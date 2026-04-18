إيران تهدد بإغلاق مضيق هرمز مجدداً إذا استمر الحصار الأميركي

إيران تهدد بإغلاق مضيق هرمز مجدداً إذا استمر الحصار الأميركي
خبرني - حذّر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، السبت، من أن إيران ستغلق مضيق هرمز مجدداً إذا استمرت الولايات المتحدة في حصارها للموانئ الإيرانية.
وقال قاليباف في منشور على منصة "اكس": "مع استمرار الحصار، لن يبقى مضيق هرمز مفتوحاً"، مضيفاً أن المرور عبر الممر الاستراتيجي سيتم على أساس "مسار محدد" و"بموافقة إيران".
وكانت طهران قد أعلنت أمس الجمعة إعادة فتح مضيق هرمز "بالكامل" خلال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار، وذلك عقب موافقة إسرائيل على هدنة مع حزب الله في لبنان.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه "في ظل وقف إطلاق النار في لبنان، سيكون عبور كل السفن التجارية عبر مضيق هرمز متاحاً بالكامل لما تبقى من مدة وقف إطلاق النار"، مشيراً إلى أن ذلك سيتم "عبر المسار المنسّق كما أعلنته منظمة الموانئ والبحرية الإيرانية".
من جهته أوضح التلفزيون الرسمي الإيراني نقلاً عن مسؤول عسكري أن عبور السفن العسكرية لمضيق هرمز "يبقى محظوراً".
ولم يحدد عراقجي عن أي مهلة يتحدث. ويسري بين إيران والولايات المتحدة اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين دخل حيز التنفيذ ليل 7-8 أبريل (نيسان)، بينما بدأ وقف النار في لبنان ليل الخميس-الجمعة، ولمدة عشرة أيام.
وكانت القوات المسلحة الإيرانية قد أغلقت المضيق أمام غالبية السفن مع استثناءات قليلة منذ اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير (شباط).
في مواجهة ذلك، فرضت واشنطن حصاراً على الموانئ الإيرانية منذ الاثنين، بهدف منع طهران من تصدير نفطها، وأكدت الجمعة أنه سيتواصل حتى التوصل إلى اتفاق نهائي.
ولم تفضِ جولة أولى من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان نهاية الأسبوع الماضي إلى اتفاق سلام، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال إن جولة ثانية قد تعقد قريباً".
