تجارة عمان: فتح مضيق هرمز سينعكس على أسعار السلع

عمان 18 نيسان (بترا)- أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب، أن فتح المرور الكامل لجميع السفن التجارية عبر مضيق هرمز، سينعكس على أسعار السلع والبضائع والنفط.

وقال الخطيب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن فتح المضيق أمام حركة السفن سيؤدي الى استقرار أسعار السلع المستوردة مع تراجع تكلفة الشحن وعودة الأوضاع الى طبيعتها تدريجيا.

وأضاف إن بعض مستوردات المملكة تدخل عبر المضيق ولا سيما تلك المرتبطة بالصناعات التعدينية و الأسمدة، مؤكدا أن ذلك سيكون له أثر إيجابي على المنتجات التي سيتم تصنيعها.

وبين أن هذه المستجدات ستسهم كذلك في تنشيط حركة الترانزيت المارة عبر الأراضي الأردنية باتجاه سوريا والعراق والضفة الغربية، وتعزيز دور المملكة كمركز لوجستي إقليمي، في ظل تحسن بيئة النقل والتجارة وتراجع المخاطر بالمنطقة.

وبين الخطيب أن قرار فتح المضيق يشكل تطورا مهما من شأنه تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي، من خلال ضمان حرية الملاحة و إزالة التهديدات التي كانت تؤثر على حركة التجارة الدولية.

ولفت إلى أن الأسواق العالمية بدأت تسجل بالفعل انخفاضا ملحوظا في أسعار النفط، بفعل تراجع المخاطر الجيوسياسية، وعودة انسيابية حركة السفن وناقلات النفط في الخليج العربي ما يسهم بتسهيل تدفق الإمدادات لمختلف دول العالم.

وأوضح ان تراجع المخاطر المرتبطة بالتوترات الإقليمية سينعكس بشكل مباشر على انخفاض أقساط التأمين البحري، التي كانت قد ارتفعت خلال الفترة الماضية، ما يخفف من تكلفة الشحن والتجارة، ويعزز استقرار الأسواق.

18/04/2026 09:02:29