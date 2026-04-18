شرطة دبي تحذر من الضغط على رموز الاستجابة السريعة مجهولة المصدر

MENAFN - Al-Bayan) ">حذّرت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد المجتمع من مخاطر التعامل مع رموز الاستجابة السريعة "كيو آر" مجهولة المصدر، مؤكدة أن استخدامها دون التحقق من مصدرها قد يُعرّض المستخدمين لعمليات احتيال إلكتروني، وسرقة بياناتهم الشخصية والمالية.

جاء ذلك ضمن جهود شرطة دبي المُستمرة لتعزيز الوعي المجتمعي من خلال حملة "كن واعياً للاحتيال"، والتي تهدف إلى توعية الجمهور بأحدث الأساليب الاحتيالية التي يستغلها المحتالون للإيقاع بالضحايا، ومن بينها استخدام رموز الاستجابة السريعة المزيفة، والتي يتم نشرها عبر رسائل نصية أو بريد إلكتروني أو حتى في أماكن عامة.

وأوضحت شرطة دبي أن بعض المُحتالين يلجؤون إلى تصميم رموز الاستجابة السريعة لتبدو موثوقة، وتحمل عناوين لافتة، مثل الفوز بجوائز أو الحصول على خصومات، أو شاهد أحدث العروض، وعند مسحها يتم توجيه المستخدم إلى مواقع وهمية تطلب إدخال بيانات شخصية أو معلومات مصرفية، الأمر الذي يُوقع المستخدم ضحية للمحتالين، الذين يقرصنون هاتفه وبياناته، وقد يستولون على حساباته الشخصية والمالية.

وأكدت شرطة دبي ضرورة عدم مسح أي رمز للاستجابة السريعة من مصادر غير موثوقة، أو مجهولة الهوية، وعدم إدخال أي معلومات شخصية أو وظيفية عبر روابط غير مؤكدة، مشددة على أهمية التحقق من الجهة المرسلة قبل التفاعل مع أي محتوى رقمي، خاصة إذا كان يتضمن عروضاً أو طلبات غير معتادة، مؤكدة أن الوعي الفردي يُعد خط الدفاع الأول لمواجهة الجرائم الإلكترونية.

ودعت شرطة دبي أفراد المجتمع إلى الإبلاغ الفوري عن أي رسائل أو روابط أو رموز استجابة سريعة مشبوهة عبر القنوات الرسمية، بما في ذلك منصة "eCrime" أو من خلال البريد الإلكتروني المخصص لتلقي البلاغات، أو الاتصال على الرقم (901) للحالات غير الطارئة، مؤكدة أن التعاون المجتمعي عنصر أساسي في الحد من هذه الجرائم