إيران تعلن إعادة فتح جزء من مجالها الجوي

خبرني - أعلنت هيئة الطيران المدني الإيراني، عن البدء في إعادة فتح جزء من المجال الجوي للبلاد وعدد من المطارات، اعتبارا من الساعة السابعة من صباح اليوم.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن المسارات الجوية في الجزء الشرقي من المجال الجوي الإيراني باتت مفتوحة لعبور الرحلات الدولية.

كما أشارت إلى أن حركة الطيران في المطارات الإيرانية سوف تستأنف بشكل تدريجي، وذلك بناء على الجاهزية التقنية لكل مطار، لضمان سلامة وانسيابية الملاحة الجوية.