اختبار دم بسيط يكشف السرطان مبكراً قبل ظهور الأعراض

MENAFN - Al-Bayan) ابتكر باحثون من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس اختبار دم بسيط ومنخفض التكلفة قد يكون قادراً على الكشف عن أنواع متعددة من السرطانات وأمراض الكبد وتشوهات الأعضاء في نفس الوقت عن طريق تحليل أجزاء الحمض النووي المنتشرة في مجرى الدم.

وقد تم وصف هذا الاختبار في مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم ، ويمكن أن يوفر طريقة أكثر فعالية من حيث التكلفة لاكتشاف الأمراض مبكراً ومراقبة الصحة العامة وفق scitechdaily.

قالت الدكتورة ياسمين تشو، المؤلفة الرئيسية للدراسة "الكشف المبكر أمر بالغ الأهمية، تكون معدلات النجاة أعلى بكثير عندما يتم اكتشاف السرطان قبل انتشاره، فإذا تم اكتشاف السرطان في المرحلة الأولى، تكون النتائج أفضل بكثير من اكتشافه في المرحلة الرابعة".

كيف تستخدم التقنية؟

تعتمد هذه التقنية، المعروفة باسم MethylScan، على تحليل الحمض النووي الخالي من الخلايا (cfDNA)، والذي يتكون من أجزاء صغيرة من المادة الوراثية تُطلق في مجرى الدم عند موت الخلايا، ولأن كل عضو يُطلق الحمض النووي، فإن هذه الأجزاء تحمل إشارات تعكس النشاط في جميع أنحاء الجسم.

قال تشو: "تموت يومياً ما بين 50 إلى 70 مليار خلية في أجسامنا، إنها لا تختفي فحسب، بل ينتقل حمضها النووي إلى مجرى الدم. وهذا يعني أن لدينا بالفعل معلومات من جميع أعضائنا تدور في الدم."

إن استخدام الدم للكشف عن السرطان، والذي يُعرف غالباً بالخزعة السائلة، ليس مفهوماً جديداً. تبحث بعض الاختبارات الحالية عن طفرات في الحمض النووي للورم، لكنها عادةً ما تستهدف مجموعة محدودة من التغيرات، وقد تكون مكلفة لأنها تتطلب تسلسلاً عميقاً لتحديد الإشارات الضعيفة.

اختبار مثيلة الحمض النووي مقابل الاختبار القائم على الطفرات

بدلاً من التركيز على الطفرات، قام فريق جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس بدراسة مثيلة الحمض النووي، وهي مؤشرات كيميائية تنظم نشاط الجينات، وتختلف هذه الأنماط باختلاف نوع النسيج، وتتغير عندما تصبح الخلايا سرطانية أو مصابة بمرض.

قال الدكتور وينيوان لي، أستاذ علم الأمراض وطب المختبرات في جامعة كاليفورنيا: "يعكس مثيلة الحمض النووي الحالة الصحية للأنسجة، إنها إشارة مفيدة للغاية".

تتمثل إحدى العقبات الرئيسية في أن معظم الحمض النووي الخالي من الخلايا في مجرى الدم لا يأتي من الأورام أو الأعضاء المتضررة، إذ ينشأ ما بين 80% إلى 90% منه من خلايا الدم الطبيعية، مما يخلق تشويشًا في الخلفية يجعل اكتشاف الشظايا النادرة المرتبطة بالأمراض أكثر صعوبة وتكلفة.

تقليل الضوضاء لتحسين الكشف

لحل هذه المشكلة، طور الباحثون طريقةً، استناداً إلى أعمال سابقة ، لإزالة جزء كبير من الحمض النووي غير المُمَثْيَل قبل التسلسل. تقوم إنزيمات متخصصة بقطع الحمض النووي غير المُمَثْيَل بشكل انتقائي، والذي يأتي أساسًا من خلايا الدم. ثم تُثري لوحة تهجين على مستوى الجينوم العينة المتبقية بالحمض النووي المُمَثْيَل من الأعضاء الصلبة، بما في ذلك تلك التي قد تكون مصابة بأمراض.

بتقليل هذا التشويش، يستطيع الفريق خفض كمية التسلسل المطلوبة مع الحفاظ على الحساسية، يتطلب الوصول إلى عمق تسلسل فعال يبلغ 300 ضعف لكل عينة 5 جيجابايت فقط من البيانات، وهو ما قد يكلف أقل من 20 دولاراً إذا انخفضت تكاليف التسلسل إلى أقل من 4 دولارات لكل جيجابايت.

لتقييم الأداء، قام الباحثون بتحليل عينات دم من 1061 شخخصاً، من بينهم مرضى مصابون بسرطانات الكبد والرئة والمبيض والمعدة؛ وأشخاص مصابون بأمراض الكبد مثل التهاب الكبد B والتهاب الكبد C وأمراض الكبد المرتبطة بالكحول وأمراض الكبد المرتبطة بالتمثيل الغذائي؛ وأفراد مصابون بعقيدات رئوية حميدة؛ ومشاركون أصحاء. واستُخدمت تقنيات التعلم الآلي لتفسير بيانات المثيلة المعقدة.

دقة الكشف

أظهر الاختبار أداءً عاماً قوياً في الكشف عن أنواع متعددة من السرطان. وبدقة بلغت 98%، أي بنسبة ضئيلة جدًا من النتائج الإيجابية الخاطئة، فقد حدد حوالي 63% من حالات السرطان في جميع مراحلها، ونحو 55% من الحالات في المراحل المبكرة.

كما أنه حقق أداءً جيداً في مراقبة سرطان الكبد بين المجموعات عالية الخطورة، مثل الأشخاص المصابين بتليف الكبد أو التهاب الكبد B، حيث اكتشف ما يقرب من 80٪ من الحالات بخصوصية تزيد قليلاً عن 90٪، وهو ما يتوافق مع معدل إيجابي كاذب أقل من 10٪.

بالإضافة إلى الكشف عن السرطان، ساعدت إشارات المثيلة في تحديد مكان نشأة الحمض النووي غير الطبيعي في الجسم، والمعروف باسم نسيج المنشأ.

تحديد منشأ المرض وصحة الأعضاء

وقال لي: "إن القدرة على تتبع الإشارات إلى مصدرها أمر مهم لأن نتيجة اختبار الدم الإيجابية تحتاج إلى أن تتبعها فحوصات تصويرية أو إجراءات تشخيصية أخرى موجهة إلى العضو الصحيح".

يعمل جهاز MethylScan كجهاز مراقبة صحية شامل للجسم، فمن خلال قراءة إشارات الحمض النووي في الدم، يمكنه اكتشاف متى تتعرض أعضاء مثل الكبد أو الرئتين للإجهاد أو التلف، حتى قبل تحديد مرض معين.

كما وجدت الدراسة أن الاختبار قادر على التمييز بين أمراض الكبد المختلفة، بما في ذلك التهاب الكبد الفيروسي وأمراض الكبد المرتبطة بالتمثيل الغذائي، حيث صنّف حوالي 85% من المرضى بشكل صحيح. وهذا يشير إلى إمكانية تقليل الحاجة إلى خزعات الكبد الجراحية.

نحو فحص دم شامل

بينما لا تزال هناك حاجة إلى دراسات مستقبلية أكبر لتأكيد الفعالية في العالم الحقيقي، قال تشو إن النتائج تمثل خطوة مهمة نحو اختبار دم واحد وبأسعار معقولة قادر على اكتشاف مجموعة واسعة من الأمراض في وقت مبكر وبشكل أكثر شمولاً من الأساليب الحالية.