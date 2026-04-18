الأردن.. الأشغال تباشر صيانة أجزاء حيوية من طريق بغداد الدولي

خبرني - بدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان، السبت، أعمال المشروع الخاص بصيانة وتأهيل الأجزاء الأكثر تضرراً من طريق بغداد الدولي في المنطقة الممتدة من الرويشد وصولاً إلى الصفاوي وبطول تقريبي يبلغ 9 كم.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لنهج الوزارة الرامي إلى رفع كفاءة شبكة الطرق الحيوية ومواكبة التوسع العمراني والنمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة، مع التركيز على تحسين البنية التحتية بما يضمن الحد من الاختناقات المرورية وتعزيز مستويات السلامة العامة وتسهيل التنقل بين مختلف المناطق.

وتقدر التكلفة الإجمالية لهذا المشروع بنحو 2 مليون دينار بتمويل مباشر من الوزارة، ومن المقرر أن تستمر أعمال التنفيذ لمدة 150 يوم عمل وفق الجدول الزمني المعتمد، لتشمل صيانة شاملة للأجزاء التي شهدت تراجعاً في حالتها الفنية نتيجة الأحمال المرورية المرتفعة، وذلك عبر استخدام أحدث الخلطات الإسفلتية وكشط الطبقات المتضررة وإعادة تأهيلها بالكامل، بالإضافة إلى تنفيذ معالجات فنية وترقيعات دقيقة للأسطح المتهالكة وتزويد الطريق بكافة عناصر السلامة من دهانات وعواكس لضمان ديمومته وسلامته الإنشائية على المدى الطويل.

واعتمدت الوزارة نظام التحويلات المرورية الجزئية لضمان استمرارية التنقل دون الحاجة لإغلاق الطريق، حيث سيتم تحويل السير إلى أحد المسارب أثناء العمل في المسرب الآخر بطريقة تبادلية ومنظمة مع تعزيزها بكافة وسائل السلامة وفق المعايير الدولية.

ودعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة التعاون التام والالتزام بإرشادات الفرق الميدانية وكوادر المقاول المنفذ ومديرية الأمن العام لضمان إنجاز المشروع بأعلى جودة ممكنة وبأقل تأثير على حركة السير اليومية.