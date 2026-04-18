السلط: تكريم الطلبة الفائزين بمسابقة أجمل لوحة ومجسم للعلم

السلط: تكريم الطلبة الفائزين بمسابقة أجمل لوحة ومجسم للعلم
(MENAFN- Jordan News Agency) السلط 18 نيسان (بترا) - كرم منتدى الوسطية للفكر والثقافة، بالتعاون مع مديرية ثقافة محافظة البلقاء، الطلبة المشاركين والفائزين في مسابقة أجمل لوحة وأجمل مجسم للعلم الأردني بحضور رئيس المنتدى احيا عربيات ومفتي السلط السابق الدكتور هاني العابد.
وتم تكريم عشرين طالبة قدّمن أعمالًا فنية متميزة، تنوّعت بين لوحات إبداعية ومجسمات مبتكرة جسّدت رمزية العلم الأردني، وشكّلت في مجملها معرضًا وطنيًا لافتًا يعكس روح الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية.
وأكدت الطالبات المشاركات سعادتهن بهذه المناسبة الوطنية، معبّرات عن فخرهن واعتزازهن براية الوطن، وجددن تأكيد حب الأردن والولاء له، في مشهد يعكس وعي الأجيال بأهمية الرموز الوطنية ودلالاتها الراسخة.
