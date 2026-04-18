أسطول ناقلات يغادر الخليج ويعبر مضيق هرمز

أسطول ناقلات يغادر الخليج ويعبر مضيق هرمز
خبرني - أظهرت بيانات لتتبع السفن أن أسطولا من الناقلات يغادر الخليج ويعبر مضيق هرمز السبت.
وبحسب بيانات موقع مارين ترافيك، تألف الأسطول من أربع ناقلات غاز البترول المسال، وعدة ناقلات للمنتجات النفطية والمواد الكيميائية، بالإضافة إلى ناقلات أخرى قادمة من الخليج.
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قال الجمعة، إنه تماشيًا مع وقف إطلاق النار في لبنان، تم الإعلان عن أن مضيق هرمز مفتوح بالكامل أمام جميع السفن التجارية طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار.
وأضاف عراقجي أن مرور السفن عبر مضيق هرمز سيكون من المسار المنسق، كما أعلنته هيئة الموانئ والشؤون البحرية الإيرانية.
