لتحسين مستوى الرؤية في أثناء التدريبات الخارجية.
الأسعار وتوفر المنتج
ستتوفر ساعة Cheetah 2 Pro للشراء، بدءًا من 16 أبريل 2026، بسعر 449.99 دولارًا أمريكيًا على Amazfit وبعض متاجر التجزئة المختارة.
نبذة عن Amazfit
تُعدّ Amazfit، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الأجهزة القابلة للارتداء واللياقة البدنية، جزءًا من Zepp Health (بورصة نيويورك: ZEPP) المتخصصة في مجال التكنولوجيا الصحية والتي تتخذ من جورينشيم بهولندا مقرًا لمكتبها الرئيسي، إذ تُعدّ Zepp Health مؤسسة ذات حضور دولي فاعل، مستعينةً بفرق عمل متمرسة ومكاتبها المنتشرة في الأمريكيتين وأوروبا وآسيا وغيرها من الأسواق العالمية.
تبتكر Amazfit أجهزة ذكية قابلة للارتداء تتمحور حول مفهوم الحركة الذكية، المتمثل في التدريب القائم على الهدف، والتعافي المتوازن، والتطور المستمر بمرور الوقت. إضافة إلى ذلك، تُقدّم Amazfit أجهزة فاعلة صُممت لتلائم أسلوب التدريب الحديث، حيث تمزج بين التحمّل والقوة والتعافي ضمن إيقاع واحد متكامل، لدعم التقدم المستدام على المدى الطويل.
هذا، وتقف وراء Amazfit شركة Zepp، التي تطوّر الذكاء الذي يدعم تجربة التدريب الخاصة بها. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة .
