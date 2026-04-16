ترامب: إيران قبلت تسليم اليورانيوم وعدم امتلاك سلاح نووي

MENAFN - Al-Bayan) ">أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، أن إيران ‌عرضت عدم ‌امتلاك أسلحة ‌نووية لمدة ‌تزيد على ‌20 عاماً، وأنها وافقت على تسليم مخزونها من اليورانيوم المخصّب. وقال ترامب للصحافيين خارج البيت ⁠الأبيض ((لدينا تصريح، ⁠تصريح قوي للغاية، ⁠بأنهم ⁠لن يملكوا أسلحة نووية لمدة ‌تزيد على 20 عاماً)).

وأضاف أن الجانبين ((قريبان)) من التوصل إلى اتفاق سلام ينهي ستة أسابيع من الحرب. وقال: ((لقد وافقوا على إعادة الغبار النووي إلينا)). وأشار إلى أن ((هناك احتمالاً كبيراً جداً أن نتوصل إلى اتفاق)).

وشدد على أنه إذا ‌تم ‌التوصل إلى اتفاق ‌مع ‌إيران ‌والاتفاق على توقيعه في ‌إسلام أباد، ⁠فإنه قد ⁠يذهب إلى ⁠هناك، ⁠مشيراً إلى أن إيران وافقت ‌على كل شيء تقريباً. وأضاف إن الاجتماع المقبل ‌بين ‌الولايات المتحدة ‌وإيران قد ‌ينعقد مطلع ⁠الأسبوع المقبل، وإنه ⁠غير ⁠متأكد من ضرورة تمديد ‌وقف إطلاق النار. وقال: ((إيران تريد التوصل إلى اتفاق ‌ونحن نتعامل معها بلطف شديد)).

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل توعدتا إيران، في وقت سابق أمس، بضربات جديدة أشد إيلاماً، إذا لم تبرم اتفاقاً، وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث: ((إذا اختارت إيران بشكل سيئ فستتعرض لحصار، وستتساقط القنابل على البنية التحتية والطاقة)).

وأكد هيغسيت، في مؤتمر صحافي في البنتاغون، أن الولايات المتحدة ستواصل منع كل السفن من بلوغ الموانئ الإيرانية أو الخروج منها ((طالما لزم الأمر)). وأضاف، إن القوات الإيرانية تحاول استخراج معدات من تحت الردم بعد أكثر من خمسة أسابيع من الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وخاطب القادة الإيرانيين قائلاً: ((نعلم ما هي الأصول العسكرية التي تنقلونها وإلى أين تنقلونها، وبينما أنتم تنقبون في المنشآت المدمرة والمتضررة فإننا نزداد قوة)). وتابع موجهاً كلامه للإيرانيين: ((نستعد بقوة أكبر من أي وقت مضى، وبمعلومات مخابرات أفضل. نحن على أهبة الاستعداد لضرب بنيتكم التحتية الحيوية ذات الاستخدام المزدوج، ومحطات ‌توليد الكهرباء المتبقية لديكم، وقطاع الطاقة، ونفضل ألا نضطر إلى فعل ذلك)).

وقال الجنرال ​دان ⁠كين، رئيس ⁠هيئة الأركان المشتركة، إن القوات الأمريكية ((مستعدة لاستئناف العمليات القتالية الكبرى حرفياً فور صدور التعليمات)). وأضاف في المؤتمر الصحافي، إلى جانب هيغسيت، إن ⁠سفن البحرية الأمريكية ستلاحق أي سفينة ترفع العلم الإيراني، وأي سفينة تحاول تقديم دعم مادي لإيران. وقال إن الحصار ((يشمل جميع السفن المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية، بغض النظر عن جنسيتها)).

وأوضح الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية ((سنتكوم))، أن واشنطن تستخدم وقف إطلاق النار لإعادة التسلح والتكيّف. وقال: ((نحن نعيد تسليح أنفسنا، ونعيد تجهيز معداتنا، ونقوم بتعديل تكتيكاتنا وتقنياتنا وإجراءاتنا. لا يوجد جيش في العالم يتكيّف مثلنا، وهذا بالضبط ما نقوم به الآن خلال فترة وقف إطلاق النار)).

ووسع الجيش ‌الأمريكي نطاق حصاره، ليشمل الشحنات التي تعد مهربة، وأعلنت البحرية الأمريكية، في بيان، أمس، أن أي سفينة يُشتبه في ​محاولتها الوصول إلى الأراضي الإيرانية ستكون عرضة لاستخدام ((حق الصعود على متنها وتفتيشها)).

وأضافت البحرية في بيان محدث أن ((هذه السفن، بغض النظر عن موقعها، عرضة للصعود على متنها والتفتيش والمصادرة)). وتشمل قائمة المواد المهربة الأسلحة وأنظمة التسلح والذخائر والمواد النووية والنفط الخام والمكرر، بالإضافة ​إلى الحديد والصلب والألمنيوم.

تهديد إسرائيلي

من جانبه توعد وزير دفاع إسرائيل يسرائيل كاتس، إيران بضربات ((أشد إيلاماً)) إذا رفضت المقترح الأمريكي، الذي يركز على التخلي عن ((التسلح النووي)). وقال: ((تقف إيران عند مفترق طرق تاريخي، أحد الطريقين هو التخلي عن نهج الإرهاب والتسلح النووي، بما يتماشى مع المقترح الأمريكي، أما الطريق الآخر فيؤدي إلى الهاوية)).

وأضاف: ((إذا اختار النظام الإيراني الطريق الثاني فسيكتشف وبشكل سريع أن هناك أهدافاً أكثر إيلاماً من تلك التي قمنا بضربها)) في الحرب المشتركة، التي بدأت في 28 فبراير.

وقال متحدث ⁠باسم وزارة الخارجية الباكستانية، أمس، إنه لم ‌يتحدد ‌بعد ‌موعد للجولة ​الثانية ‌من ​المحادثات ⁠بين ​الولايات ⁠المتحدة وإيران. وأضاف ⁠أن ⁠المسألة النووية من بين ‌القضايا التي ​يناقشها البلدان.

وفي الدوحة التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي تقود بلاده الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، مع تكثيف إسلام اباد جهودها لعقد جولة ثانية من المباحثات بين واشنطن وطهران.

ووصل شريف، أمس، إلى الدوحة آتياً من السعودية، على ما أفاد مكتبه. وأوضح في بيان أن شريف ناقش مع أمير دولة قطر ((تطورات الأوضاع الإقليمية، ولا سيما في منطقة الخليج))، وشددا على ((أهمية خفض التصعيد والحوار والتنسيق الدولي الوثيق لضمان السلام والاستقرار لا سيما ضمان استمرار التدفق السلس لسلاسل إمداد الطاقة)).

وأشاد أمير قطر بدور باكستان ((في دعم الجهود الرامية إلى خفض التوترات في المنطقة، وتعزيز الحوار الدبلوماسي))، بحسب البيان الباكستاني.