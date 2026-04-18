أسطول ناقلات يغادر الخليج ويعبر مضيق هرمز

2026-04-18 04:05:08
(MENAFN- Palestine News Network ) طهران /PNN- أظهرت بيانات ‌لتتبع السفن أن أسطولا من الناقلات يغادر الخليج ويعبر مضيق هرمز اليوم السبت.

وبحسب بيانات موقع مارين ترافيك، تألف الأسطول من أربع ناقلات غاز البترول ‌المسال، وعدة ‌ناقلات للمنتجات النفطية والمواد الكيميائية، ‌بالإضافة إلى ناقلات أخرى قادمة من الخليج.

ونقلت تقارير عن الموقع المتخصص بتتبع حركة السفن، أن ما لا يقل عن ست سفن، بينها ناقلات نفط وسفن شحن، عبرت مضيق هرمز للمرة الأولى منذ إعلان إيران رسميا إعادة فتحه أمس الجمعة، مضيفة أن عددا من ناقلات الغاز بدأ أيضا بالمرور من الجانب الإيراني للمضيق، بحسب ما أورده موقع قناة“آر تي عربية”.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الجمعة أن مضيق هرمز“بات مفتوحا لعبور السفن”، فيما شدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف على أنه“مع استمرار الحصار لن يبقى مضيق هرمز مفتوحا”، موضحا أن حركة العبور ستكون“وفق المسار المحدد وبإذن من إيران”.

