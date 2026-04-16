اتفاق أردني مع صندوق النقد يوفر 197 مليون دولار

خبرني - التقى وزير المالية عبد الحكيم الشبلي رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ونائب المدير العام كينجي أوكامورا، وعددًا من مسؤولي الصندوق، على هامش اجتماعات الربيع لعام 2026.

وعقد الشبلي والوفد المرافق سلسلة اجتماعات مع مسؤولي الصندوق، أفضت إلى التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الخامسة لبرنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، بما يتيح توفير نحو 197 مليون دولار.