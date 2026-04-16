سمكة قرش تحول شهر عسل إلى مأساة

سمكة قرش تحول شهر عسل إلى مأساة
وطبقاً لتقرير صحيفة ((ديلي ميل)) البريطانية، كان الإسباني، يورخا، برفقة زوجته آنا، بالقرب من جزيرة كودو، ضمن رحلة نظمتها إحدى الجهات، حين فوجئ بهجوم سمكة القرش، إذ تسببت له بأضرار جسيمة، نقل بفعلها جواً إلى أحد المستشفيات في العاصمة ماليه، فبترت ساقه ولم تزل حالته في وضع خطير إثر نزفه كمية كبيرة من الدم.
وقد تقدمت الزوجة بشكوى رسمية ضد الجهة المنظمة للرحلة، متهمة إياها بالإهمال والسماح بالنزول في منطقة خطرة.
