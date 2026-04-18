أسطول ناقلات يغادر الخليج ويعبر مضيق هرمز

خبرني - أظهرت بيانات لتتبع السفن أن أسطولا من الناقلات يغادر الخليج ويعبر مضيق هرمز السبت.

وبحسب بيانات موقع مارين ترافيك، تألف الأسطول من أربع ناقلات غاز البترول المسال، وعدة ناقلات للمنتجات النفطية والمواد الكيميائية، بالإضافة إلى ناقلات أخرى قادمة من الخليج.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قال الجمعة، إنه تماشيًا مع وقف إطلاق النار في لبنان، تم الإعلان عن أن مضيق هرمز مفتوح بالكامل أمام جميع السفن التجارية طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار.

وأضاف عراقجي أن مرور السفن عبر مضيق هرمز سيكون من المسار المنسق، كما أعلنته هيئة الموانئ والشؤون البحرية الإيرانية.