ترمب: الحرب في إيران تسير بسلاسة وستنتهي قريباً

ترمب: الحرب في إيران تسير بسلاسة وستنتهي قريباً
خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن العمليات العسكرية في إيران تسير بشكل جيد، مؤكداً أن الحرب“تمضي بسلاسة تامة” وأن أداء القوات الأميركية كان“مثالياً”.
وأضاف أن الجيش الأميركي هو الأقوى في العالم، مشيراً إلى أن بلاده تمتلك القدرة على“فعل ما تريد” داخل إيران، ومتوقعاً انتهاء الحرب قريباً.
وأوضح ترمب أنه لم يكن يرغب في خوض الحرب، لكنها كانت ضرورية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.
كما كشف أن إحدى السفن الحربية الأميركية تعرضت لهجوم بـ111 صاروخاً، مؤكداً أنه تم اعتراضها جميعاً بنجاح.
