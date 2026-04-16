سمكة قرش تحول شهر عسل إلى مأساة

MENAFN - Al-Bayan) حولت سمكة قرش شهر عسل عروسين إلى مأساة وجرح لن يلتئم أبد الدهر، إثر مهاجمتها العريس الإسباني، في جزر المالديف بينما كان يسبح، الأمر الذي قاد إلى بتر ساقه ودخوله العناية المركزة.

وطبقاً لتقرير صحيفة ((ديلي ميل)) البريطانية، كان الإسباني، يورخا، برفقة زوجته آنا، بالقرب من جزيرة كودو، ضمن رحلة نظمتها إحدى الجهات، حين فوجئ بهجوم سمكة القرش، إذ تسببت له بأضرار جسيمة، نقل بفعلها جواً إلى أحد المستشفيات في العاصمة ماليه، فبترت ساقه ولم تزل حالته في وضع خطير إثر نزفه كمية كبيرة من الدم.

وقد تقدمت الزوجة بشكوى رسمية ضد الجهة المنظمة للرحلة، متهمة إياها بالإهمال والسماح بالنزول في منطقة خطرة.