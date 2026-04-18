أستراليا واليابان توقعان صفقة بيع فرقاطات بمليارات الدولارات

أستراليا واليابان توقعان صفقة بيع فرقاطات بمليارات الدولارات
وبموجب الصفقة التي أُعلن عنها العام الماضي، والتي وُصفت بأنها إحدى أكبر صفقات تصدير الدفاع اليابانية منذ الحرب العالمية الثانية، سترصد أستراليا 10 مليارات دولار أسترالي (6 مليارات دولار أمريكي) على مدى السنوات العشر المقبلة للحصول على أسطول من فرقاطات الشبح.
وأفادت وزارة الدفاع الأسترالية أن وزير الدفاع الياباني كويزومي شينجيرو حضر مراسم توقيع عقد تسليم أول ثلاث سفن.
وقال وزير الصناعات الدفاعية الأسترالي بات كونروي "هذه أسرع عملية استحواذ لحساب البحرية الملكية الأسترالية في زمن السلم".
وأضاف "نعمل بتعاون وثيق مع شركائنا في الصناعة اليابانية والأسترالية لحيازة واحدة من أكثر الفرقاطات متعددة الأغراض تطورا في العالم، إن لم تكن أكثرها تطورا على الإطلاق".
وتسعى أستراليا لزيادة قطع أسطولها من السفن الحربية الكبيرة من 11 إلى 26 سفينة خلال العقد المقبل.
وفازت شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة بالمناقصة متفوقة على شركة تيسن كروب مارين سيستمز الألمانية.
والسفن الحربية موغامي فرقاطات متطورة ذات قدرات تخفّي ومجهزة بترسانة أسلحة قوية.
وتعمل اليابان على تعزيز تعاونها مع حلفاء الولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والذين مثل طوكيو، يخوضون نزاعات إقليمية مع الصين.
واليابان وأستراليا عضوان في مجموعة "كواد" إلى جانب الهند والولايات المتحدة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment