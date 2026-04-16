ترمب: الحرب في إيران تسير بسلاسة وستنتهي قريباً

ترمب: الحرب في إيران تسير بسلاسة وستنتهي قريباً

2026-04-16 09:03:41
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن العمليات العسكرية في إيران تسير بشكل جيد، مؤكداً أن الحرب“تمضي بسلاسة تامة” وأن أداء القوات الأميركية كان“مثالياً”.

وأضاف أن الجيش الأميركي هو الأقوى في العالم، مشيراً إلى أن بلاده تمتلك القدرة على“فعل ما تريد” داخل إيران، ومتوقعاً انتهاء الحرب قريباً.

وأوضح ترمب أنه لم يكن يرغب في خوض الحرب، لكنها كانت ضرورية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

كما كشف أن إحدى السفن الحربية الأميركية تعرضت لهجوم بـ111 صاروخاً، مؤكداً أنه تم اعتراضها جميعاً بنجاح.

