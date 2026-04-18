تقرير: حكومة الاحتلال تفرض وقائع استعمارية جديدة تقوّض فرص الدولة الفلسطينية

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس /PNN- - قال تقرير أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل العمل في الخفاء، في مسعى لفرض وقائع استعمارية جديدة على الأرض، تقوّض فرص إقامة دولة فلسطينية، في وقت تشهد فيه محافظات الضفة الغربية تصاعداً غير مسبوق في وتيرة الاستعمار.

وأضاف المكتب في تقرير الاستيطان الأسبوعي الصادر، اليوم السبت، أن هذا التوجه يقوده وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش بدعم كامل من بنيامين نتنياهو، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية الإسرائيلية.

وكشفت تقارير أن "المجلس الوزاري الأمني" قرر، في التاسع من نيسان الجاري، وبشكل سري، إنشاء 34 مستعمرة جديدة، استناداً إلى قرار سابق صدر مطلع الشهر ذاته.

وتشير المعطيات إلى أن الحكومة امتنعت عن الإعلان عن القرار في حينه، لتجنب ردود فعل محتملة من الإدارة الأميركية خلال فترة الحرب مع إيران، قبل أن تعلن عنه عقب التوصل إلى وقف إطلاق النار.

ويشير ذلك إلى ما أوردته تقارير حول اجتماع مجلس الوزراء، الذي وُصف بـ"اجتماع الأعلام الحمراء"، حيث حذّر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زمير، من احتمال تراجع قدرة الجيش على تنفيذ مهامه في ظل التوسع المتسارع في الاستعمار، وتصاعد عنف المستعمرين، وأبدى معارضته لخطط إقامة مستعمرات جديدة، مستندًا إلى اعتبارات أمنية تتعلق بالعبء المتزايد الذي تفرضه حماية عدد كبير من البؤر المنتشرة في الضفة الغربية.

ويأتي هذا التوسع بدعم واضح من سموتريتش، ومساندة صريحة من نتنياهو، وذلك في سياق سياسي يتزامن مع اقتراب الانتخابات التشريعية الإسرائيلية.

ويوضح التقرير أن المستعمرات الـ34 التي تمت الموافقة عليها تضاف إلى68 مستعمرة، كانت حكومة الاحتلال قد قررت اقامتها منذ تشكيلها، ليصل إجمالي عددها إلى 102 مستعمرة.

وتمثل إضافة هذه المستعمرات زيادة بنسبة 80% عما كان قائما قبل تشكيل الحكومة الحالية.

ويشير تقرير لقناة (i24 الإخبارية) الدولية، التي تعتبر صوت اسرائيل في الخارج، وتعمل على تحسين صورة إسرائيل باعتبارها "القبة الحديدية " في وجه الصحافة العالمية، إلى 103 مستعمرات، ويرجع ذلك على الأرجح إلى الموافقة على مستعمرة "جفعات هاريل" مرتين، مرة كمستعمرة مشتركة مع "جفعات هاروه"، ومرة ​​أخرى بشكل مستقل.

ولم ينشر هذا القرار الحكومي رسميًا، أي أن المعلومات المتوفرة تستند فقط إلى التقارير الإعلامية، وما صرح به سموتريتش.

ووفقًا للقائمة التفصيلية التي نشرها ينون يتاح في قناة i24news الدولية، فإن من بين المستعمرات الـ34، هناك 10 بؤر سيتم تسوية اوضاعها أي تقنينها وجميعها في المنطقة المصنفة (ج).

أما قائمة المستعمرات الـ34 التي وافق عليها مجلس الوزراء الإسرائيلي بتاريخ 1/4/2026 فتتوزع على المحافظات الفلسطينية، على النحو التالي: ستة منها في محافظة جنين، هي: آلوني شومرون، روم جلبوع، عيمك دوتان، مايانوت، نوعا، وتاناش، وستة في محافظة رام الله والبيرة، هي: زبده، مفوت يهوشع، نيئوت هاريم، رامتايم تسوفيم، نتوف، يشوف هداعات، وخمسة في محافظة الخليل، هي: معاليه عناف، متسبيه يائير، كرمي يهودا، ميجد، وجاد نتان ، وستة في محاظة بيت لحم، هي: مزؤت هار، شيزاف، متسبيه درجا، جفعوت ادولام، معاليه عروغوت، وفي محافظة اريحا أربعة، هي: بيت زوهار، اليشا، زوري، ودايا، وفي الأغوار الفلسطينية ستة، هي: هيوتا، ميفو تيرزا، ميفو هشيميش، رشاش، غيبوراي دافيد ومستوطنة في محافظة سلفيت هي زيبلون، وواحدة في محافظة نابلس، هي: زوفنات، وواحدة في محافظة طولكرم، هي: نوفي.

وقد وصف سموتريتش القرار بأنه "إنجاز تاريخي" للحكومة، بالاعتراف بهذه المستعمرات الجديدة، ومنحها التراخيص، وأنها ستواصل البناء، "لوأد أي فكرة لإقامة دولة عربية في الضفة الغربية"- على حد قوله.

ونقلت القناة السابعة العبرية عن سموتريتش: أن الحكومة تمكنت خلال الأربعة أشهر الأخيرة من الاعتراف ببناء هذه المستوطنات الجديدة، وتسوية أوضاع عشرات البؤر، وتحدث عن إنجاز عظيم ونتاج عمل مضني على مدار الأشهر الأخيرة.

وقد علقت "السلام الآن" على ذلك قائلة: " دخلت الحكومة في حالة من الهياج قبيل الانتخابات، ساعيةً إلى فرض أكبر قدر ممكن من الوقائع على الأرض، وترك إسرائيل بسياسة الأرض المحروقة، وبات واضحاً للجميع اليوم - ويؤكد الجيش الإسرائيلي ذلك مراراً وتكراراً - أن إقامة المستوطنات تضر بالأمن، وتُلقي عبئاً غير مسبوق على الجيش، وتقوض إمكانية حل النزاع وتحقيق أي أمن وسلام في المستقبل".

وفي السياق، أخطرت قوات الاحتلال في الثاني عشر من نيسان الجاري بالاستيلاء على مساحات من أراضي قرية الفندقومية جنوب جنين، لأغراض عسكرية.

وشمل الإخطار نحو 8,950 مترًا مربعًا من أراضي القرية في المنطقة القريبة من مستعمرة "ترسلة" التي يعيد الاحتلال بناءها، وهي تقع شمال القرية على الشارع الرئيسي، وفي منطقة محاذية لأراضي كل من بلدات: عجة وجبع جنوب جنين، وهي مزروعة بأشجار الزيتون.

وتأتي هذه الخطوة في سياق سياسة الاستيلاء على الأراضي، والتوسع الاستعماري التي تنتهجها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية، والتي تترافق مع قيود مشددة على المواطنين، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم.

في الوقت ذاته، شرعت جرافات الاحتلال، الثلاثاء الماضي، بأعمال تجريف واسعة في أراضٍ زراعية شمال مدينة سلفيت، تخللها اقتلاع عشرات أشجار الزيتون المعمرة.

وأفادت بلدية سلفيت، بأن آليات الاحتلال باشرت بتخريب وتجريف الأراضي الزراعية، واقتلاع أشجار الزيتون، بذريعة استخدامها لأغراض عسكرية، الأمر الذي يهدد مصادر رزق عشرات العائلات، ويلحق أضرارا جسيمة بالقطاع الزراعي في المنطقة.

وتقدر المساحة المستهدفة بنحو 150 دونما، مزروعة بأكثر من 600 شجرة زيتون معمّرة.

ويأتي هذا الاعتداء ضمن سلسلة الانتهاكات المتواصلة التي تستهدف الأراضي الزراعية في محافظة سلفيت، في ظل تصاعد السياسات الرامية إلى السيطرة على المزيد من الأراضي وفرض واقع جديد على الأرض.

في الوقت ذاته، تواصل قوات الاحتلال إغلاق المداخل الرئيسية لبلدات وقرى المحافظة، ومنها: مداخل قرية الزاوية، وتمنع حركة المركبات والدخول والخروج، ما يجبر الأهالي على التنقل سيرا على الأقدام أو سلوك طرق التفافية طويلة ووعرة، تستنزف الوقت، والجهد، وتثقل كاهلهم بتكاليف إضافية، ضمن سياسة العقوبات الجماعية في وقت تتصاعد فيه معاناة المواطنين من ممارسات المستعمرين بشكل غير مسبوق.

وعلى مشارف الأغوار الشمالية كذلك، لم تعد الأوضاع في قرية تياسير، شرق مدينة طوباس كما كانت من قبل ، فمع إقامة بؤرة رعوية بين القرية وقرية العقبة، تصاعدت الاعتداءات اليومية وتقييد الوصول إلى الأراضي الزراعية، بعد أن أقام المستعمرون هذه البؤرة قرب منازل المواطنين، قبل أن ينقلوها الى منطقة بين تياسير والعقبة في أراض مصنفة "ج".

البؤرة الجديدة، التي بدأت بخيمة واحدة، سرعان ما توسعت لتضم عدة خيام وقطيع أغنام، بالتوازي مع اعتداءات متكررة طالت المزارعين وبيوتهم البلاستيكية، ما جعل الوصول إلى الأراضي محفوفًا بالمخاطر، خصوصًا في المناطق الجبلية القريبة.

وبحسب التقرير، موقع البؤرة بين تياسير والعقبة ليس عشوائيًا، بل يأتي ضمن مخطط أوسع للسيطرة على المنطقة، فالبؤرة أقيمت في منطقة تشكل حلقة وصل بين ثلاثة تجمعات فلسطينية: تياسير، العقبة، وخربة ابزيق، ما يعني أنها قد تؤدي إلى قطع التواصل الجغرافي بينها، إلى جانب السيطرة على نحو 600 دونم من الأراضي الزراعية، في منطقة تقع ضمن الامتداد الشمالي لوادي المالح، الذي يشهد أطماعًا متزايدة، ترافقت مع تسييج 14 ألف دونم من الأراضي، والسيطرة على ينابيع المياه، بينها: نبع مياه المالح، والساكوت، والعوجا، وغيرها.

ولا تقتصر الاعتداءات على السكان، بل تطال ايضا أيضًا الصحفيين، فقد تعرض طاقم شبكة "سي إن إن" الأميركية لاعتداء من قبل جنود الاحتلال أثناء تغطيته إقامة البؤرة، وأظهرت مشاهد مصورة مطالبة الجنود للطاقم بإيقاف التصوير، وسط سلوك وُصف بالعنيف.

وأشار التقرير إلى أن ما يجري في تياسير يعكس سياسة أوسع في الأغوار الشمالية، تقوم على خلق بيئة طاردة للسكان الفلسطينيين، عبر التضييق المستمر والاعتداءات المتكررة.

ومع تراجع القدرة على الوصول إلى الأراضي، وتزايد المخاطر اليومية، يخشى السكان من أن تؤدي هذه الظروف إلى دفعهم قسرًا لمغادرة مناطقهم، في إطار ما يُعرف بـ"التهجير الصامت.

وكان الشاب علاء خالد صبيح قد استشهد الاسبوع الماضي خلال هجوم شنه مستعمرون على قرية تياسير تخلله مواجهات واقتحام.

وقد تزامن ذلك مع تصعيد واسع بالضفة ( شمل اختطاف طفل الطفل أسيد محمود غانم (14 عامًا) من بلدة قبلان جنوب نابلس، واقتادوه إلى إحدى المستعمرات)، واعتداءات متعددة، وسط اقتحامات إسرائيلية وإصابات واعتقالات متفرقة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11")، أن المستعمر قاتل الشهيد صبيح، هو عنصر بجيش الاحتلال، وقد "كان في إجازة وتواجد هناك"، في إشارة إلى انخراط الجيش الإسرائيلي، وتوفيره الحماية للهجمات الإرهابية التي تُشنّ بحقّ الأهالي.

ونشرت مجموعة "شبيبة التلال" الارهابية تقريرا في شباط الماضي وثقت فيه بنفسها الجرائم التي ارتكبتها ضد المواطنين الفلسطينيين انطلاقا من البؤر الاستعمارية، التي اقامتها بدعم وحماية حكومة نتنياهو – سموتريتش – بن غفير.

وتفاخرت المجموعات الارهابية في "شبيبة التلال" أنها قامت في شهر واحد (شباط) بحرق 12 منزلا مأهولا، وحرق 29 مركبة ومهاجمة 33 قرية، كان لقرية مخماس نصيب وافر فيها (خمس هجمات)، وتحطيم مئات نوافذ المنازل والسيارات، واقتلاع مئات الأشجار، وخاصة أشجار الزيتون المعمرة، وذلك بالتنسيق مع سلطات الاحتلال.

على صعيد آخر، تقدم شبكة "ميتا"، وهي شركة خدمات رقمية تركز بشكل أساسي على وسائل التواصل الاجتماعي، ومنها: "فيسبوك" خدمات للمستعمرين في الضفة الغربية المحتلة، وتمكن صفحات إسرائيلية يمينية متطرفة وجهات مرتبطة بهم من تحقيق أرباح مالية عبر منصاتها، رغم نشرها محتوى عنيفًا وتحريضيًا ضد الفلسطينيين.

ويكشف تقرير من أعداد (المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي) أن دور الشبكة لا تقتصر على فشلها في إزالة المحتوى العنيف ضد الفلسطينيين، أو الحد من انتشاره، بل يمتد إلى الدعم المالي عبر برامج تحقيق الربح، ما يوفّر حافزًا لاستمرار خطاب العنف والتحريض في مخالفة لسياسات الشركة نفسها ولمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، إضافة إلى تعارضه مع القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. واستعرض التقرير عيّنة من صفحات وحسابات إسرائيلية يمينية تنتفع من برامج ميتا، شملت صفحات مرتبطة بالحركة الاستعمارية، وحسابات لشخصيات متطرفة، ووسائل إعلام إسرائيلية معروفة بخطابها التحريضي، إلى جانب صفحات تابعة لجهات حكومية يُفترض أن تكون مستثناة من تحقيق الدخل، كما وثق نشر هذه الصفحات محتوى يروّج للبؤر، ويبرر عنف المستعمرين، ويسخر من الضحايا الفلسطينيين، ويدعو إلى تهجيرهم.

وفيما يلي مجمل انتهاكات الاحتلال ومستعمريه الأسبوعية بمحافظات الضفة:

القدس: شرع المواطن محمد خلف عودة بإخلاء منزله قسرًا، في حي البستان في بلدة سلوان، تمهيداً لتنفيذ قرار بالهدم صادر عن سلطات الاحتلال، بعد أن فرضت بلدية الاحتلال مخالفات بنحو 120 ألف شيقل، ما اضطره إلى هدم منزله بيده، تفاديًا لتكاليف هدم وغرامات.

كما أجبرت سلطات الاحتلال المواطن المقدسي وائل طحان وشقيقيه على تنفيذ قرار هدم ذاتي لمنازلهم في حي رأس العمود، بعد تهديدات متواصلة بفرض غرامات مالية كبيرة، وتحميل العائلة تكاليف آليات الهدم.

وأجبرت كذلك المقدسيين محمود الطويل وعلي السواحرة على هدم منزليهما ذاتيًا في منطقة الشياح في بلدة سلوان، وفي جبل المكبر، كما أقدم نجل الأخير محمد سواحرة على هدم شقته ذاتيًا.

وبين سوق القطانين وباب الحديد، بالقرب من جمعية شباب البلدة القديمة في القدس، أقدم مستعمرون على نصب بوابة حديدية، وذلك بمحاذاة حوش الزوربا الذي استولوا على جزء منه سابقًا، في خطوة اعتُبرت اعتداءً على معلم تاريخي وتغييرًا لمعالم المنطقة.

وفي بلدة الرام هدمت قوات الاحتلال اسطبلا للخيول بضاحية الأقباط في البلدة، كما قامت مجموعة أخرى من المستوطنين بتخريب منشآت زراعية، وسرقة محتوياتها في منطقة المنطار شرق القدس.

الخليل: هاجم مستعمرون قرية الطوبا بمسافر يطا واعتدوا على المواطنين، ما أدى لإصابة شاب بالاختناق جراء رش غاز الفلفل بوجهه، إضافة إلى إصابة الطفل عوض خليل عوض (5 سنوات) بجروح ورضوض في رأسه جراء دفعه أرضا.

كما سرقوا عدداً من رؤوس الماشية، فيما هاجم آخرون مزارعين في منطقة "اشكاره" جنوب يطا، وطاردوهم تحت حماية جنود الاحتلال، الذين أطلقوا قنابل الصوت والغاز السام صوب المنازل.

وفي منطقة حمروش الى الشرق من بلدة سعير، اقتحم مستعمرون أراضي المواطنين، وقاموا برعي أغنامهم.

وبمسافر يطا هاجم آخرون مسلحون رعاة الأغنام في منطقة سدة الثعلة، ومنعوهم من الرعي تحت تهديد السلاح، وقام آخرون بسرقة عدد من رؤوس المواشي في خربة الطوبا بمسافر يطا، كما نصب مستعمرون خيمة على اراضي المواطنين في الجهه الجنوبيه من منطقة واد الرخيم جنوب يطا.

وشهدت قرية التوانة في مسافر يطا، سلسلة من الاعتداءات التي نفذتها قوات الاحتلال بالتعاون مع عصابات المستوطنين، طالت المواطنين وممتلكاتهم في منطقتَي "شعب التوانة" و"الحمرة"، كما اقتحم عدد من المستعمرين المسلحين بلدة الشيوخ، وداهموا منزلا وحاولوا الاستيلاء عليه بالقوة، إلا أن الأهالي تصدوا لهم، ومنعوهم من ذلك

بيت لحم: هاجم مستعمرون رعاة أغنام في قرية الرشايدة، وأجبروهم على مغادرة المكان تحت تهديد السلاح، فيما اقتحم آخرون قرية المنية وتمركزوا في عدد من أحيائها وشوارعها، وسط استفزازات للسكان، وتسليط أضواء كاشفة على منازلهم.

كما هاجم آخرون المواطنين في خلايل اللوز، ورشوهم بغاز الفلفل، ما أدى إلى إصابة طفل يبلغ من العمر 16 عاما، فيما أصيب ثلاثة مواطنين بعد رشهم بغاز الفلفل في هجوم آخر على بلدة تقوع، وحاولوا سرقة أغنامهم.

كما جرف مستعمرون أراضي تعود لمواطنين من بلدات بيت فجار، ومراح معلا، وجورة الشمعة وشرعوا بتسويتها، ونصب بيوت متنقلة "كرافانات"، وإحضار مولدات كهربائية، بهدف إقامة بؤرة استعمارية في المنطقة.

وفي منطقة حرملة جنوب شرق بيت لحم، أصيب مواطنان، بجروح جراء اعتداء نفّذه مستعمرون هاجموا مركبة فلسطينية بالحجارة والسكاكين، أثناء مرورها في المنطقة، ما أدى لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي قرية جورة الشمعة، نصب مستعمرون بيوتاً متنقلة، في إطار محاولاتهم السيطرة على أراضي القرية الزراعية.

رام الله: استشهد الشاب علي ماجد حمادنة (23 عاما) برصاص مستعمرين في قرية دير جرير خلال هجوم على القرية، حيث اخترقت رصاصة ظهره وصدره، فيما نصب آخرون عدة بيوت متنقلة في بؤرة، أقيمت على أراضي المواطنين ببلدة سنجل في منطقة غرابة شمال غرب البلدة.

وفي قرية المغير هاجم مستعمرون المزارعين، وأطلقوا الرصاص الحي تجاه المزارعين في القرية، وأجبروهم على مغادرتها، كما اقتحم آخرون يحملون أسلحة رشاشة قرية يبرود، وهاجموا المواطنين، وسرقوا حصانا وقطيعا من المواشي.

وفي قرية الجانية سيج مستعمرون أراضي فلسطينية خاصة، على مساحة تقدر بـ3 دونمات من أراضي القرية، كانت سلطات الاحتلال قد أصدرت قرارا بالاستيلاء عليها قبل نحو خمسة أشهر.

واستولى جيش الاحتلال على جرافتين في بلدة دير غسانة، ومنع مواطنين من شق طريق زراعي في منطقة "المجدوب".

وأقام مستعمرون بؤرة جديدة عند مدخل عين سينيا، وأحضروا قطيعا من الأغنام إلى الموقع، كما سرّق آخرون 50 رأسًا من الأغنام تعود للمواطن عبد الرحيم عواد من بلدة ترمسعيا.

وفي قرية برقا هاجم آخرون القرية من مدخلها الشمالي، وحاولوا اقتحام منزل أحد المواطنين في المنطقة، فيما هاجم آخرون أطراف بلدتي بيرزيت وجفنا، حيث اندلعت مواجهات، تخللها مهاجمة منازل، وسرقة 160 رأس غنم.

نابلس: أصدرت سلطات الاحتلال قرارا بتجريف 33 دونما من أراضي قرية اللبن الشرقية المحاذية للشارع الرئيسي على طريق رام الله - نابلس، وقرب مدرسة بنات اللبن الثانوية.

وسلم الاحتلال الأهالي قرارا عسكريا بالتجريف، بذريعة "توفير الأمن للمستعمرين"، وسيطال التجريف أكثر من 2 كيلومتر من أراضي سهل القرية.

وفي قرية بورين هاجم عدد من المستعمرين منزلًا بمنطقة الخطابة الواقعة بين قريتي بورين وعراق بورين، فيما هاجم آخرون ثلاثة مواطنين قرب بلدة بيت امرين بينهم سيدة، خلال تواجدهم بأرضهم، واستهدفوا مركبتهم بالحجارة.

وهاجم مستعمرون خربة طانا التابعة لأراضي بلدة بيت فوريك شرق نابلس، وأجبروا مصلين على إخلاء مسجد بيت الشيخ.

وفي منطقة "أبو زيتون" الواقعة في بيت دجن، أغلق مستعمرون شارعا بالحجارة.

فيما هاجم آخرون قرية دوما جنوب نابلس، وأطلقوا أغنامهم بين منازل المواطنين في المنطقة المصنفة "ب"، بصورة استفزازية، كما حاولوا إحراق منزل، يعود للمواطن محمود دوابشة، في الجهة الشمالية الغربية من القرية.

ونصب آخرون في القرية ذاتها عدداً من الخيام في أراضي القرية في المنطقة الشمالية الغربية، وهي ضمن المناطق المصنفة "ب"، في خطوة تمهيدية لإقامة بؤرة رعوية، تهدف إلى خنق القرية ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم

سلفيت: هاجم مستعمرون من البؤرة الواقعة في منطقة "البدون" بين اللبن الشرقية وسلفيت، مركبات المواطنين بالحجارة، وأعاقوا التنقل قرب "عين الشاعر".

فيما اقتحم آخرون بلدة كفل حارس لأداء صلوات تلمودية بحماية مشددة من قوات الاحتلال، التي انتشرت في المنطقة، وأغلقت عددا من الطرق لتأمين الاقتحام.

وقالت بلدية سلفيت، إن آليات الاحتلال باشرت بتخريب وتجريف أراضٍ زراعية، واقتلاع أشجار الزيتون، بذريعة استخدامها لأغراض عسكرية، ما يهدد مصادر رزق عشرات العائلات، ويلحق أضرارا جسيمة بالقطاع الزراعي في المنطقة.

وأضافت البلدية، إن المساحة المستهدفة تُقدّر بنحو 150 دونما، مزروعة بأكثر من 600 شجرة زيتون معمّرة.

جنين: اقتحم مستعمرون خربة سروج بين بلدتي اليامون والعرقة، تحت حماية قوات الاحتلال، في خطوة تأتي بعد مصادقة الاحتلال في وقت سابق على الاستيلاء على أراضي المنطقة، بهدف إقامة مستعمرة جديدة.

فيما اقتحم آخرون منطقة محاذية للحي الشرقي في مدينة جنين، في ظل مصادقة حكومة الاحتلال على إعادة إقامة مستعمرة "جانيم"، التي تم إخلاؤها عام 2005.

الأغوار: داهم مستعمرون، تجمع حلق الرمان غربي مدينة أريحا، وتمركزوا في محيط مساكن وأراضي المواطنين بشكل مفاجئ، وأثاروا حالة من الخوف بينهم.

وفي منطقة الأغوار الشمالية، واصل المستعمرون ملاحقة المواطنين في تجمعات رأس الأحمر والمالح، حيث قاموا بتخريب خطوط مياه يستخدمها الأهالي لري مواشيهم، في محاولة مستمرة لتهجير السكان قسرياً من المنطقة لصالح التوسع الاستعماري.

كما قام آخرون بتخريب خطوط أنابيب المياه بالقرب من نبع عين العوجا، ما أدى إلى تعطيل وصول المياه إلى الأراضي الزراعية والرعوية في المنطقة، في وقت جرفت فيه قوات الاحتلال أراضي زراعية، ودمرت خطوطاً ناقلة للمياه في منطقة الرأس الأحمر تغذي حوالي 300 دونم من الأراضي المزروعة بالمحاصيل المروية في المنطقة.