إيران تهدد بإغلاق مضيق هرمز مجدداً إذا استمر الحصار الأميركي

خبرني - حذّر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، السبت، من أن إيران ستغلق مضيق هرمز مجدداً إذا استمرت الولايات المتحدة في حصارها للموانئ الإيرانية.

وقال قاليباف في منشور على منصة "اكس": "مع استمرار الحصار، لن يبقى مضيق هرمز مفتوحاً"، مضيفاً أن المرور عبر الممر الاستراتيجي سيتم على أساس "مسار محدد" و"بموافقة إيران".

وكانت طهران قد أعلنت أمس الجمعة إعادة فتح مضيق هرمز "بالكامل" خلال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار، وذلك عقب موافقة إسرائيل على هدنة مع حزب الله في لبنان.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه "في ظل وقف إطلاق النار في لبنان، سيكون عبور كل السفن التجارية عبر مضيق هرمز متاحاً بالكامل لما تبقى من مدة وقف إطلاق النار"، مشيراً إلى أن ذلك سيتم "عبر المسار المنسّق كما أعلنته منظمة الموانئ والبحرية الإيرانية".

من جهته أوضح التلفزيون الرسمي الإيراني نقلاً عن مسؤول عسكري أن عبور السفن العسكرية لمضيق هرمز "يبقى محظوراً".

ولم يحدد عراقجي عن أي مهلة يتحدث. ويسري بين إيران والولايات المتحدة اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين دخل حيز التنفيذ ليل 7-8 أبريل (نيسان)، بينما بدأ وقف النار في لبنان ليل الخميس-الجمعة، ولمدة عشرة أيام.

وكانت القوات المسلحة الإيرانية قد أغلقت المضيق أمام غالبية السفن مع استثناءات قليلة منذ اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير (شباط).

في مواجهة ذلك، فرضت واشنطن حصاراً على الموانئ الإيرانية منذ الاثنين، بهدف منع طهران من تصدير نفطها، وأكدت الجمعة أنه سيتواصل حتى التوصل إلى اتفاق نهائي.

ولم تفضِ جولة أولى من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان نهاية الأسبوع الماضي إلى اتفاق سلام، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال إن جولة ثانية قد تعقد قريباً".