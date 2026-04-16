الجامعة العربية ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان

خبرني - رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط؛ بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الخميس، بوقف إطلاق النار في لبنان لمدة 10 أيام، يبدأ سريانه اعتبارًا من منتصف ليل اليوم.

وأكد، أن ذلك يعد تطورًا إيجابيًا لا سيما فيما يتعلق بوقف معاناة الشعب اللبناني، معربًا عن بالغ التقدير للجهود الدبلوماسية التي بذلتها عدد من الدول العربية في سبيل الدفع باتجاه التوصل لهذا الاتفاق.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، جمال رشدي، أن الأمين العام شدد على أهمية التزام كافة الأطراف المعنية بوقف إطلاق النار فور دخوله حيز التنفيذ، داعيًا إلى الاستفادة من هذه الفرصة كونها تشكل خطوة مهمة تمهد لإجراء مفاوضات جادة تفضي إلى وقف إطلاق نار مستدام في لبنان.

وأكد المتحدث الرسمي على موقف الجامعة العربية الداعم لكافة القرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة اللبنانية في سبيل بسط سلطة الدولة الكاملة على جميع أراضيها، بما يضمن تعزيز مؤسساتها الدستورية وصون الأمن والاستقرار الوطني.



