شركة Amazfit تميط اللثام عن Cheetah 2 Pro، ساعة الجري عالية الأداء المصممة للإعداد لسباقات الماراثون

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Amazfit ، الرائدة عالميًا في مجال الأجهزة الذكية القابلة للارتداء والمملوكة لشركة Zepp Health، عن إطلاق Cheetah 2 Pro، أحدث إضافة إلى مجموعة Cheetah المخصصة للأداء الرياضي العالي، إذ صُممت ساعة Cheetah 2 Pro لعدّائي الماراثون الذين يؤمنون بأنَّ الاستعداد للسباقات هو جوهر النجاح، فهي ترتكز على فكرة بسيطة مفادها: أنَّ الأداء في الماراثون هو نتاج المجهود الشاق الذي يبذله العداؤون طوال أسابيع التدريب. إضافة إلى ذلك، تجمع هذه الساعة المميزة بين تدريبات الجري المنظّم، وتدريبات دعم القوة، ورؤى التعافي ضمن نظام إعداد متكامل، ما يساعد العدّائين على الحفاظ على استمرارية أدائهم خلال فترات الإعداد الطويلة لسباقات الماراثون. سيتم إطلاق ساعة Cheetah 2 Pro، المصممة لتلبية متطلبات التدريب ذي المسافات الطويلة وكذلك يوم السباق، قبل ماراثوني بوسطن ولندن.

تجسيدًا لفلسفة Amazfit القائمة على الأداء المصقول وخفة البنية، صُممت ساعة Cheetah 2 Pro خصوصًا للعدائين الذين يدركون أنَّ السرعة لا تقتصر على الأميال المقطوعة وتوقيت الجولات فحسب، بل تمتد لتشمل القوة، والتعافي، والانضباط، وهي الركائز التي تدعم استدامة الأداء بمرور الوقت، وتحت مظلة فلسفة تدريب هجينة، تساعد الساعة العدّائين على تعزيز القدرة على التحمّل إلى جانب القوة والتعافي، بما يدعم عنصري المتانة والاستمرارية المطلوبين في فترات الإعداد الطويلة لسباقات الماراثون.

"يتمحور التدريب للماراثون حول الاستمرارية والانضباط، وأن يكون كل جانب من جوانب الإعداد مدروسًا وهادفًا. وبينما أتدرب استعدادًا لماراثون بوسطن، تساعدني ساعة Cheetah 2 Pro على التركيز على التفاصيل المهمة، بدءًا من ضبط وتيرة الجري وصولاً إلى التعافي، وهي تفعل ذلك بأسلوب يمنحني الشعور بالخفة والراحة، ولا غرو فقد صممت خصوصًا لتلبي متطلبات التدريب الشاق لمسافات طويلة."

كان هذا نص تصريح Rory Linkletter، عدّاء ماراثون محترف وسفير رياضي لعلامة Amazfit

ساعة بسيطة التصميم ذات أداء محسّن

لا بد أن تنبع السرعة من البنية الذكية، لا من زيادة الوزن، فبفضل ميزة خفة البنية، يتم تقليل المواد غير الضرورية مع الحفاظ على عنصري الصلابة والدقة، ما ساعدنا على ابتكار ساعة تدريب للماراثون قوامها الدقة وبعيدة كل البعد عن ثقل الوزن، كما تقدّم ساعة Cheetah 2 Pro أداءً متقدمًا في الجري مع تصميم انسيابي يمنح إحساسًا بالسرعة والراحة والحرية، بدءًا من التدريبات اليومية وحتى يوم السباق.

صُممت ساعة Cheetah 2 Pro لتلبية متطلبات فترات التدريب الطويلة ويوم السباق، حيث تجمع بين هيكل سفلي وإطار وسطي من التيتانيوم من الدرجة الخامسة مع زجاج ياقوتي مقاوم للخدش، لتقدم مستوى عالٍ من المتانة والخفة والثقة من دون أي حجم أو وزن زائد غير ضروري. كما تضمن شاشة AMOLED الساطعة بحجم 1.32 بوصة وضوح البيانات وسهولة القراءة، سواء عند الانطلاق في الصباح الباكر، أو مع تغيّر ضوء النهار، أو خلال الأميال الأخيرة من الجري.

تدريبات مصممة لفترة الإعداد الطويلة

تدعم ساعة Cheetah 2 Pro العدّائين على مختلف المستويات من خلال تمارين جري مدمجة، تركّز على الأسس الأساسية التي تمنحك الأفضلية في المسافات الطويلة. كما تعمل تمارين اللياقة الهوائية الأساسية على تعزيز القدرة على التحمّل، أما جلسات التدريب على عتبة التحمل، فإنها تعزز مستوى الكفاءة، بينما يدعم التدريب الذي يركز على القوة مستوى المتانة، ما يمكّن العدّائين من قطع مسافات أطول بمرونة أكبر.

بفضل Zepp Coach، يحصل العدّاؤون على خطط تدريب ذكية ومخصصة تتناسب مع مسافات تتراوح من 3 كيلومترات إلى الماراثون الكامل، مع إمكانية التكيّف وفقًا للأداء والتقدّم. وبالنسبة إلى الباحثين عن تحكم أعمق، تتكامل الساعة أيضًا مع منصات خارجية متقدمة، مثل TrainingPeaks وRunna وStrava وIntervals.

مقاييس فاعلة لأداء أذكى في الجري والتعافي

تحوّل ساعة Cheetah 2 Pro بيانات التدريب إلى قرارات أكثر وضوحًا، ما يساعد العدائين على معرفة الوقت الأمثل لزيادة الجهد، ووقت التعافي، وكيفية الحفاظ على الاستمرارية خلال فترات التدريب الشاقة، إذ تشمل المقاييس المتقدمة للجري وتيرة الجري، وعتبة اللاكتات، وقوة الجري، وتتبع نمط الحركة، وتوقعات زمن إنهاء السباق، ما يساعد العدّائين على فهم طبيعة تحركهم بشكل أفضل، وقياس التقدم المحرز بمرور الوقت، والتدريب بوعي أكبر لتحقيق هدفهم المنشود.

داخل تطبيق Zepp، تقدّم رؤى التعافي، مثل معدل ضربات القلب، وتباين معدل ضربات القلب (HRV)، والنوم، والإرهاق صورة أكثر شمولاً لكيفية استجابة الجسم لجهد التدريب، إذ تساعد المقاييس التي تشمل الحد الأقصى لاستهلاك الأكسجين، ومستوى الإجهاد، وحالة التدريب، العدائين على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشأن الوقت المناسب لزيادة الجهد ومتى يجب إعطاء الأولوية للتعافي؛ ما يدعم الاستمرارية طوال دورات التدريب الطويلة.

نظام GPS الأكثر تقدمًا في مجموعة Cheetah

توفّر ساعة Cheetah 2 Pro، المزودة بنظام GPS المتقدم الثنائي النطاق مع ميزة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية المتعددة، دقة عالية في تحديد وتيرة الجري وتتبعًا موثوقًا للمسار، حتى عندما تصبح المسارات أكثر تعقيدًا أو عند تراجع التركيز خلال المسافات الطويلة. فسواء كان العدّاؤون يتنقلون في شوارع المدينة أو على مسارات متعرّجة، يمكنهم الاعتماد على بيانات دقيقة عن الموقع للحفاظ على وتيرة الجري والالتزام بالمسار.

قدرة تحمل تتناسب مع المسافة

لا يتوقف التدريب بتوقف البطارية، إذ توفّر ساعة Cheetah 2 Pro ما يصل إلى 29 ساعة من عمر البطارية مع تشغيل نظام GPS، ما يدعم أزمنة الإغلاق في سباقات الماراثون على مستوى العالم، والجهود الممتدة التي تتطلب أداءً موثوقًا من البداية حتى النهاية. أما على صعيد الاستخدام اليومي، توفّر الساعة أيضًا ما يصل إلى 17 يومًا من عمر البطارية، ما يضمن مواكبتها لكلٍ من دورات التدريب والحياة اليومية.

يُضفي المصباح المدمج ثنائي الوضع مزيدًا من الثقة في أثناء جولات الجري في الصباح الباكر وفي وقت متأخر من المساء، مع إعدادات سطوع قابلة للتعديل مصممة لتحسين مستوى الرؤية في أثناء التدريبات الخارجية.

الأسعار وتوفر المنتج

ستتوفر ساعة Cheetah 2 Pro للشراء، بدءًا من 16 أبريل 2026، بسعر 449.99 دولارًا أمريكيًا على Amazfit وبعض متاجر التجزئة المختارة.

نبذة عن Amazfit

تُعدّ Amazfit، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الأجهزة القابلة للارتداء واللياقة البدنية، جزءًا من Zepp Health ‏(بورصة نيويورك: ZEPP) المتخصصة في مجال التكنولوجيا الصحية والتي تتخذ من جورينشيم بهولندا مقرًا لمكتبها الرئيسي، إذ تُعدّ Zepp Health مؤسسة ذات حضور دولي فاعل، مستعينةً بفرق عمل متمرسة ومكاتبها المنتشرة في الأمريكيتين وأوروبا وآسيا وغيرها من الأسواق العالمية.

تبتكر Amazfit أجهزة ذكية قابلة للارتداء تتمحور حول مفهوم الحركة الذكية، المتمثل في التدريب القائم على الهدف، والتعافي المتوازن، والتطور المستمر بمرور الوقت. إضافة إلى ذلك، تُقدّم Amazfit أجهزة فاعلة صُممت لتلائم أسلوب التدريب الحديث، حيث تمزج بين التحمّل والقوة والتعافي ضمن إيقاع واحد متكامل، لدعم التقدم المستدام على المدى الطويل.

هذا، وتقف وراء Amazfit شركة Zepp، التي تطوّر الذكاء الذي يدعم تجربة التدريب الخاصة بها. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة .

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

