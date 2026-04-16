"رقصة" نفاثات الثقوب السوداء بقوة 10 آلاف شمس

2026-04-16 07:54:50
(MENAFN- Al-Bayan) نجح فريق بحثي بقيادة جامعة ((كيرتن)) الأسترالية في التقاط صور دقيقة لـ((رقصة)) كونية فريدة لنفاثات الطاقة المنبعثة من الثقب الأسود في نظام Cygnus X-1.

وتمكن العلماء لأول مرة من قياس القوة اللحظية لهذه النفاثات، والتي تبين أنها تعادل طاقة 10 آلاف شمس مجتمعة، وذلك من خلال مراقبة كيفية انحراف هذه النفاثات بفعل الرياح العاتية المنبعثة من نجم عملاق مجاور، في مشهد يشبه تأثر مياه النافورة بالرياح القوية على الأرض.

وكشفت الدراسة المنشورة في مجلة ((Nature Astronomy)) أن هذه النفاثات تنطلق بسرعة خيالية تصل إلى نصف سرعة الضوء، أي نحو 150 ألف كيلومتر في الثانية.

وأثبت البحث أن الثقوب السوداء تعيد ضخ نحو 10 % من الطاقة الناتجة عن المادة الساقطة فيها إلى الفضاء المحيط عبر هذه النفاثات، وهو ما أكد نظريات علمية ظلت لعقود مجرد افتراضات في النماذج المحاكية للكون.

ويفتح هذا الكشف العلمي الأبواب أمام معرفة الكثير من الأسرار الكونية، بما يعزز قدرة العلم والعلماء على معرفة خفايا كثيرة، والوصول إلى معلومات مهمة حول ظروف نشأة الكون، وسوى ذلك من الأمور الغامضة.

