الأردن.. الأشغال تباشر صيانة أجزاء حيوية من طريق بغداد الدولي

الأردن.. الأشغال تباشر صيانة أجزاء حيوية من طريق بغداد الدولي
خبرني - بدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان، السبت، أعمال المشروع الخاص بصيانة وتأهيل الأجزاء الأكثر تضرراً من طريق بغداد الدولي في المنطقة الممتدة من الرويشد وصولاً إلى الصفاوي وبطول تقريبي يبلغ 9 كم.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لنهج الوزارة الرامي إلى رفع كفاءة شبكة الطرق الحيوية ومواكبة التوسع العمراني والنمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة، مع التركيز على تحسين البنية التحتية بما يضمن الحد من الاختناقات المرورية وتعزيز مستويات السلامة العامة وتسهيل التنقل بين مختلف المناطق.
وتقدر التكلفة الإجمالية لهذا المشروع بنحو 2 مليون دينار بتمويل مباشر من الوزارة، ومن المقرر أن تستمر أعمال التنفيذ لمدة 150 يوم عمل وفق الجدول الزمني المعتمد، لتشمل صيانة شاملة للأجزاء التي شهدت تراجعاً في حالتها الفنية نتيجة الأحمال المرورية المرتفعة، وذلك عبر استخدام أحدث الخلطات الإسفلتية وكشط الطبقات المتضررة وإعادة تأهيلها بالكامل، بالإضافة إلى تنفيذ معالجات فنية وترقيعات دقيقة للأسطح المتهالكة وتزويد الطريق بكافة عناصر السلامة من دهانات وعواكس لضمان ديمومته وسلامته الإنشائية على المدى الطويل.
واعتمدت الوزارة نظام التحويلات المرورية الجزئية لضمان استمرارية التنقل دون الحاجة لإغلاق الطريق، حيث سيتم تحويل السير إلى أحد المسارب أثناء العمل في المسرب الآخر بطريقة تبادلية ومنظمة مع تعزيزها بكافة وسائل السلامة وفق المعايير الدولية.
ودعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة التعاون التام والالتزام بإرشادات الفرق الميدانية وكوادر المقاول المنفذ ومديرية الأمن العام لضمان إنجاز المشروع بأعلى جودة ممكنة وبأقل تأثير على حركة السير اليومية.
