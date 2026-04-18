لبنان في اليوم الأول من الهدنة: شهيد بغارة إسرائيلية وعشرات آلاف النازحين يعودون إلى مناطقهم

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت /PNN- استشهد شخص وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة ودراجة نارية في بلدة كونين جنوبي لبنان في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة، فيما بدأ عشرات آلاف النازحين، الجمعة، يعودون إلى مناطقهم في جنوبي لبنان وضاحية بيروت الجنوبية.

ورُصدت حركة عودة كثيفة لعشرات آلاف النازحين من مناطق شمالي بيروت، وصولًا إلى ضاحيتها الجنوبية، حيث شهدت الطرقات المؤدية إلى المنطقة ازدحاما خانقا.

كما سُجلت كثافة مرورية كبيرة على الطرقات الممتدة من بيروت وجبل لبنان باتجاه مناطق جنوبي البلاد، لا سيما على الطريق الساحلي المؤدي إلى مدينتي صيدا وصور.

وأعلن الجيش اللبناني، تسجيل خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ منتصف الليلة الماضية، مضيفا في بيان أنه سجل عددا من الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، تضمنت قصف بلدات وقرى جنوبي البلاد.

وأضاف: "تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى التريث في العودة إلى القرى والبلدات الجنوبية وذلك في ظل عدد من الخروقات للاتفاق وقد سجل عدد من الاعتداءات الإسرائيلية شملت قصفا متقطعا طال عددا من القرى بالجنوب".

ومساء الخميس، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وقفا لإطلاق النار في لبنان لـ10 أيام، اعتبارا من منتصف الليل، بتوقيت القدس المحتلة وبيروت.

ومنذ 2 آذار/ مارس الماضي، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان، خلّف عن ألفين و196 شهيدا، و7 آلاف و185 مصابا، وأكثر من مليون نازح، بحسب أحدث المعطيات الرسمية.