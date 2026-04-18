إيران تعلن إعادة فتح جزء من مجالها الجوي

إيران تعلن إعادة فتح جزء من مجالها الجوي
خبرني - أعلنت هيئة الطيران المدني الإيراني، عن البدء في إعادة فتح جزء من المجال الجوي للبلاد وعدد من المطارات، اعتبارا من الساعة السابعة من صباح اليوم.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن المسارات الجوية في الجزء الشرقي من المجال الجوي الإيراني باتت مفتوحة لعبور الرحلات الدولية.
كما أشارت إلى أن حركة الطيران في المطارات الإيرانية سوف تستأنف بشكل تدريجي، وذلك بناء على الجاهزية التقنية لكل مطار، لضمان سلامة وانسيابية الملاحة الجوية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment