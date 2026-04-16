"رقصة" نفاثات الثقوب السوداء بقوة 10 آلاف شمس

"رقصة" نفاثات الثقوب السوداء بقوة 10 آلاف شمس
وتمكن العلماء لأول مرة من قياس القوة اللحظية لهذه النفاثات، والتي تبين أنها تعادل طاقة 10 آلاف شمس مجتمعة، وذلك من خلال مراقبة كيفية انحراف هذه النفاثات بفعل الرياح العاتية المنبعثة من نجم عملاق مجاور، في مشهد يشبه تأثر مياه النافورة بالرياح القوية على الأرض.
وكشفت الدراسة المنشورة في مجلة ((Nature Astronomy)) أن هذه النفاثات تنطلق بسرعة خيالية تصل إلى نصف سرعة الضوء، أي نحو 150 ألف كيلومتر في الثانية.
وأثبت البحث أن الثقوب السوداء تعيد ضخ نحو 10 % من الطاقة الناتجة عن المادة الساقطة فيها إلى الفضاء المحيط عبر هذه النفاثات، وهو ما أكد نظريات علمية ظلت لعقود مجرد افتراضات في النماذج المحاكية للكون.
ويفتح هذا الكشف العلمي الأبواب أمام معرفة الكثير من الأسرار الكونية، بما يعزز قدرة العلم والعلماء على معرفة خفايا كثيرة، والوصول إلى معلومات مهمة حول ظروف نشأة الكون، وسوى ذلك من الأمور الغامضة.
