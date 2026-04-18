أستراليا واليابان توقعان صفقة بيع فرقاطات بمليارات الدولارات

MENAFN - Al-Bayan) ">أقرت اليابان اليوم السبت صفقة لتزويد البحرية الأسترالية بأولى فرقاطات الشبح من أصل نحو 12 فرقاطة، في سياق تعزيز عسكري أوسع تنتهجه كانبيرا لزيادة قدراتها النارية بعيدة المدى وردع الصين.

وبموجب الصفقة التي أُعلن عنها العام الماضي، والتي وُصفت بأنها إحدى أكبر صفقات تصدير الدفاع اليابانية منذ الحرب العالمية الثانية، سترصد أستراليا 10 مليارات دولار أسترالي (6 مليارات دولار أمريكي) على مدى السنوات العشر المقبلة للحصول على أسطول من فرقاطات الشبح.

وأفادت وزارة الدفاع الأسترالية أن وزير الدفاع الياباني كويزومي شينجيرو حضر مراسم توقيع عقد تسليم أول ثلاث سفن.

وقال وزير الصناعات الدفاعية الأسترالي بات كونروي "هذه أسرع عملية استحواذ لحساب البحرية الملكية الأسترالية في زمن السلم".

وأضاف "نعمل بتعاون وثيق مع شركائنا في الصناعة اليابانية والأسترالية لحيازة واحدة من أكثر الفرقاطات متعددة الأغراض تطورا في العالم، إن لم تكن أكثرها تطورا على الإطلاق".

وتسعى أستراليا لزيادة قطع أسطولها من السفن الحربية الكبيرة من 11 إلى 26 سفينة خلال العقد المقبل.

وفازت شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة بالمناقصة متفوقة على شركة تيسن كروب مارين سيستمز الألمانية.

والسفن الحربية موغامي فرقاطات متطورة ذات قدرات تخفّي ومجهزة بترسانة أسلحة قوية.

وتعمل اليابان على تعزيز تعاونها مع حلفاء الولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والذين مثل طوكيو، يخوضون نزاعات إقليمية مع الصين.

واليابان وأستراليا عضوان في مجموعة "كواد" إلى جانب الهند والولايات المتحدة.