  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
اليونيسيف تعلق أنشطتها في شمال غزة بعد استهداف الاحتلال سائقي شاحنتين لنقل المياه

2026-04-18 04:05:08
(MENAFN- Palestine News Network ) نيويورك/PNN- أعربت منظمة الأمم ‌المتحدة للطفولة "اليونيسف" عن غضبها، بعد أن أودت نيران إسرائيلية بحياة سائقي شاحنتين تعاقدت معهما المنظمة لتوصيل المياه النظيفة إلى الأسر في قطاع غزة.
وأوضحت ‌المنظمة، في بيان على موقعها الرسمي، اليوم السبت، أن الواقعة حدثت أثناء عملية اعتيادية لنقل مياه الشرب، أمس الجمعة، عند محطة منطقة المنصورة لصهاريج المياه في شمال غزة التي تزود المدينة بالمياه، لافتة إلى إصابة شخصين آخرين في الهجوم.
وفي أعقاب ذلك، أعلنت "اليونيسف" عن تعليق أنشطتها في الموقع، داعية سلطات الاحتلال إلى التحقيق في الواقعة.
وشددت على ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني والمدنيين والبنية التحتية الحيوية للمياه بموجب القانون الإنساني الدولي.

MENAFN18042026000205011050ID1110998994

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث