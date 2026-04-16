الجامعة العربية ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان

الجامعة العربية ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان
خبرني - رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط؛ بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الخميس، بوقف إطلاق النار في لبنان لمدة 10 أيام، يبدأ سريانه اعتبارًا من منتصف ليل اليوم.
وأكد، أن ذلك يعد تطورًا إيجابيًا لا سيما فيما يتعلق بوقف معاناة الشعب اللبناني، معربًا عن بالغ التقدير للجهود الدبلوماسية التي بذلتها عدد من الدول العربية في سبيل الدفع باتجاه التوصل لهذا الاتفاق.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، جمال رشدي، أن الأمين العام شدد على أهمية التزام كافة الأطراف المعنية بوقف إطلاق النار فور دخوله حيز التنفيذ، داعيًا إلى الاستفادة من هذه الفرصة كونها تشكل خطوة مهمة تمهد لإجراء مفاوضات جادة تفضي إلى وقف إطلاق نار مستدام في لبنان.
وأكد المتحدث الرسمي على موقف الجامعة العربية الداعم لكافة القرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة اللبنانية في سبيل بسط سلطة الدولة الكاملة على جميع أراضيها، بما يضمن تعزيز مؤسساتها الدستورية وصون الأمن والاستقرار الوطني.
