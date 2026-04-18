81 مليار مليار طن من الخطأ.. صورة أرتميس تربك العالم

MENAFN - Al-Bayan) انتشرت على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي صورة يُزعم أنها التُقطت خلال مهمة "أرتميس 2" التابعة لوكالة ناسا أثناء دورانها حول القمر، قبل أن يتبين لاحقا أنها مُولدة باستخدام الذكاء الاصطناعي، رغم الادعاء بأنها صورة حقيقية تم "تعديلها فقط".

وبحسب تقرير تحليلي نُشر في موقع IFLScience، فقد حصدت الصورة عشرات الآلاف من المشاركات، وجرى تداولها على أنها "لقطة نادرة من الفضاء العميق" تُظهر منطقة حوض "أورينتال" على سطح القمر خلال مرور المركبة في الجانب البعيد منه.

غير أن منظمة التحقق من المعلومات البريطانية Full Fact تتبعت مصدر الصورة، لتصل إلى صفحة على فيسبوك تحمل اسم Science and Astro، حيث ظهرت عليها علامة مائية تشير إلى أنها مُنتجة عبر نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini.

ورغم محاولة صاحب الصفحة الادعاء بأن الصورة أصلية من وكالة ناسا وتم فقط "تحديثها بالذكاء الاصطناعي لتجنب حقوق النشر"، فإن هذا التفسير لم يصمد أمام التدقيق، خاصة مع عدم وجود أي صورة رسمية مطابقة لها من مصادر فضائية معتمدة.

خلل بصري يكشف التزييف

وبحسب التحليل، فإن أبرز ما كشف أن الصورة غير حقيقية هو ظهور خلل واضح في الخلفية، حيث بدا كوكب الأرض في المشهد وكأنه جسم يشبه القمر، ما أوحى بوجود "قمر ثانٍ" في الخلفية.

وأشار التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي بدا وكأنه خلط بين بيانات القمر والأرض في مشهد واحد، وهو خطأ بصري اعتُبر دليلاً واضحاً على التوليد الاصطناعي للصورة، بدلا من كونها تصويرا فوتوغرافيا حقيقيا من الفضاء.

ووصف التقرير هذا الخطأ بشكل ساخر بأنه بمثابة "قمر إضافي" في المشهد، بوزن يقدر نظريا 73,400,000,000,000,000,000,000 كيلوغرام ، في إشارة إلى الكتلة الفعلية للقمر، ما يعكس حجم التناقض في الصورة المزعومة.

صور حقيقية من مهمة أرتميس

في المقابل، أكدت ناسا أن طاقم "أرتميس 2" التقط بالفعل صورا حقيقية مذهلة لمنطقة حوض أورينتال، وهو فوهة ضخمة يبلغ قطرها نحو 600 ميل وتمتد على جانبي القمر القريب والبعيد.

وأوضحت الوكالة أن الجزء غير المرئي من الفوهة من الأرض يظهر بوضوح في صور المهمة، في واحدة من أهم اللقطات العلمية التي التقطتها المركبة "أورايون" خلال رحلتها.

كما نشرت ناسا صورة أخرى حقيقية تُظهر القمر والأرض في نفس الإطار أثناء رحلة المركبة، حيث بدا القمر مضاءً جزئيا بضوء الشمس، بينما ظهرت الأرض في الخلفية بحجم أصغر بكثير، في مشهد يوثق دقة التصوير الفضائي مقارنة بالصور المولدة اصطناعيًا.

تحذيرات من انتشار الصور المضللة

ويحذر خبراء الإعلام الرقمي من تزايد انتشار الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي والتي تُنسب زورا إلى جهات حكومية أو وكالات فضاء أو بعثات علمية، مؤكدين أن التحقق من المصادر الرسمية أصبح ضرورة لتجنب التضليل البصري، خاصة مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تجعل التمييز بين الحقيقي والمزيف أكثر صعوبة.