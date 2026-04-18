الشرطة : مقتل مواطن متأثرًا بإصابته بإطلاق نار في بيت أمر شمال الخليل

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الشرطة : مقتل مواطن متأثرًا بإصابته بإطلاق نار في بيت أمر شمال الخليل
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- أعلن الناطق باسم الشرطة، العميد لؤي ارزيقات، اليوم السبت ، عن مقتل مواطن يبلغ من العمر 46 عامًا، متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها أمس جراء تعرضه لإطلاق نار في بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment