اتفاق أردني مع صندوق النقد يوفر 197 مليون دولار

اتفاق أردني مع صندوق النقد يوفر 197 مليون دولار
خبرني - التقى وزير المالية عبد الحكيم الشبلي رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ونائب المدير العام كينجي أوكامورا، وعددًا من مسؤولي الصندوق، على هامش اجتماعات الربيع لعام 2026.
وعقد الشبلي والوفد المرافق سلسلة اجتماعات مع مسؤولي الصندوق، أفضت إلى التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الخامسة لبرنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، بما يتيح توفير نحو 197 مليون دولار.
