السلط: تكريم الطلبة الفائزين بمسابقة أجمل لوحة ومجسم للعلم

السلط 18 نيسان (بترا) - كرم منتدى الوسطية للفكر والثقافة، بالتعاون مع مديرية ثقافة محافظة البلقاء، الطلبة المشاركين والفائزين في مسابقة أجمل لوحة وأجمل مجسم للعلم الأردني بحضور رئيس المنتدى احيا عربيات ومفتي السلط السابق الدكتور هاني العابد.وتم تكريم عشرين طالبة قدّمن أعمالًا فنية متميزة، تنوّعت بين لوحات إبداعية ومجسمات مبتكرة جسّدت رمزية العلم الأردني، وشكّلت في مجملها معرضًا وطنيًا لافتًا يعكس روح الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية.وأكدت الطالبات المشاركات سعادتهن بهذه المناسبة الوطنية، معبّرات عن فخرهن واعتزازهن براية الوطن، وجددن تأكيد حب الأردن والولاء له، في مشهد يعكس وعي الأجيال بأهمية الرموز الوطنية ودلالاتها الراسخة.