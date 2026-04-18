الاحتلال يعتقل مواطنين من نابلس أحدهما فتى

الاحتلال يعتقل مواطنين من نابلس أحدهما فتى

2026-04-18 03:03:59
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مواطنين اثنين من محافظة نابلس، أحدهما فتى.

وأفادت مصادر محلية لمراسلنا، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى يوسف فؤاد حسن، من بلدة قصرة جنوب نابلس، والمواطن نضال ابو سعادة، من قرية بيت دجن شرقا، عقب مداهمة منزلي ذويهما، وتفتيشهما.

