  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
إيران تعلن إعادة فتح جزء من مجالها الجوي

2026-04-18 03:02:51
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أعلنت هيئة الطيران المدني الإيراني، عن البدء في إعادة فتح جزء من المجال الجوي للبلاد وعدد من المطارات، اعتبارا من الساعة السابعة من صباح اليوم.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن المسارات الجوية في الجزء الشرقي من المجال الجوي الإيراني باتت مفتوحة لعبور الرحلات الدولية.

كما أشارت إلى أن حركة الطيران في المطارات الإيرانية سوف تستأنف بشكل تدريجي، وذلك بناء على الجاهزية التقنية لكل مطار، لضمان سلامة وانسيابية الملاحة الجوية.

MENAFN18042026000151011027ID1110998883

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث